«Вдруг поехала крыша»: как деревня с названием Караулово сползает в пропасть и никто не спасает ее жителей

— Два года этот дом падал. Сначала ушел двор, сарайка, потом кухня с туалетом. Вечером стою около столба, вдруг поехала крыша. Она висела два дня и ушла совсем, а вчера ушли даже окна. Посмотрела в окошко — батюшки, а окошек-то нет, — рассказывает Светлана Лабутина.
Теперь напротив дома женщины — кирпичная стена с табличкой «улица Новая, 58». Здание, которое там стояло, упало в овраг. Подобным образом в деревне Караулово Нижегородской области обвалилось уже несколько домов. И склон не перестает разрушаться. Как выглядит улица, постепенно сползающая в овраг, и чего опасаются жители — в репортаже NN.RU.
Овраг становится больше
У этого дома не осталось ни перегородок, ни окон. Только обломки кирпичной стены, забор и засохшая рассада на подоконниках. Крыша, доски, утеплитель и другие «внутренности» здания превратились в свалку на дне оврага.
— Это был родительский дом. После смерти отца мать предложила сыну переоформить его на себя. Ничего не предвещало [беды]. За огородом всё обкашивалось, елки росли. Парень стал работать сам на себя, начал строить дом на картофельном участке напротив. Внутри ничего не было сделано, а у них дом улетел, — рассказал житель деревни Александр Богов.
За последние шесть лет вблизи склона обвалилось несколько жилых домов. Этой весной обрыв опасно приблизился к автомобильной дороге и инженерным сетям. Произошло обрушение колодцев, и жители почти два дня сидели без воды. Участок с узким проездом сейчас огорожен красной лентой. На обочине лежат шины — ими люди отмечают подземные коммуникации.
В зоне риска остаются здания по соседству с обрушившимся. Слева обрыв поглотил огород и почти вплотную подобрался к стенам дома с бордовой крышей. За ним находится домик, в который хозяева возвращаются только в летний сезон. Задели ли его оползни — не посмотреть. Участок ниже, по словам его хозяйки Ольги, пока в безопасности.
— Наш участок не задело, но если пойдут [оползни] со стороны соседних домов, то тоже заденет. У меня дом хороший, много денег вложили. Если поползет, мне некуда будет идти, — поделилась женщина.
Справа от обломков «ушедшего» дома стоит высокий кирпичный коттедж. На его заднем дворе раньше был огород, сарай и хозяйство. Ничего этого не осталось. В попытке сохранить дом хозяин завалил участок землей и строительным мусором. По словам соседей, это замедлило сползание в овраг, но хозяину из-за этого пришлось судиться с администрацией.
Что предлагают жителям
Сначала на земле появляется трещина, каждый день она увеличивается. Куски грунта не летят в овраг и не съезжают — они опускаются словно лифт. Причем земля «садится» равномерно. Жители деревни Караулово знают этот процесс слишком хорошо. Оползни там начали происходить в 90-е.
— Опять же, что было в советское время? Или уже в постсоветское, 1994 год. Когда у них [первых пострадавших] улетело за домом (у них даже до дома не дошло), сразу приехал мэр Кстова Боляк Вячеслав Иванович. Сказал: «Спасайте, что можете». Им через два-три месяца дали в Новоликеево трехкомнатную квартиру в новом доме, гараж и участок, — вспоминает Александр Богов.
Жители сел рассказали, что одна из семей, чей дом обвалился в последние годы, ждала переселения 8–9 месяцев. Хозяйка сильно переживала. Она умерла, так и не дождавшись квартиры.
По данным администрации Нижнего Новгорода, с 2020 года в зону чрезвычайной ситуации в деревне Караулово попало пять зданий и два земельных участка. Жителям четырех домов предложили маневренный фонд. Переехать туда согласился один человек. Совместно с областным правительством обсуждается реквизиция четырех домов и двух участков, которые находятся в частной собственности. Пока согласие на выкуп дали собственники трех объектов. Сейчас рассматривается вопрос о выделении компенсационных выплат.
— Мы на этот дом смотрим, он у нас как маяк. Он стоит, значит всё нормально. Если улетит — к моему дому уже приближается. Предлагают маневренный фонд или квартиру. Но разве это сопоставимо? У меня вот дом в два этажа, гараж, беседка, земли сколько. Мне нужна какая-то квартира?
— Вам предлагали переселение?
— Соседям. Предлагают тем, у кого дома уже улетели. Люди ходят, бегают по соседям, живут, где приютят. И потом только им что-то находят.
Почему происходят оползни
Аномально жаркое лето 2010-го запомнилось температурными рекордами и лесными пожарами. В нижегородском поселке Верхняя Верея сгорело более 200 домов. Караулово и соседняя деревня Новоликеево столкнулись с нехваткой воды. Чтобы выйти из положения, власти протянули к населенным пунктам воду с Волги.
— У нас была родниковая вода, а протянули волжскую. Нашей воды стало с избытком, и она больше-больше копится в овраге. Может, всё ползет из-за воды, я не знаю, — предположил Александр Богов.
Как рассказали в мэрии, в декабре 2020 года подрядная организация провела инженерные изыскания и выдала заключение. Основной причиной оползневых процессов эксперты назвали переувлажнение грунтов. Также обрушению домов способствовали:
вывод канализационных стоков в овраг;
недостаточный разбор воды из каптажа водозабора;
засыпка оврага бытовым и строительным мусором, а также грунтом;
новые строения на краю оврага.
На участке по-прежнему действует режим ЧС. По данным администрации, были выполнены работы по определению технического состояния оврага, по спрямлению и расчистке русла ручья. На отводах недействующих газопроводов установлены заглушки. Переложено 200 метров водопровода. Кстовские власти совместно с «Городским Водоканалом» ищут варианты, как проложить постоянную линию водопровода в условиях оползней.
«Мы волнуемся за свои дома»
Переселение, компенсации, реквизиция — всё это касается домов вблизи склона. Как быть людям, чье жилье находится в нескольких метрах от разрастающегося оврага, никто не говорит. Некоторые из них морально готовятся к худшему. Семья, которая живет напротив сужающегося проезда, уже три года пытается продать дом.
— Тут какие-то меры принимать надо. Чтобы власти, что ли, побеспокоились. Вот это ничего не поможет, что привозят [грунт на засыпку], — считает Людмила.
Из-за обрушений в деревне Караулово несколько лет назад было возбуждено уголовное дело о халатности. Местные жители считают, что ситуацию это особо не поменяло: власти продолжают вести мониторинг, а люди со страхом встречают каждую приходящую весну.
По словам Светланы Лабутиной, деревня живет как на пороховой бочке. Газопровод проходит на глубине 2,5 метра. Нижегородка переживает, что когда пласт земли рухнет, он потянет за собой и трубу.
— Эти дома уже не спасти, они всё равно уйдут. Мы, конечно, волнуемся за свои дома. Еще два года назад задавали вопросы: «Что будет, если овраг дальше будет разрушаться? Если он подойдет к воде и газу, как деревня будет существовать?» Мы надеемся, что, может быть, не так быстро поползет, может, проживем сколько-то, — обеспокоена женщина.
Ранее ученый Дмитрий Хохлов в беседе с корреспондентом NN.RU рассказал, почему происходят оползни в Нижнем Новгороде. По его словам, высаживание деревьев на склонах не поможет, но есть другие варианты.