Пациенты Соловьёвской больницы — о сообщениях с угрозой: «Мы даже не поняли, что происходит»

Ярославская полиция прокомментировала поступившие звонки с угрозами в адрес ярославских больниц.

— Поступило анонимное сообщение. Оперативные службы обследовали здания. Опасных предметов не обнаружено. Идёт поиск тех, от кого поступило анонимное сообщение, — рассказали в УМВД.

Обследование зданий полиция провела так, что пациенты не успели даже испугаться.

— Мы вообще не поняли, что и произошло, — рассказали в первом корпусе больницы имени Соловьёва. — Проверяли все корпусы. Тяжелых больных выводить не пришлось — кинологи с собаками быстро всё проверили.