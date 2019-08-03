«Оборвался канат, боль страшная»: в Ярославле на детской площадке пострадала девочка

В Ярославле на детской площадке травмировалась девочка. Ребенку около десяти лет.

ЧП произошло вчера днем на площадке у домов на Ленинградском проспекте.

— Оборвался канат, и девочка упала и травмировала спину. Девочке 10 лет. Она только на канат успела залезть и только раскачалась, как он оборвался. Когда в себя пришла, боль страшная была, до ног не давала дотронуться и снять кроссы... — написали очевидцы случившегося в паблике «Ярославль LIVE».



В комментариях отметилась мэрия Ярославля, уточняя место происшествия.

А люди обсуждают безопасность детских городков. Одни полагают, что на этой площадке были хорошие городки, но каждый день по ним ползает очень много детей, и конструкции изнашиваются. Другие считают, что власти недостаточно хорошо следят за состоянием детских площадок.