«Скончался до приезда скорой помощи»: в Ярославской области в ДТП погиб водитель легковушки

Вчера около 23:30 в Рыбинском районе Ярославской области произошло ДТП, в котором погиб 33-летний водитель автомобиля «Лада Приора». ЧП произошло на дороге Рыбинск — Тутаев.
— По предварительной информации, мужчина, управляя автомобилем, совершил съезд с дороги и опрокидывание в правый кювет, — сообщили в управлении МВД России по Ярославской области. — В результате ДТП водитель автомобиля скончался на месте до приезда скорой помощи.
Сейчас сотрудники полиции устанавливают обстоятельства произошедшего.
Ещё одно ДТП со смертельным исходом произошло в Угличском районе, там погиб водитель квадроцикла. В целом по России, по официальным данным, 27 июня в ДТП погибли 39 человек.