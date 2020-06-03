Погоня со стрельбой произошла в Рыбинском районе. Инспекторы ГИБДД в посёлке Назарово заметили «Фольксваген», который ехал, нарушая правила. На требование остановиться водитель только поддал газу. Сотрудники Госавтоинспекции пустились в погоню, но водитель «Фольксвагена» продолжал игнорировать требования об остановке.



— После того, как нарушитель совершил наезд на находившегося на проезжей части пешехода — 23-летнего мужчину, не остановился и продолжил движение, было принято решение о применении табельного оружия, чтобы остановить автомобиль, — рассказали в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.

