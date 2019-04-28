«Их зажало между машиной и будкой сторожа»: в Ярославле пьяный водитель сбил маму с дочкой

Страшное ДТП произошло 27 апреля на Липовой горе. На улице Пирогова машина сбила маму с дочкой. Женщина ехала на велосипеде вместе с ребёнком. По словам очевидцев, пострадавших бампером автомобиля прижало к будке сторожа местного гаражного кооператива. Также очевидцы утверждают, что водитель был нетрезвым.



— Пьяное тело на «Ниве» от дома номер 57 по 1 Тормозной зацепило две машины, после чего, сделав круг по Фрунзе и Костромскому шоссе, выехало на Пирогова. Далее у гаражей сбивает маму и дочку. Девочка в больнице, мама в плохом состоянии тоже в больнице, — сообщил в группе Липовая Гора Ярославль в «ВКонтакте» Евгений Клековкин.

