Дрон взорвался у здания Запорожской АЭС и оставил дыру в стене: удар по ней угрожает ядерной катастрофой

Сотрудники станции и оборудование не пострадало Источник: Роман Данилкин / 63.RU

Дрон ударил по машинному залу энергоблока № 6 Запорожской АЭС (ЗАЭС) и взорвался. Об этом 30 мая сообщил глава госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев. По его словам, из-за этого в стене здания возникла дыра.

«Можно " поздравить " , если так можно выразиться, всё мировое сообщество — это первая целенаправленная атака на основное оборудование АЭС со сквозным подрывом и повреждением здания машзала», — приводит слова Лихачева РИА Новости.

В официальном Telegram-канале ЗАЭС заявили, что основное оборудование не повреждено, никто из работников не пострадал.

«Подобные удары по объектам атомной энергетики являются крайне безответственными и несут угрозу ядерной безопасности. Любая атака на инфраструктуру атомной станции может привести к непредсказуемым последствиям и создать риски для безопасности региона», — говорится в сообщении.