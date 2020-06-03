Погоня со стрельбой произошла в Рыбинском районе. Инспекторы ГИБДД в посёлке Назарово заметили «Фольксваген», который ехал, нарушая правила. На требование остановиться водитель только поддал газу. Сотрудники Госавтоинспекции пустились в погоню, но водитель «Фольксвагена» продолжал игнорировать требования об остановке.
— После того, как нарушитель совершил наезд на находившегося на проезжей части пешехода — 23-летнего мужчину, не остановился и продолжил движение, было принято решение о применении табельного оружия, чтобы остановить автомобиль, — рассказали в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.
На предупредительный выстрел нарушитель не отреагировал, как только машина выехала за пределы посёлка, машину остановили, выстрелив по колёсам, водителя задержали.
— Установлено, что 20-летний водитель, управлявший автомашиной «Фольксваген», находился в состоянии алкогольного опьянения, не имеет водительских прав, — сказали в полиции.
Видео: УМВД России по Ярославской области
На водителя составили протоколы об административных правонарушениях по статьям «Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, не имеющим права управления транспортными средствами», «Невыполнение законного требования сотрудника полиции об остановке транспортного средства», «Оставление водителем в нарушение Правил дорожного движения места дорожно-транспортного происшествия, участником которого он являлся».
Сбитый «Фольксвагеном» пешеход получил ушибы.