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Происшествия Погиб человек, еще одного ищут, а число пострадавших выросло. Всё о ракетной атаке на Волгоград

Погиб человек, еще одного ищут, а число пострадавших выросло. Всё о ракетной атаке на Волгоград

Рано утром люди проснулись от сильного грохота

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Число пострадавших во время ракетного удара по Волгограду выросло до 11 (фото носит иллюстративный характер) | Источник: Александра Мамонтова / 76.RUЧисло пострадавших во время ракетного удара по Волгограду выросло до 11 (фото носит иллюстративный характер) | Источник: Александра Мамонтова / 76.RU

Число пострадавших во время ракетного удара по Волгограду выросло до 11 (фото носит иллюстративный характер)

Источник:

Александра Мамонтова / 76.RU

Сегодня утром по Волгограду был нанесен ракетный удар. Снаряды попали по предприятию в Краснооктябрьском районе, в результате чего погиб мужчина, а еще одного работника пока не нашли. К тому же увеличилось число пострадавших. Всё, что известно о налете по региону, собрали в материале.

Что случилось

Во время ракетного удара в Краснооктябрьском районе Волгограда ранило десять человек. По информации главы города Андрея Бочарова, снаряд ударил по предприятию. Тогда ранило 10 человек, их госпитализировали.

На предприятии оперативно ликвидировали локальные возгорания. На месте до сих пор работают оперативные службы. Повреждений жилых объектов не зафиксировано.

Сирены и грохот

Грохот во время атаки слышали в нескольких районах Волгограда. Некоторые жители подумали, что это гроза.

«Сильный грохот был минимум трижды: в 03:48, 03:51 и 03:52. После первого я проснулся», — цитируют очевидца наши коллеги из V1.RU.

Некоторые отмечают, что у них дома дрожали стены.

«А я только спать собралась. Сначала гул был громкий, потом за окном зарево — и так бабахнуло, что стены задрожали. Если бы спала, то всю картину целиком не увидела и не услышала, но от разрыва сердца могла и не проснуться», — сообщила местная жительница.

А вот сирен слышно не было. Людям пришли только смс-уведомления о ракетной опасности в регионе. Они посчитали, что этого недостаточно.

Однако другие жители уверены, что сирены в таком случае станут лишь поводом для большей паники, а пользы от них не будет.

Жертвы и последствия

Спустя несколько часов после атаки стало известно, что без жертв во время этого налета не обошлось. На заводе погиб человек, количество пострадавших увеличилось до 11, а еще одного работника до сих пор ищут.

«К сожалению, в результате сегодняшней ракетной атаки есть погибший. В ходе ликвидации повреждений обнаружено тело работника предприятия. Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибшего. Поиски еще одного сотрудника предприятия продолжаются. По уточненным данным, госпитализировано 11 пострадавших», — отметил глава региона.

Двое раненых находятся в тяжелом состоянии. Врачи делают всё возможное для их стабилизации.

СК РФ будет расследовать атаку беспилотников и ракет на регионы страны, в том числе на Волгоградскую область. В рамках расследования следователи установят причастных к совершению преступления лиц.

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Алена СмагинаАлена Смагина
Алена Смагина
Корреспондент оперативной редакции
Ракетная опасность Завод Скорая помощь Гибель Волгоград Следственный комитет
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Комментарии
6
Гость
1 час
А что по этому поводу говорит наш главнокомандующий операцией?
Гость
1 час
Брехня, ракеты там у них, типа... не верю. Ещё в конашенковскую эпоху заявляли, что всё у них разнесли в щепки, и остались только мелкие разрозненные группы противника, которые обороняются практически рогатками, луками и стрелами, а всё остальное их вооружение успешно уничтожено и выведено из строя. А тут прямо не статья, а дискредитация какая-то подлучается. Ракеты дальнобойные и высокой точности у них , понимаешь...
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