Дрон взорвался у здания Запорожской АЭС и оставил дыру в стене: удар по ней угрожает ядерной катастрофой

Дрон ударил по машинному залу энергоблока № 6 Запорожской АЭС (ЗАЭС) и взорвался. Об этом 30 мая сообщил глава госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев. По его словам, из-за этого в стене здания возникла дыра.
«Можно
В официальном Telegram-канале ЗАЭС заявили, что основное оборудование не повреждено, никто из работников не пострадал.
«Подобные удары по объектам атомной энергетики являются крайне безответственными и несут угрозу ядерной безопасности. Любая атака на инфраструктуру атомной станции может привести к непредсказуемым последствиям и создать риски для безопасности региона», — говорится в сообщении.
После атаки все системы станции функционируют в штатном режиме. Радиационный фон на площадке ЗАЭС и в зоне наблюдения не превышает установленных норм. Специалисты проводят обследование места происшествия.