Поиски длятся пятые сутки: катер с пассажирами перевернулся на реке в Томской области — три человека пропали

Причины несчастного случая устанавливаются Источник: Михаил Огнев / FONTANKA.RU

В Томской области на реке Назинской перевернулось судно с четырьмя людьми на борту. Как сообщили в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК РФ, инцидент произошел 7 мая вблизи села Назино Александровского района.

«В результате происшествия один из них смог самостоятельно выбраться на берег, местонахождение иных граждан до настоящего времени неизвестно», — пояснили в ведомстве.

Сейчас спасатели и водолазы обследуют реку в поиске пропавших людей. Причины несчастного случая устанавливаются. Томская транспортная прокуратура также проводит надзорные мероприятия на предмет исполнения законодательства о безопасности эксплуатации маломерного флота.