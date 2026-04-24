Четырех человек накрыла лавина в Бурятии. Их ищут спасатели

Сейчас пропавших ищут сотрудники МЧС (фото из архива) Источник: Ксения Филимонова / IRCITY.RU

На горе Мунку‑Сардык в Бурятии сошла лавина. Под снежной массой оказались четыре человека.

Личности пострадавших сейчас устанавливают сотрудники МЧС по республике. На место ЧП выехали 15 спасателей и две единицы техники. Информация о состоянии альпинистов и деталях происшествия пока уточняется.

«24 апреля от оперативного дежурного поступило сообщение о том, что на перевале „26-го партийного съезда“ на горе Мунку-Сардык произошел сход снежной массы. Под снежной массой, по предварительным данным (информация от очевидцев), оказались четыре человека (личности устанавливаются)», — говорится в сообщении ГУ МЧС.