«Вдруг поехала крыша»: как деревня с названием Караулово сползает в пропасть и никто не спасает ее жителей

Дома вблизи склона в деревне Караулово падают в овраг Источник: Наталья Бурухина / NN.RU

— Два года этот дом падал. Сначала ушел двор, сарайка, потом кухня с туалетом. Вечером стою около столба, вдруг поехала крыша. Она висела два дня и ушла совсем, а вчера ушли даже окна. Посмотрела в окошко — батюшки, а окошек-то нет, — рассказывает Светлана Лабутина.

Теперь напротив дома женщины — кирпичная стена с табличкой «улица Новая, 58». Здание, которое там стояло, упало в овраг. Подобным образом в деревне Караулово Нижегородской области обвалилось уже несколько домов. И склон не перестает разрушаться. Как выглядит улица, постепенно сползающая в овраг, и чего опасаются жители — в репортаже NN.RU.

Овраг становится больше

У этого дома не осталось ни перегородок, ни окон. Только обломки кирпичной стены, забор и засохшая рассада на подоконниках. Крыша, доски, утеплитель и другие «внутренности» здания превратились в свалку на дне оврага.

Здание рушилось на протяжении нескольких лет Источник: Наталья Бурухина / NN.RU

Крыша и стены дома лежат в овраге Источник: Наталья Бурухина / NN.RU

Источник: Наталья Бурухина / NN.RU

— Это был родительский дом. После смерти отца мать предложила сыну переоформить его на себя. Ничего не предвещало [беды]. За огородом всё обкашивалось, елки росли. Парень стал работать сам на себя, начал строить дом на картофельном участке напротив. Внутри ничего не было сделано, а у них дом улетел, — рассказал житель деревни Александр Богов.

За последние шесть лет вблизи склона обвалилось несколько жилых домов. Этой весной обрыв опасно приблизился к автомобильной дороге и инженерным сетям. Произошло обрушение колодцев, и жители почти два дня сидели без воды. Участок с узким проездом сейчас огорожен красной лентой. На обочине лежат шины — ими люди отмечают подземные коммуникации.

Теперь обрушение грозит соседним домам Источник: Наталья Бурухина / NN.RU

Из-за оползней дорога становится уже Источник: Наталья Бурухина / NN.RU

В зоне риска остаются здания по соседству с обрушившимся. Слева обрыв поглотил огород и почти вплотную подобрался к стенам дома с бордовой крышей. За ним находится домик, в который хозяева возвращаются только в летний сезон. Задели ли его оползни — не посмотреть. Участок ниже, по словам его хозяйки Ольги, пока в безопасности.

— Наш участок не задело, но если пойдут [оползни] со стороны соседних домов, то тоже заденет. У меня дом хороший, много денег вложили. Если поползет, мне некуда будет идти, — поделилась женщина.

Источник: Наталья Бурухина / NN.RU

Эти дома находятся ниже, где риск оползней меньше Источник: Наталья Бурухина / NN.RU

Справа от обломков «ушедшего» дома стоит высокий кирпичный коттедж. На его заднем дворе раньше был огород, сарай и хозяйство. Ничего этого не осталось. В попытке сохранить дом хозяин завалил участок землей и строительным мусором. По словам соседей, это замедлило сползание в овраг, но хозяину из-за этого пришлось судиться с администрацией.

Источник: Наталья Бурухина / NN.RU

Склон засыпали грунтом и строительным мусором Источник: Наталья Бурухина / NN.RU

Что предлагают жителям

Сначала на земле появляется трещина, каждый день она увеличивается. Куски грунта не летят в овраг и не съезжают — они опускаются словно лифт. Причем земля «садится» равномерно. Жители деревни Караулово знают этот процесс слишком хорошо. Оползни там начали происходить в 90-е.

— Опять же, что было в советское время? Или уже в постсоветское, 1994 год. Когда у них [первых пострадавших] улетело за домом (у них даже до дома не дошло), сразу приехал мэр Кстова Боляк Вячеслав Иванович. Сказал: «Спасайте, что можете». Им через два-три месяца дали в Новоликеево трехкомнатную квартиру в новом доме, гараж и участок, — вспоминает Александр Богов.

Жители сел рассказали, что одна из семей, чей дом обвалился в последние годы, ждала переселения 8–9 месяцев. Хозяйка сильно переживала. Она умерла, так и не дождавшись квартиры.

