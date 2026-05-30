Происшествия Дрон взорвался у здания Запорожской АЭС и оставил дыру в стене: удар по ней угрожает ядерной катастрофой

Сотрудники станции и оборудование не пострадало

Дрон ударил по машинному залу энергоблока № 6 Запорожской АЭС (ЗАЭС) и взорвался. Об этом 30 мая сообщил глава госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев. По его словам, из-за этого в стене здания возникла дыра.

«Можно "поздравить", если так можно выразиться, всё мировое сообщество — это первая целенаправленная атака на основное оборудование АЭС со сквозным подрывом и повреждением здания машзала», — приводит слова Лихачева РИА Новости.

В официальном Telegram-канале ЗАЭС заявили, что основное оборудование не повреждено, никто из работников не пострадал.

«Подобные удары по объектам атомной энергетики являются крайне безответственными и несут угрозу ядерной безопасности. Любая атака на инфраструктуру атомной станции может привести к непредсказуемым последствиям и создать риски для безопасности региона», — говорится в сообщении.

После атаки все системы станции функционируют в штатном режиме. Радиационный фон на площадке ЗАЭС и в зоне наблюдения не превышает установленных норм. Специалисты проводят обследование места происшествия.

Виктория Корнеева
Гость
19 минут
построим ещё лучше прежней, 17 миллиардов долларов легко найдём?
Гость
20 минут
а чья это АЭС?
