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Происшествия Четырех человек накрыла лавина в Бурятии. Их ищут спасатели

Четырех человек накрыла лавина в Бурятии. Их ищут спасатели

На этой горе уже пропадали туристы

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Сейчас пропавших ищут сотрудники МЧС (фото из архива) | Источник: Ксения Филимонова / IRCITY.RUСейчас пропавших ищут сотрудники МЧС (фото из архива) | Источник: Ксения Филимонова / IRCITY.RU

Сейчас пропавших ищут сотрудники МЧС (фото из архива)

Источник:
Ксения Филимонова / IRCITY.RU

На горе Мунку‑Сардык в Бурятии сошла лавина. Под снежной массой оказались четыре человека.

Личности пострадавших сейчас устанавливают сотрудники МЧС по республике. На место ЧП выехали 15 спасателей и две единицы техники. Информация о состоянии альпинистов и деталях происшествия пока уточняется.

«24 апреля от оперативного дежурного поступило сообщение о том, что на перевале „26-го партийного съезда“ на горе Мунку-Сардык произошел сход снежной массы. Под снежной массой, по предварительным данным (информация от очевидцев), оказались четыре человека (личности устанавливаются)», — говорится в сообщении ГУ МЧС.

Недавно на той же горе произошла другая трагедия: погибли трое туристов из Красноярска. По данному факту возбудили уголовное дело о оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей и повлекших по неосторожности смерть двух и более лиц (ст. 238 УК РФ). Организаторов тура задержали, ведется расследование.

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Дарья Пирогова
Корреспондент оперативной редакции
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