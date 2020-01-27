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Сам ничего не помнит: в Ярославле вынесли приговор пьяному водителю, сбившему маму с дочкой

И лишили прав

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Пострадавших увозили на скорой

Пострадавших увозили на скорой

В Ярославле вынесли приговор 45-летнему водителю, который в апреле сбил маму с дочкой

— Водитель, управлявший автомобилем, находился в состоянии алкогольного опьянения и ранее был лишен прав, — рассказали в УМВД по Ярославской области.

Вред, нанесенный пострадавшим, оценили как тяжкий. Суд назначил водителю наказание — 2 года 8 месяцев лишения свободы (с лишением прав на 3 года).

Сам мужчина во время допроса признавался, что в тот вечер он был в гостях и хотел там же и остаться, но почему-то сел за руль и поехал домой.

— Я сам ничего не помню, — объяснял он тогда.

В тот вечер женщина с 8-летней девочкой ехала на велосипеде. Они даже не успели увернуться: семью бампером автомобиля прижало к будке сторожа местного гаражного кооператива. 45-летнюю женщину с тяжёлыми травмами и переломами увезли в реанимацию. У девочки травмы оказались менее опасны. 

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ДТП
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КОММЕНТАРИИ (6)

Гость
27 янв 2020 в 12:39

сел пьяным , да тут уже права надо на пожизненно лишать

Гость
27 янв 2020 в 13:01

Я та самая Ольга, которую сбил пьяный водитель. В данное время готовлюсь к очередной операции. Парализация от груди. Мой мир - кровать. Врачи прогнозов не дают. Дочке Варе предстоит процедура по вставлению зубов. Муж оставил работу , т.к. Меня оставить одну не представляется возможным. Он даже в больнице находится со мной круглосуточно. А в это время с Варюшей находится старшая дочь. Я до сих пор не верю, что это всё происходит со мной. Всё рухнуло в один миг. А тут наказание 2 года и 8 месяцев. А моей семье со мной мучаться всю жизнь. Я бы согласилась поменяться местами с этим водителям Нивы. Да я бы и больше отсидела, лишь бы иметь возможность гулять с семьей по улице, самой обслуживать себя, быть мамой и женой. Я хочу жить полноценной жизнью. И поэтому я не знаю данное наказание это много или мало?!

Волков
27 янв 2020 в 12:11

"Вред, нанесенный пострадавшим, оценили как тяжкий. Суд назначил водителю наказание — 2 года 8 месяцев лишения свободы (с лишением прав на 3 года)."
Права в конституции, здесь с лишением специального права на управление ТС.