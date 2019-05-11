11 мая суббота
СЕЙЧАС +24°С
usd 65.23
eur 73.09
  • 6 мая 2019

    Узнайте больше об авторах 76.RU!

    Друзья, теперь на нашем сайте стали активны имена авторов - кликнув на имя, вы увидите информацию об авторе и все его публикации.

    19 апреля 2019

    Собираем альбом "Письма с фронта"!

    Друзья, перед 9 Мая мы запустили душевную акцию - собираем письма с фронта. Посмотрите дома, может быть, остались письма бабушек и дедушек - те, что они писали друг другу во время войны? Пришлите их нам - мы опубликуем!

    10 апреля 2019

    Теперь можно комментировать всё и сразу!

    Друзья, мы сделали так, чтобы удобнее оставлять комментарии. Теперь в мобильной версии сайта плашка значок «Добавить комментарий» всплывает сразу, как только вы открываете новость. Так что давайте обсуждать, спорить, хвалить и ругаться!

    Еще

Темы

СЕЙЧАС +24°С
usd 65.23
eur 73.09
Происшествия

Подробности странной пропажи мужчины на набережной в Ярославле: в органах назвали основную версию

Стало известно, в каком месте в последний раз видели Павла Архипова

Поделиться

1 719
1 Обсудить

Все новости

Все новости

У полиции и волонтёров нет информации о том, во что в день пропажи был одет Павел Архипов

Фото: Павел Архипов / vk.com

Четвёртый день в Ярославле полицейские и волонтёры поисково-спасательного отряда разыскивают Павла Архипова, который при непонятных обстоятельствах пропал на Которосльной набережной в Кировском районе. К поискам подключились специалисты МЧС.

— Рассматриваются разные версии случившегося, но на данный момент основной из них является, что пропавший утонул, — сообщили 76.RU в правоохранительных органах. — Поэтому и пришлось привлекать водолазов из МЧС. Тем не менее, поиски по другим направлениям также продолжаются.

28-летний Павел Архипов пропал 8 мая и с тех пор родственники так ничего и не знают о том, где он может находиться. В последний раз мужчину видели на набережной реки Которосль в районе Магистральной улицы в Ярославле.

На вид Павлу Архипову 30 лет, его рост — 190 см, крупного телосложения, глаза голубые, лицо овальное. У мужчины нет волос на голове, брови, ресницы отсутствуют.

Всех, кто видел в последние дни Павла Архипова или может сообщить какую-либо информацию о его местонахождении, просят позвонить в полицию по телефону (4852) 30–02–02 (полиция) или волонтёрам по номеру +7 (930) 1–165–165.

По теме

ТЕКСТ

Михаил Контуев

ТЕГИ

происшествияпоиск

Поделиться

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter Сообщите об ошибке

КОММЕНТАРИИ (1)

Гость
11 май 2019 в 10:32

Через пару дней всплывет, алкоголь до добра не доводит. Если бы было больше патрулей многих жертв и преступлений можно было бы избежать. Да и потом надо бы открыть вытрезвители.