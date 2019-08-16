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«Стояла в одном лифчике»: жители Ярославской области рассказали, что на девочку напал педофил

Мужчина разбил ей голову и попытался изнасиловать

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Крики девочки услышала женщина

Фото: Александра Савельева

Жители Ростова Великого сообщают о том, что у них в городе появился педофил. Мужчина пытался изнасиловать 15-летнюю девочку. Произошло это на улице Спартаковской, 98.

— Мама нашего друга шла из магазина на Луначарского. Она хотела заворачивать во двор нашего дома и вдруг услышала, как кричит девочка. Мама подошла, видит, девочка в одном лифчике стоит с разбитой головой. Спросила, что случилось. Девочка сказала, что мужчина её ударил по голове, начал раздевать и пытался её изнасиловать, — рассказывает жительница Ростова Анастасия.

По её словам, женщина сразу же вызвала полицию и скорую.

Мы направили запрос в СУ СК РФ по Ярославской области и в ближайшее время ждём комментария следователей.

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