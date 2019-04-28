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Происшествия

«Их зажало между машиной и будкой сторожа»: в Ярославле пьяный водитель сбил маму с дочкой

У пострадавших тяжелейшие травмы и шок первой степени

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Пострадавших увезли на реанимации

Фото: Липовая Гора Ярославль — Районы 76/Vk.com

Страшное ДТП произошло 27 апреля на Липовой горе. На улице Пирогова машина сбила маму с дочкой. Женщина ехала на велосипеде вместе с ребёнком. По словам очевидцев, пострадавших бампером автомобиля прижало к будке сторожа местного гаражного кооператива. Также очевидцы утверждают, что водитель был нетрезвым.

— Пьяное тело на «Ниве» от дома номер 57 по 1 Тормозной зацепило две машины, после чего, сделав круг по Фрунзе и Костромскому шоссе, выехало на Пирогова. Далее у гаражей сбивает маму и дочку. Девочка в больнице, мама в плохом состоянии тоже в больнице, — сообщил в группе Липовая Гора Ярославль в «ВКонтакте» Евгений Клековкин.

Водитель был пьяным

Фото: Липовая Гора Ярославль — Районы 76/Vk.com

Как говорят ярославцы, несчастную женщину, которую придавило машиной, вытаскивали очевидцы. В полиции прокомментировали случившееся ДТП.

ДТП произошло 27 апреля вечером

Фото: Липовая Гора Ярославль — Районы 76/Vk.com

— Водитель сел за руль в состоянии алкогольного опьянения. Ранее он был лишён прав также за нетрезвую езду. 45-летняя женщина находится в реанимации. У неё тяжёлые травмы и переломы, а также состояние шока первой степени. 8-летняя девочка также в больнице. К счастью, её травмы менее опасны. 45-летний водитель «Нивы» тоже был доставлен в больницу. На данный момент возбуждено дело по факту повторного управления автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Далее всё будет зависеть от тяжести последствий ДТП, — уточнили в УМВД по Ярославской области.

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