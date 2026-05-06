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Происшествия В Омской области разбился самолет: люди на борту погибли

В Омской области разбился самолет: люди на борту погибли

Причины трагедии выясняются

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Самолет занимался мониторингом лесных пожаров | Источник: Елена Латыпова / NGS55.RUСамолет занимался мониторингом лесных пожаров | Источник: Елена Латыпова / NGS55.RU

Самолет занимался мониторингом лесных пожаров

Источник:

Елена Латыпова / NGS55.RU

Легкомоторный самолет «Аэропракт-22» потерпел крушение около деревни Кошкарево в Омской области. На борту находились два человека. Об этом сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.

«Аэропракт-22» — это двухместный сверхлегкий самолет, разработанный компанией «Аэропракт» под руководством Юрия Яковлева. Также он известен под названием «Летучая лисица». Самолет предназначен для полетов днем в простых метеорологических условиях. Может использоваться для частных полетов, мониторинга, обучения и других задач.

По предварительным данным ведомства, воздушное судно выполняло авиационные работы по мониторингу лесных пожаров. Крушение произошло около 13 часов местного времени (10:00 мск). Самолет эксплуатировало ООО «Авиабаза».

Источник ТАСС уточнил, что при крушении погибли два человека. Причины трагедии устанавливаются, на месте падения работают экстренные службы. Прокуратура проводит проверку на предмет исполнения законодательства о безопасности полетов.

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Елена Мальцева
Старший корреспондент оперативной редакции
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Комментарии
2
Гость
6 мая, 12:51
Такие вот стабильные самолеты
Гость
6 мая, 10:59
Все по плану, пять месяцев пять аварий.
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Гость
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