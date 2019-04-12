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Пациенты Соловьёвской больницы — о сообщениях с угрозой: «Мы даже не поняли, что происходит»

Кинологи обследовали здание клиники

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Сейчас в больнице всё спокойно

Фото: Михаил Контуев

Ярославская полиция прокомментировала поступившие звонки с угрозами в адрес ярославских больниц.

— Поступило анонимное сообщение. Оперативные службы обследовали здания. Опасных предметов не обнаружено. Идёт поиск тех, от кого поступило анонимное сообщение, — рассказали в УМВД.

Обследование зданий полиция провела так, что пациенты не успели даже испугаться.

— Мы вообще не поняли, что и произошло, — рассказали в первом корпусе больницы имени Соловьёва. — Проверяли все корпусы. Тяжелых больных выводить не пришлось — кинологи с собаками быстро всё проверили.

Анонимное сообщение о якобы минировании поступило сегодня — говорилось об угрозе сразу четырём ярославским больницам.

ТЕКСТ

Михаил Контуев

ТЕГИ

больницаминирование

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КОММЕНТАРИИ (1)

Инженер 1
12 апр 2019 в 20:59

«Мы даже не поняли, что происходит»

Так и должно быть!