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«Скончался до приезда скорой помощи»: в Ярославской области в ДТП погиб водитель легковушки

В полиции рассказали предварительную информацию о случившемся

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На место ДТП выезжали сотрудники ГИБДД, следственно-оперативная группа и медики

На место ДТП выезжали сотрудники ГИБДД, следственно-оперативная группа и медики

Вчера около 23:30 в Рыбинском районе Ярославской области произошло ДТП, в котором погиб 33-летний водитель автомобиля «Лада Приора». ЧП произошло на дороге Рыбинск — Тутаев.

— По предварительной информации, мужчина, управляя автомобилем, совершил съезд с дороги и опрокидывание в правый кювет, — сообщили в управлении МВД России по Ярославской области. — В результате ДТП водитель автомобиля скончался на месте до приезда скорой помощи.

Сейчас сотрудники полиции устанавливают обстоятельства произошедшего.

Ещё одно ДТП со смертельным исходом произошло в Угличском районе, там погиб водитель квадроцикла. В целом по России, по официальным данным, 27 июня в ДТП погибли 39 человек.

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происшествияДТП
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