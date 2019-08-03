Врезался в дерево и перевернулся: ДТП на Пятёрке попало на камеры наружного наблюдения

ДТП на пересечении улиц Автозаводской и Белинского, где перевернулся чёрный «Ниссан», сняли камеры наружного наблюдения.



На записи видно, как синий «Рено-Логан» решает повернуть во дворы, притормаживает и в последний момент включает поворотник. В этот момент водитель «Рено» замечает, что за ним на большой скорости едет «Ниссан». Синяя легковушка немного виляет по дороге и тормозит. Пытаясь уйти от столкновения, водитель «Ниссан» уходит вправо — машина вылетает с дороги, врезается в дерево и переворачивается на крышу.

