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Более 200 спасателей тушат нефтебазу, аэропорты закрыли, воют сирены: дроны массово атаковали Россию

ПВО отражала атаки беспилотников на протяжении нескольких часов

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В небе над российскими регионами уничтожили десятки дронов | Источник: Александр Ощепков / NGS.RUВ небе над российскими регионами уничтожили десятки дронов | Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

В небе над российскими регионами уничтожили десятки дронов

Источник:

Александр Ощепков / NGS.RU

Утром 18 апреля в Самарской области объявили тревогу из-за опасности дронов. Атаке подверглись объекты инфраструктуры, власти выступили перед жителями с предостережением. Особый режим из-за угрозы беспилотников ввели и на территориях других российских регионов. Что известно к этому часу — собрали в этом материале.

«На территории Самарской области объявлена угроза подлета БПЛА. Действует режим „Ковер“. Воздушное пространство закрыто на всех высотах», — сообщил в своем Telegram-канале губернатор Вячеслав Федорищев.

Обновлено 7:43 (мск): Беспилотник упал рядом с роддомом в Новокуйбышевске, в здании выбиты стекла, пострадавших нет, сообщил глава региона.

Власти призвали жителей укрыться в безопасных местах.

Серия взрывов рано утром прозвучала над Новокуйбышевском Самарской области. Местные жители сообщили о звуках сирен. Там ПВО также отражало воздушную атаку БПЛА. О дроновой опасности заявили в Тольятти, Чапаевске, Нефтегорске, Сызрани и Самаре.

В Севастополе военные также сбивали объекты. Ночью в районе Северной стороны и Балаклавского округа было ликвидировано два беспилотника. Никакие гражданские объекты в городе не пострадали, заявил губернатор Михаил Развожаев.

Позднее в микрорайоне Казачья Бухта загорелся резервуар с остатками топлива. Площадь возгорания была небольшая, очаг удалось оперативно ликвидировать. Власти объявили отбой воздушной тревоги.

Количество сбитых БПЛА в Ленинградской области на утро 18 апреля составило 15. По состоянию на 05:42 мск боевая работа в регионе продолжалась.

А в Тихорецке Краснодарского края произошло возгорание на территории нефтебазы. Об этом сообщили в оперштабе. Погибших и пострадавших не зафиксировано. К тушению пожара привлекли 224 человека и 56 единиц техники.

По информации Росавиации, после полуночи 18 апреля ограничения на полеты вводились в Краснодаре, Саратове, Внуково, Пскове, Пензе, Калуге, Самаре, Ульяновске, Пулково. Временные ограничения сказались и на перелетах в сторону Калининграда. К утру полеты разрешили из воздушных гаваней Калуги и Краснодара.

Обновлено 8:28 (мск): За ночь над регионами сбили почти 260 беспилотников самолетного типа, сообщает Минобороны.

«В течение прошедшей ночи (с 20.00 мск 17 апреля до 08.00 мск 18 апреля) дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 258 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Астраханской, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Псковской, Ростовской, Самарской, Саратовской, Смоленской, Тамбовской, Ульяновской областей, Краснодарского края, Республики Крым и над акваториями Азовского и Черного морей», — говорится в сообщении.

Что делать при угрозе БПЛА

Ранее глава Истры Татьяна Витушева сообщила, что в Московской области объявили беспилотную опасность. Она напомнила, что делать горожанам в случае угрозы:

  • если вы находитесь в здании, то рекомендуется по возможности спуститься на самые нижние этажи;

  • если вы находитесь в квартире, то необходимо найти место без окон, между несущих стен. Как правило, это ванная комната. Затем нужно сесть на пол. Подходить к окнам категорически запрещено;

  • если вы оказались на улице, то нужно незамедлительно спрятаться в ближайшем здании, подземном переходе или паркинге;

  • если вы едете в транспорте, то нужно выйти из него и спрятаться в ближайшем укрытии: здании, подземном переходе;

  • при падении БПЛА не прикасаться к нему или к его частям;

  • ни в коем случае нельзя пользоваться вблизи беспилотника мобильными телефонами, радиоаппаратурой, устройствами GPS;

  • ни в коем случае нельзя пытаться сбить аппарат подручными предметами и иными средствами поражения.

В случае выявления подобных объектов нужно позвонить по телефону 112 и сообщить место обнаружения, время и размер БПЛА.

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Анатолий МармышевАнатолий Мармышев
Анатолий Мармышев
Корреспондент оперативной редакции
БПЛА Дрон Атака Самарская область
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Комментарии
31
Гость
18 апреля, 13:34
Надоела эта сказка. Нашу область не затронуло. Глушение интернета мобильного, замедление скорости проводного не для спасения. А в целях цензуры. Ведь выходные используются больше для духовной нищи.
Гость
18 апреля, 12:23
Предостережение — это официальное профилактическое мероприятие (документ), направляемое контрольными органами при наличии сведений о готовящихся нарушениях закона, чтобы предупредить их без наказания. Оно указывает на недопустимость нарушений и предлагает принять меры по соблюдению требований. Вы за своим недо-ии проверяйте что-ли. Позорище!
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