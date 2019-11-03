«Пытались разбить айфон и пугали газовой горелкой»: в Ярославле дорожники набросились на блогера

Блогер уверен, что рабочие делают свою работу плохо Фото: Николай Серов

Инцидент с участием дорожных рабочих и блогера произошёл в Ярославле. 29-летний Николай Серов решил проинспектировать ход работ на Красноборской улице. Молодой человек начал транслировать во «ВКонтакте», что происходит на месте капремонта улицы, и этот стрим оказался «горячим».

— Стройка не огорожена, границы стройки не обозначены. Там гуляют женщины с детьми, — рассказал изданию 76.RU Николай Серов. — Кроме того, у меня есть претензии по качеству работ — асфальт укладывают в снег и дождь, покрытие сделали неровное, из тротуара торчит столб.



Когда Николай стал снимать происходящее на объекте, к нему подошёл человек, которого другие рабочие называли Дмитричем, и начал запрещать съёмку.

— Ты чего снимаешь? Ты кто такой, пацан? Давай я к тебе домой приду и буду там снимать? — завалил вопросами блогера Дмитрич.

Но тот продолжил стрим. Чем ещё сильнее возмутил рабочих.

— Они били мне по айфону, пытались его разбить, — уточнил блогер Николай Серов. — Потом включили газовую горелку и начали ею пугать.



Дорожники набросились на блогера в то время, когда шёл стрим во «ВКонтакте» Видео: Николай Серов

Блогер уверяет, что они разбили у его айфона чехол за пять тысяч рублей (у Николая iPhone 10. — Прим. ред.). Но молодой человек говорит, что претензий за это он к дорожникам не имеет и в полицию подавать не собирается, блогер лишь просит их сделать качественно свою работу.

— Я не приветствую такое поведение ни со стороны подрядчиков по отношению к жителям домов, которым они вроде как стараются сделать хорошо, ни просто между взрослыми людьми, — прокомментировал инцидент активист сообщества «Дороги Ярославля» Темур Абдуллаев. — Логика подобного поведения понятна — когда ты облажался со всех сторон, а свалить не на кого, то срываешься на том, кто под руку подвернётся. Взрослый поступок? Сомневаюсь. Не хватило смелости летом признаться в том, что в сроки уложиться нереально? Ну так жители-блогеры в этом не виноваты. И очень надеюсь, что у этого «работяги» хватит смелости извиниться перед человеком. А насчёт его работы посмотрим. У нас же целых четыре года гарантии впереди.



В мэрии говорят, что реконструкция участка улицы Красноборской от улицы Сахарова до Университетской протяжённостью 1,3 километра сделана пока только на 50%. Здесь идет переустройство освещения и инженерных сетей. А блогер Серов, который живёт неподалёку, отмечает, что долгое время здесь работал один экскаватор, а сейчас на заснеженной дороге он насчитал почти 50 единиц техники. А вот никого из надзорных органов блогер на площадке не нашёл.

