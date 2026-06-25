Машина въехала в толпу болельщиков на ЧМ-2026: видео

В городе Кабо‑Сан‑Лукасе в Мексике автомобиль въехал в толпу. Инцидент произошел во время бурного празднования победы сборной Мексики над командой Чехии (3:0) в матче третьего тура группового этапа ЧМ‑2026.
По данным местных СМИ, фанаты, радуясь успеху национальной команды, перекрыли дорогу. Водитель не стал ждать, пока толпа освободит проезжую часть, и попытался проехать сквозь нее. Это вызвало возмущение болельщиков. Они окружили машину и стали бить по ней. В ходе стычки автомобиль наехал на нескольких людей. Пострадали по меньшей мере 17 человек. Водителя задержали.
ЧМ‑2026 проходит с 11 июня по 19 июля сразу в трех странах: США, Мексике и Канаде. Титул действующего чемпиона мира удерживает сборная Аргентины: в финале ЧМ‑2022 в Катаре она взяла верх над Францией в серии пенальти.