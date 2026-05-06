В Омской области разбился самолет: люди на борту погибли

Самолет занимался мониторингом лесных пожаров Источник: Елена Латыпова / NGS55.RU

Легкомоторный самолет «Аэропракт-22» потерпел крушение около деревни Кошкарево в Омской области. На борту находились два человека. Об этом сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.

«Аэропракт-22» — это двухместный сверхлегкий самолет, разработанный компанией «Аэропракт» под руководством Юрия Яковлева. Также он известен под названием «Летучая лисица». Самолет предназначен для полетов днем в простых метеорологических условиях. Может использоваться для частных полетов, мониторинга, обучения и других задач.

По предварительным данным ведомства, воздушное судно выполняло авиационные работы по мониторингу лесных пожаров. Крушение произошло около 13 часов местного времени (10:00 мск). Самолет эксплуатировало ООО «Авиабаза».