«Стояла в одном лифчике»: жители Ярославской области рассказали, что на девочку напал педофил

Жители Ростова Великого сообщают о том, что у них в городе появился педофил. Мужчина пытался изнасиловать 15-летнюю девочку. Произошло это на улице Спартаковской, 98.

— Мама нашего друга шла из магазина на Луначарского. Она хотела заворачивать во двор нашего дома и вдруг услышала, как кричит девочка. Мама подошла, видит, девочка в одном лифчике стоит с разбитой головой. Спросила, что случилось. Девочка сказала, что мужчина её ударил по голове, начал раздевать и пытался её изнасиловать, — рассказывает жительница Ростова Анастасия.