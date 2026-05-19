Подростки устроили стрельбу в мечети — погибли несколько человек

В США двое подростков устроили стрельбу в исламском центре в Сан-Диего. В результате нападения погибли пять человек, двое из которых сами стрелки. Об этом сообщила газета The Washington Post (WP).
По данным издания, огонь открыли два подростка в возрасте 17 и 19 лет. Они застрелили трех человек, в том числе охранника, который пытался задержать нападавших. Тела подозреваемых обнаружили в автомобиле, который был брошен в нескольких кварталах от места происшествия.
Мотивы стрелков пока не ясны, но следователи рассматривают версию преступления на почве ненависти.
«Ужасная ситуация. Я получил предварительные данные», — прокомментировал нападение президент США Дональд Трамп на встрече с журналистами в Белом доме.
Он добавил, что позже получит более полную информацию и внимательно ее рассмотрит.
Имам исламского центра Таха Хасан заявил, что «подобной трагедии никогда раньше не переживал».
«Это крайне возмутительно — нападать на место поклонения. Люди приходят в исламский центр молиться, праздновать, учиться. Не только мусульмане, но и люди из всех слоев общества», — приводит его слова WP.
Хасан добавил, что внутри центра располагается школа. Все находившиеся внутри ученики, учителя и работники теперь в безопасности, передает NBC News. Департамент полиции Лос-Анджелеса заявил, что усилит патрулирование мечетей и исламских центров.