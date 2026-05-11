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Происшествия Поиски длятся пятые сутки: катер с пассажирами перевернулся на реке в Томской области — три человека пропали

Поиски длятся пятые сутки: катер с пассажирами перевернулся на реке в Томской области — три человека пропали

Сейчас спасатели и водолазы обследуют водоем

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Причины несчастного случая устанавливаются | Источник: Михаил Огнев / FONTANKA.RUПричины несчастного случая устанавливаются | Источник: Михаил Огнев / FONTANKA.RU

Причины несчастного случая устанавливаются

Источник:

Михаил Огнев / FONTANKA.RU

В Томской области на реке Назинской перевернулось судно с четырьмя людьми на борту. Как сообщили в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК РФ, инцидент произошел 7 мая вблизи села Назино Александровского района.

«В результате происшествия один из них смог самостоятельно выбраться на берег, местонахождение иных граждан до настоящего времени неизвестно», — пояснили в ведомстве.

Сейчас спасатели и водолазы обследуют реку в поиске пропавших людей. Причины несчастного случая устанавливаются. Томская транспортная прокуратура также проводит надзорные мероприятия на предмет исполнения законодательства о безопасности эксплуатации маломерного флота.

Ранее катер с российскими туристами затонул в Таиланде после столкновения с рыболовным траулером. Авария произошла у острова Ко Кай. На борту судна были 52 туриста и три члена экипажа. От удара нос катера развалился. Лодка перевернулась и ушла под воду. В открытом море оказались 55 человек. В результате крушения погибла россиянка, девушке было 18 лет. Всего с места катастрофы госпитализировали 22 человека.

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Павел Пешков
Корреспондент оперативной редакции
Вода Судно Прокуратура Томск
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