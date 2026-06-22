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Происшествия Дроны устроили массовый налет на столицу, в аэропортах — задержки: что известно об атаках к этому часу

Дроны устроили массовый налет на столицу, в аэропортах — задержки: что известно об атаках к этому часу

Собрали всё о последствиях ударов по стране

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В аэропортах задерживаются десятки рейсов | Источник: Роман Данилкин / 63.RU (фото носит иллюстративный характер)В аэропортах задерживаются десятки рейсов | Источник: Роман Данилкин / 63.RU (фото носит иллюстративный характер)

В аэропортах задерживаются десятки рейсов

Источник:

Роман Данилкин / 63.RU (фото носит иллюстративный характер)

Сотни дронов атаковали Россию в воскресенье, 21 июня, и в ночь на 22 июня. Удары привели к разрушениям в городах и к жертвам среди мирного населения. Теперь же беспилотники вновь нацелились на столицу. Собрали всё, что известно к этому часу.

В Курской области дрон атаковал город Рыльск. Как рассказал глава региона Александр Хинштейн, в результате ранена 31-летняя местная жительница. У нее диагностирована закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга и акубаротравма. В Херсонской области из-за ударов беспилотников погибли два человека, еще девять пострадали. Также повреждены жилые дома, административные здания, магазины и два морских судна. Часть дронов попала в автомобили местных жителей. Об этом рассказал губернатор Владимир Сальдо.

«В Костогрызове Алешкинского МО удар БПЛА по легковому автомобилю унес жизнь мужчины 1968 года рождения. Помощь оказана на месте. В Алешках от полученных 17 июня ранений скончался мужчина 1959 года рождения», — написал он в Telegram-канале.

Всего за 21 июня сбили 168 беспилотников над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской, Тверской, Тульской, Смоленской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым и над акваториями Азовского и Черного морей.

Ночью 22 июня дроны вновь стали массово лететь на Москву. Как сообщает мэр города Сергей Собянин, удалось перехватить уже 59 беспилотников. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

На фоне атак закрылись аэропорты в Тамбове, Ярославле и Иваново, пишет Росавиация. Также временные ограничения вводили во всех столичных аэропортах — Внуково, Шереметьево, Жуковском, Домодедово. По данным MSK1.RU, всего там задерживаются почти 100 рейсов. На момент публикации ограничения на полеты в столице сняли.

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Виктория КорнееваВиктория Корнеева
Виктория Корнеева
Корреспондент оперативной редакции
Беспилотник Атака Удар Пострадавший Аэропорт
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