Сам ничего не помнит: в Ярославле вынесли приговор пьяному водителю, сбившему маму с дочкой

Гость 27 янв 2020 в 13:01

Я та самая Ольга, которую сбил пьяный водитель. В данное время готовлюсь к очередной операции. Парализация от груди. Мой мир - кровать. Врачи прогнозов не дают. Дочке Варе предстоит процедура по вставлению зубов. Муж оставил работу , т.к. Меня оставить одну не представляется возможным. Он даже в больнице находится со мной круглосуточно. А в это время с Варюшей находится старшая дочь. Я до сих пор не верю, что это всё происходит со мной. Всё рухнуло в один миг. А тут наказание 2 года и 8 месяцев. А моей семье со мной мучаться всю жизнь. Я бы согласилась поменяться местами с этим водителям Нивы. Да я бы и больше отсидела, лишь бы иметь возможность гулять с семьей по улице, самой обслуживать себя, быть мамой и женой. Я хочу жить полноценной жизнью. И поэтому я не знаю данное наказание это много или мало?!