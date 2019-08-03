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Происшествия

Врезался в дерево и перевернулся: ДТП на Пятёрке попало на камеры наружного наблюдения

В Ярославле машина вылетела с дороги

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Машина вылетела с дороги

Фото: Михаил Кузнецов / Первый Ярославский автопортал / Vk.com

ДТП на пересечении улиц Автозаводской и Белинского, где перевернулся чёрный «Ниссан», сняли камеры наружного наблюдения.

На записи видно, как синий «Рено-Логан» решает повернуть во дворы, притормаживает и в последний момент включает поворотник. В этот момент водитель «Рено» замечает, что за ним на большой скорости едет «Ниссан». Синяя легковушка немного виляет по дороге и тормозит. Пытаясь уйти от столкновения, водитель «Ниссан» уходит вправо — машина вылетает с дороги, врезается в дерево и переворачивается на крышу.

Видео: Ярнет

Автомобиль получил серьёзные повреждения, пострадал водитель. 


— У него перелом ноги, — сообщил водитель скорой помощи Михаил Кузнецов, который был на месте происшествия.

Мужчина ехал один, с места аварии его увезли на скорой.

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КОММЕНТАРИИ (2)

Автор
3 авг 2019 в 06:41

Куда он так спешил ?

Гость
3 авг 2019 в 08:28

Похоже со времени перехода на летнюю резину у многих отключается инстинкт самосохранения. Летают как ошпареные. Водитель Логана красавчик, успел среагировать, а то получил бы в бочину. Да и если вовремя включил бы поворотник, вряд ли это спасло от аварии. Ещё вопрос в медицинском освидетельствовании, как себя "чувствовал" гонщик с Ниссана?