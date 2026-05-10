Российский турист пропал в Таиланде — перед исчезновением он просил у родных крупную сумму денег

Перед исчезновением он сообщил, что с него требуют крупный штраф Источник: Роман Данилкин / 63.RU

Российский турист Валерий пропал на Пхукете в Таиланде, попросив перед исчезновением у матери крупную сумму денег. Об этом говорится в паблике «Паттайя от А до Я».

7 апреля 34-летний мужчина переехал на Пхукет из Чиангмая, где он жил больше года. Спустя месяц жизни в новом городе, 2 мая, Валерий позвонил матери и рассказал, что находится в полицейском участке и с него требуют крупный штраф.

«Сказал, что с него требуют штраф 5–10 тысяч батов, которых у него при себе нет. За что арестовали, сказать не успел — разъединили», — говорится в сообщении канала на Facebook (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ).

Женщина перевела деньги на счет сына, однако он так на связь и не вышел. Один из российских туристов, который сейчас также живет на Пхукете, съездил в полицейский участок на Патонг, где якобы держали Валерия. Однако офицер сказал, что мужчины с такими данными нет ни в списке задержанных, ни в списке выбывших.

Городские медиа направили официальный запрос в Посольство Российской Федерации в Королевстве Таиланд. Мы дополним материал, как только получим ответ.