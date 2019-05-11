«Нужна помощь добровольцев»: в Ярославле на набережной пропал голубоглазый мужчина

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Первая информация о случившемся
У полиции и волонтёров нет информации о том, во что в день пропажи был одет Павел Архипов
В Ярославле полиция и волонтёры поисково-спасательного отряда четвёртый день ищут 28-летнего Павла Архипова.
— Его видели 8 мая на берегу реки Которосль, и с того момента о его местонахождении ничего не известно, — сообщили в поисково-спасательном отряде «Патризан». — Нужна помощь добровольцев по поиску пропавшего.
На вид Павлу Архипову 30 лет, его рост — 190 см, крупного телосложения, глаза голубые, лицо овальное. У мужчины нет волос на голове, брови, ресницы отсутствуют.
Всех, кто видел в последние дни Павла Архипова или может сообщить какую-либо информацию о его местонахождении, просят позвонить в полицию по телефону (4852)-30–02–02 или волонтёрам по номеру +7 (930) 1–165–165.