Развалины упавших со склона построек Источник: Наталья Бурухина / NN.RU

Источник: Наталья Бурухина / NN.RU

По данным администрации Нижнего Новгорода, с 2020 года в зону чрезвычайной ситуации в деревне Караулово попало пять зданий и два земельных участка. Жителям четырех домов предложили маневренный фонд. Переехать туда согласился один человек. Совместно с областным правительством обсуждается реквизиция четырех домов и двух участков, которые находятся в частной собственности. Пока согласие на выкуп дали собственники трех объектов. Сейчас рассматривается вопрос о выделении компенсационных выплат.

— Мы на этот дом смотрим, он у нас как маяк. Он стоит, значит всё нормально. Если улетит — к моему дому уже приближается. Предлагают маневренный фонд или квартиру. Но разве это сопоставимо? У меня вот дом в два этажа, гараж, беседка, земли сколько. Мне нужна какая-то квартира?

— Вам предлагали переселение?

— Соседям. Предлагают тем, у кого дома уже улетели. Люди ходят, бегают по соседям, живут, где приютят. И потом только им что-то находят.

Источник: Наталья Бурухина / NN.RU

Дом на улице Новой частично разрушился Источник: Наталья Бурухина / NN.RU

Почему происходят оползни

Аномально жаркое лето 2010-го запомнилось температурными рекордами и лесными пожарами. В нижегородском поселке Верхняя Верея сгорело более 200 домов. Караулово и соседняя деревня Новоликеево столкнулись с нехваткой воды. Чтобы выйти из положения, власти протянули к населенным пунктам воду с Волги.

— У нас была родниковая вода, а протянули волжскую. Нашей воды стало с избытком, и она больше-больше копится в овраге. Может, всё ползет из-за воды, я не знаю, — предположил Александр Богов.

Источник: Наталья Бурухина / NN.RU

Источник: Наталья Бурухина / NN.RU

Вместо стены — вид на овраг Источник: Наталья Бурухина / NN.RU

Как рассказали в мэрии, в декабре 2020 года подрядная организация провела инженерные изыскания и выдала заключение. Основной причиной оползневых процессов эксперты назвали переувлажнение грунтов. Также обрушению домов способствовали:

вывод канализационных стоков в овраг;

недостаточный разбор воды из каптажа водозабора;

засыпка оврага бытовым и строительным мусором, а также грунтом;

новые строения на краю оврага.

На участке по-прежнему действует режим ЧС. По данным администрации, были выполнены работы по определению технического состояния оврага, по спрямлению и расчистке русла ручья. На отводах недействующих газопроводов установлены заглушки. Переложено 200 метров водопровода. Кстовские власти совместно с «Городским Водоканалом» ищут варианты, как проложить постоянную линию водопровода в условиях оползней.

«Мы волнуемся за свои дома»

Переселение, компенсации, реквизиция — всё это касается домов вблизи склона. Как быть людям, чье жилье находится в нескольких метрах от разрастающегося оврага, никто не говорит. Некоторые из них морально готовятся к худшему. Семья, которая живет напротив сужающегося проезда, уже три года пытается продать дом.

— Тут какие-то меры принимать надо. Чтобы власти, что ли, побеспокоились. Вот это ничего не поможет, что привозят [грунт на засыпку], — считает Людмила.

Из-за обрушений в деревне Караулово несколько лет назад было возбуждено уголовное дело о халатности. Местные жители считают, что ситуацию это особо не поменяло: власти продолжают вести мониторинг, а люди со страхом встречают каждую приходящую весну.

Светлана Лабутина переживает, что обрушения доберутся и до ее дома Источник: Наталья Бурухина / NN.RU

Источник: Наталья Бурухина / NN.RU

По словам Светланы Лабутиной, деревня живет как на пороховой бочке. Газопровод проходит на глубине 2,5 метра. Нижегородка переживает, что когда пласт земли рухнет, он потянет за собой и трубу.

— Эти дома уже не спасти, они всё равно уйдут. Мы, конечно, волнуемся за свои дома. Еще два года назад задавали вопросы: «Что будет, если овраг дальше будет разрушаться? Если он подойдет к воде и газу, как деревня будет существовать?» Мы надеемся, что, может быть, не так быстро поползет, может, проживем сколько-то, — обеспокоена женщина.