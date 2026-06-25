Погибли десятки человек, рухнул один из самых дорогих отелей: последствия мощного землетрясения в Венесуэле

В ходе ЧП в городах рухнули здания, на месте работают спасатели Источник: Cristian Crespo F. / X

В Венесуэле случилось сильное землетрясение: его магнитуда составила 7,1. В столице страны, Каракасе, из‑за подземных толчков частично разрушились многоэтажные жилые дома. В результате ЧП погибли десятки человек.

В стране ввели чрезвычайное положение, сообщила уполномоченный президент страны Делси Родригес. Очаг землетрясения находился на глубине 13 километров, а его эпицентр располагался в 60 километрах от города Валенсия. Толчки ощущались и в соседних регионах — на островах Аруба и Кюрасао, а также в Гайане. Власти предупредили об угрозе цунами для Пуэрто‑Рико и Виргинских островов. В этом материале мы собрали главное, что известно о ЧП на данный момент.

Разрушения и жертвы

В результате сильного землетрясения погибли не менее 32 человек, свыше 700 получили ранения. Об этом заявила уполномоченный представитель президента страны Родригес.

Больше всего пострадал штат Ла‑Гуайра. По словам Родригес, там обрушились десятки зданий. Сейчас в регионе идет напряженная работа. Спасатели стараются помочь как можно большему числу людей.

Обрушились несколько зданий, домов и жилых построек. Об этом в эфире государственного телеканала Venezolanade Televisión (VTV) сообщил министр внутренних дел, юстиции и мира страны Диосдадо Кабельо.

«У нас есть очень тревожные ситуации. Рухнули здания, дома и жилые постройки», — заявил Кабельо.

Кроме того, по данным СМИ, в результате стихии пострадал один из самых дорогих отелей Венесуэлы Hotel Eduard’s, от здания остались лишь обломки.

Источник: Пул N3 / Telegram

Транспортный коллапс и отключение газоснабжения

Аэропорт Майкетия в Каракасе временно не работает: его закрыли из‑за серьезных повреждений, полученных во время землетрясения. Об этом сообщила уполномоченный представитель президента в обращении к жителям страны.

В соцсетях появились кадры от очевидца: на них видно, как аэропорт рушится прямо на глазах, а люди в панике разбегаются в разные стороны.

Источник: Said Fahal / X

В Каракасе приостановили работу метро и железнодорожных линий. Об этом сообщила уполномоченный представитель президента Венесуэлы Делси Родригес.