Крыша колледжа обрушилась в Екатеринбурге — кадры

Неизвестно, был ли кто-то в здании Источник: E1.RU | Новости Екатеринбурга / Telegram

В Екатеринбурге на улице Умельцев, 5 произошло обрушение кровли и перекрытий здания Уральского колледжа технологий и предпринимательства. Местные жители делятся фотографиями.

Источник: E1.RU | Новости Екатеринбурга / Telegram

На кадрах, которые прислали читали E1.RU, видно, что всё вокруг в пыли. Из окон торчат обломки конструкций, часть строения серьезно повреждена.

Источник: E1.RU | Новости Екатеринбурга / Telegram

«Обвалился спортзал и часть актового зала. Был слышен громкий хлопок. Случилось всё внезапно, всё до этого было тихо. Никаких работ там не велось», — поделился один из студентов колледжа.

Информации о пострадавших и жертвах пока нет. Из здания успели эвакуироваться 97 человек. Площадь обрушения составила 400 квадратных метров.

«Наличие в момент обрушения в помещении людей уточняется. На месте работают 5 единиц техники и 15 человек личного состава», — сообщили в пресс-службе МЧС региона.

На место приехали оперативные службы. Обстоятельства и причины обрушения устанавливаются. Коллеги из E1.RU следят за ситуацией в режиме онлайн.

Обновлено в 15:40 (мск):

Директор колледжа Николай Доронин прокомментировал случившееся. Точную причину обрушения он не назвал.