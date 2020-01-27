Сам ничего не помнит: в Ярославле вынесли приговор пьяному водителю, сбившему маму с дочкой

В Ярославле вынесли приговор 45-летнему водителю, который в апреле сбил маму с дочкой.
— Водитель, управлявший автомобилем, находился в состоянии алкогольного опьянения и ранее был лишен прав, — рассказали в УМВД по Ярославской области.
Вред, нанесенный пострадавшим, оценили как тяжкий. Суд назначил водителю наказание — 2 года 8 месяцев лишения свободы (с лишением прав на 3 года).
Сам мужчина во время допроса признавался, что в тот вечер он был в гостях и хотел там же и остаться, но почему-то сел за руль и поехал домой.
— Я сам ничего не помню, — объяснял он тогда.
В тот вечер женщина с 8-летней девочкой ехала на велосипеде. Они даже не успели увернуться: семью бампером автомобиля прижало к будке сторожа местного гаражного кооператива. 45-летнюю женщину с тяжёлыми травмами и переломами увезли в реанимацию. У девочки травмы оказались менее опасны.