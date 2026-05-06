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Происшествия Крыша колледжа обрушилась в Екатеринбурге — кадры

Крыша колледжа обрушилась в Екатеринбурге — кадры

Здание серьезно пострадало

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Неизвестно, был ли кто-то в здании | Источник: E1.RU | Новости Екатеринбурга / Telegram Неизвестно, был ли кто-то в здании | Источник: E1.RU | Новости Екатеринбурга / Telegram

Неизвестно, был ли кто-то в здании

Источник:

E1.RU | Новости Екатеринбурга / Telegram

В Екатеринбурге на улице Умельцев, 5 произошло обрушение кровли и перекрытий здания Уральского колледжа технологий и предпринимательства. Местные жители делятся фотографиями.

Источник:

E1.RU | Новости Екатеринбурга / Telegram

На кадрах, которые прислали читали E1.RU, видно, что всё вокруг в пыли. Из окон торчат обломки конструкций, часть строения серьезно повреждена.

Источник: E1.RU | Новости Екатеринбурга / Telegram Источник: E1.RU | Новости Екатеринбурга / Telegram
Источник:

E1.RU | Новости Екатеринбурга / Telegram

«Обвалился спортзал и часть актового зала. Был слышен громкий хлопок. Случилось всё внезапно, всё до этого было тихо. Никаких работ там не велось», — поделился один из студентов колледжа.

Информации о пострадавших и жертвах пока нет. Из здания успели эвакуироваться 97 человек. Площадь обрушения составила 400 квадратных метров.

«Наличие в момент обрушения в помещении людей уточняется. На месте работают 5 единиц техники и 15 человек личного состава», — сообщили в пресс-службе МЧС региона.

На место приехали оперативные службы. Обстоятельства и причины обрушения устанавливаются. Коллеги из E1.RU следят за ситуацией в режиме онлайн.

Обновлено в 15:40 (мск):

Директор колледжа Николай Доронин прокомментировал случившееся. Точную причину обрушения он не назвал.

«О деталях сообщить не могу, на месте работают все службы. Обрушение кровли произошло полтора часа назад. Учебный процесс был завершен к тому моменту. Никто в результате ЧП не пострадал. Реконструкцию там не планировали, не проводили никаких ремонтных работ. Невозможно определить причину так быстро, потребуется экспертиза», — сказал Доронин.

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Елена Мальцева
Старший корреспондент оперативной редакции
Обрушение Крыша Колледж Екатеринбург
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Комментарии
14
Гость
7 мая, 02:19
Технологии прям передовые! Горжусь!
Инженер1

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6 мая, 16:49
Будем гордится, что упала с точностью до секунды и строго по графику
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