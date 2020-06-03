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«Фольксваген» не останавливался на требования сотрудников ГИБДД

«Фольксваген» не останавливался на требования сотрудников ГИБДД

Погоня со стрельбой произошла в Рыбинском районе. Инспекторы ГИБДД в посёлке Назарово заметили «Фольксваген», который ехал, нарушая правила. На требование остановиться водитель только поддал газу. Сотрудники Госавтоинспекции пустились в погоню, но водитель «Фольксвагена» продолжал игнорировать требования об остановке.

— После того, как нарушитель совершил наезд на находившегося на проезжей части пешехода — 23-летнего мужчину, не остановился и продолжил движение, было принято решение о применении табельного оружия, чтобы остановить автомобиль, — рассказали в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.

На предупредительный выстрел нарушитель не отреагировал, как только машина выехала за пределы посёлка, машину остановили, выстрелив по колёсам, водителя задержали.

— Установлено, что 20-летний водитель, управлявший автомашиной «Фольксваген», находился в состоянии алкогольного опьянения, не имеет водительских прав, — сказали в полиции.

Видео: УМВД России по Ярославской области

На водителя составили протоколы об административных правонарушениях по статьям «Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, не имеющим права управления транспортными средствами», «Невыполнение законного требования сотрудника полиции об остановке транспортного средства», «Оставление водителем в нарушение Правил дорожного движения места дорожно-транспортного происшествия, участником которого он являлся».

Сбитый «Фольксвагеном» пешеход получил ушибы.

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