Более 200 спасателей тушат нефтебазу, аэропорты закрыли, воют сирены: дроны массово атаковали Россию

В небе над российскими регионами уничтожили десятки дронов Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Утром 18 апреля в Самарской области объявили тревогу из-за опасности дронов. Атаке подверглись объекты инфраструктуры, власти выступили перед жителями с предостережением. Особый режим из-за угрозы беспилотников ввели и на территориях других российских регионов. Что известно к этому часу — собрали в этом материале.

«На территории Самарской области объявлена угроза подлета БПЛА. Действует режим „Ковер“. Воздушное пространство закрыто на всех высотах», — сообщил в своем Telegram-канале губернатор Вячеслав Федорищев.

Обновлено 7:43 (мск): Беспилотник упал рядом с роддомом в Новокуйбышевске, в здании выбиты стекла, пострадавших нет, сообщил глава региона.

Власти призвали жителей укрыться в безопасных местах.

Серия взрывов рано утром прозвучала над Новокуйбышевском Самарской области. Местные жители сообщили о звуках сирен. Там ПВО также отражало воздушную атаку БПЛА. О дроновой опасности заявили в Тольятти, Чапаевске, Нефтегорске, Сызрани и Самаре.

В Севастополе военные также сбивали объекты. Ночью в районе Северной стороны и Балаклавского округа было ликвидировано два беспилотника. Никакие гражданские объекты в городе не пострадали, заявил губернатор Михаил Развожаев.

Позднее в микрорайоне Казачья Бухта загорелся резервуар с остатками топлива. Площадь возгорания была небольшая, очаг удалось оперативно ликвидировать. Власти объявили отбой воздушной тревоги.

Количество сбитых БПЛА в Ленинградской области на утро 18 апреля составило 15. По состоянию на 05:42 мск боевая работа в регионе продолжалась.

А в Тихорецке Краснодарского края произошло возгорание на территории нефтебазы. Об этом сообщили в оперштабе. Погибших и пострадавших не зафиксировано. К тушению пожара привлекли 224 человека и 56 единиц техники.

По информации Росавиации, после полуночи 18 апреля ограничения на полеты вводились в Краснодаре, Саратове, Внуково, Пскове, Пензе, Калуге, Самаре, Ульяновске, Пулково. Временные ограничения сказались и на перелетах в сторону Калининграда. К утру полеты разрешили из воздушных гаваней Калуги и Краснодара.

Обновлено 8:28 (мск): За ночь над регионами сбили почти 260 беспилотников самолетного типа, сообщает Минобороны.

«В течение прошедшей ночи (с 20.00 мск 17 апреля до 08.00 мск 18 апреля) дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 258 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Астраханской, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Псковской, Ростовской, Самарской, Саратовской, Смоленской, Тамбовской, Ульяновской областей, Краснодарского края, Республики Крым и над акваториями Азовского и Черного морей», — говорится в сообщении.