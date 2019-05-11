Подробности странной пропажи мужчины на набережной в Ярославле: в органах назвали основную версию

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Стало известно, в каком месте в последний раз видели Павла Архипова
У полиции и волонтёров нет информации о том, во что в день пропажи был одет Павел Архипов
Четвёртый день в Ярославле полицейские и волонтёры поисково-спасательного отряда разыскивают Павла Архипова, который при непонятных обстоятельствах пропал на Которосльной набережной в Кировском районе. К поискам подключились специалисты МЧС.
— Рассматриваются разные версии случившегося, но на данный момент основной из них является, что пропавший утонул, — сообщили 76.RU в правоохранительных органах. — Поэтому и пришлось привлекать водолазов из МЧС. Тем не менее, поиски по другим направлениям также продолжаются.
28-летний Павел Архипов пропал 8 мая и с тех пор родственники так ничего и не знают о том, где он может находиться. В последний раз мужчину видели на набережной реки Которосль в районе Магистральной улицы в Ярославле.
На вид Павлу Архипову 30 лет, его рост — 190 см, крупного телосложения, глаза голубые, лицо овальное. У мужчины нет волос на голове, брови, ресницы отсутствуют.
Всех, кто видел в последние дни Павла Архипова или может сообщить какую-либо информацию о его местонахождении, просят позвонить в полицию по телефону (4852) 30–02–02 (полиция) или волонтёрам по номеру +7 (930) 1–165–165.