Четырех человек накрыла лавина в Бурятии. Их ищут спасатели

На горе Мунку‑Сардык в Бурятии сошла лавина. Под снежной массой оказались четыре человека.
Личности пострадавших сейчас устанавливают сотрудники МЧС по республике. На место ЧП выехали 15 спасателей и две единицы техники. Информация о состоянии альпинистов и деталях происшествия пока уточняется.
«24 апреля от оперативного дежурного поступило сообщение о том, что на перевале „26-го партийного съезда“ на горе Мунку-Сардык произошел сход снежной массы. Под снежной массой, по предварительным данным (информация от очевидцев), оказались четыре человека (личности устанавливаются)», — говорится в сообщении ГУ МЧС.
Недавно на той же горе произошла другая трагедия: погибли трое туристов из Красноярска. По данному факту возбудили уголовное дело о оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей и повлекших по неосторожности смерть двух и более лиц (ст. 238 УК РФ). Организаторов тура задержали, ведется расследование.