«Скончался до приезда скорой помощи»: в Ярославской области в ДТП погиб водитель легковушки

Вчера около 23:30 в Рыбинском районе Ярославской области произошло ДТП, в котором погиб 33-летний водитель автомобиля «Лада Приора». ЧП произошло на дороге Рыбинск — Тутаев.



— По предварительной информации, мужчина, управляя автомобилем, совершил съезд с дороги и опрокидывание в правый кювет, — сообщили в управлении МВД России по Ярославской области. — В результате ДТП водитель автомобиля скончался на месте до приезда скорой помощи.



Сейчас сотрудники полиции устанавливают обстоятельства произошедшего.

