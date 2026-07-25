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Страна и мир Умер режиссер культовой комедии «Маска» Чак Рассел — вы знаете его и по другим кассовым фильмам

Умер режиссер культовой комедии «Маска» Чак Рассел — вы знаете его и по другим кассовым фильмам

Ему было 74 года

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Рассел запомнился зрителям не только комедией, но триллерами, ужасами и боевиками | Источник: tmz.comРассел запомнился зрителям не только комедией, но триллерами, ужасами и боевиками | Источник: tmz.com

Рассел запомнился зрителям не только комедией, но триллерами, ужасами и боевиками

Источник:

tmz.com

Мужчину обнаружили без сознания. К его дому вызвали экстренные службы. Об этом сообщил сайт TMZ.

«Чак Рассел скончался в своем доме в окрестностях Сан-Диего. Причина смерти пока не установлена. Семья режиссера уже вылетела в Калифорнию, чтобы выяснить обстоятельства случившегося», — написало издание.

После окончания Иллинойсского университета Рассел сделал успешную карьеру в кино — как режиссер, сценарист и продюсер. Его дебютом в качестве режиссера стал фильм «Кошмар на улице Вязов 3: Воины сна» (1987), а уже через год он создал культовый фильм ужасов «Капля» (1988), где выступил и как сценарист.

После фильма «Маска» с Джимом Керри в главной роли Рассел сотрудничал со студией Джорджа Лукаса Industrial Light & Magic. Рассел участвовал в разработке передовых цифровых технологий, которые впервые объединили игру живых актеров с инновационными визуальными эффектами. Эта работа принесла ему номинацию на премию «Оскар» в категории «Лучшие визуальные эффекты».

Он также известен такими картинами, как «Стиратель» (1996) с Арнольдом Шварценеггером и «Царь скорпионов» (2002), где свою первую главную роль сыграл Дуэйн Скала Джонсон.

После 14-летнего перерыва Рассел вернулся в профессию в 2016 году, сняв боевик «Ярость» (I Am Wrath) с Джоном Траволтой в главной роли. Также он работал над фильмом «Райский город» (Paradise City) — картиной, в которой снялся Брюс Уиллис.

Последней кинолентой Рассела стал ремейк фильма 1986 года «Доска дьявола» (Witchboard). У него остались жена, с которой они прожили вместе 19 лет, и трое детей.

Недавно из жизни ушел британский актер Майкл Бирн, известный по ролям в фильмах о Гарри Поттере, Индиане Джонсе, Джеймсе Бонде, умер в возрасте 82 лет. Об этом сообщила газета The Guardian.

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Анатолий Мармышев
Корреспондент оперативной редакции
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