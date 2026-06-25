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Происшествия Машина въехала в толпу болельщиков на ЧМ-2026: видео

Машина въехала в толпу болельщиков на ЧМ-2026: видео

Люди в ответ стали бить автомобиль ногами

Машина въехала в толпу болельщиков на ЧМ-2026: видео | Источник: News San Miguel / XМашина въехала в толпу болельщиков на ЧМ-2026: видео | Источник: News San Miguel / X
Источник:

News San Miguel / X

В городе Кабо‑Сан‑Лукасе в Мексике автомобиль въехал в толпу. Инцидент произошел во время бурного празднования победы сборной Мексики над командой Чехии (3:0) в матче третьего тура группового этапа ЧМ‑2026.

Источник:

News San Miguel / X

По данным местных СМИ, фанаты, радуясь успеху национальной команды, перекрыли дорогу. Водитель не стал ждать, пока толпа освободит проезжую часть, и попытался проехать сквозь нее. Это вызвало возмущение болельщиков. Они окружили машину и стали бить по ней. В ходе стычки автомобиль наехал на нескольких людей. Пострадали по меньшей мере 17 человек. Водителя задержали.

ЧМ‑2026 проходит с 11 июня по 19 июля сразу в трех странах: США, Мексике и Канаде. Титул действующего чемпиона мира удерживает сборная Аргентины: в финале ЧМ‑2022 в Катаре она взяла верх над Францией в серии пенальти.

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Комментарии
2
Гость
9 минут
там тоже появились бороды с добрыми глазами?
Гость
9 минут
Почему-то я в данной ситуации целиком и полностью на стороне водителя.
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Гость
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