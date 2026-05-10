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Происшествия Российский турист пропал в Таиланде — перед исчезновением он просил у родных крупную сумму денег

Российский турист пропал в Таиланде — перед исчезновением он просил у родных крупную сумму денег

Мужчина больше года живет за границей

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Перед исчезновением он сообщил, что с него требуют крупный штраф | Источник: Роман Данилкин / 63.RUПеред исчезновением он сообщил, что с него требуют крупный штраф | Источник: Роман Данилкин / 63.RU

Перед исчезновением он сообщил, что с него требуют крупный штраф

Источник:

Роман Данилкин / 63.RU

Российский турист Валерий пропал на Пхукете в Таиланде, попросив перед исчезновением у матери крупную сумму денег. Об этом говорится в паблике «Паттайя от А до Я».

7 апреля 34-летний мужчина переехал на Пхукет из Чиангмая, где он жил больше года. Спустя месяц жизни в новом городе, 2 мая, Валерий позвонил матери и рассказал, что находится в полицейском участке и с него требуют крупный штраф.

«Сказал, что с него требуют штраф 5–10 тысяч батов, которых у него при себе нет. За что арестовали, сказать не успел — разъединили», — говорится в сообщении канала на Facebook (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ).

Женщина перевела деньги на счет сына, однако он так на связь и не вышел. Один из российских туристов, который сейчас также живет на Пхукете, съездил в полицейский участок на Патонг, где якобы держали Валерия. Однако офицер сказал, что мужчины с такими данными нет ни в списке задержанных, ни в списке выбывших.

Городские медиа направили официальный запрос в Посольство Российской Федерации в Королевстве Таиланд. Мы дополним материал, как только получим ответ.

Это не первый случай пропажи российских туристов в Таиланде. Недавно мы писали, что в Бангкоке ищут 39-летнего Андрея. Перед исчезновением россиянин посетил местный госпиталь, после чего перестал выходить на связь.

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Павел ПешковПавел Пешков
Павел Пешков
Корреспондент оперативной редакции
Турист Таиланд Пропажа Полиция
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Комментарии
2
Гость
10 мая, 21:02
А у меня сосед по гаражу уж часа два как пропал. Обещал подогнать закусь. И нет его!
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Гость
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