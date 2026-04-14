«Так все вместе и лежат»: версии о том, что еще могло случиться с пропавшими в тайге Усольцевыми

Вместе с супругами была совсем маленькая дочь Источник: Ирина Усольцева / ВКонтакте

Сергей и Ирина Усольцевы ушли в тайгу Красноярского края в конце сентября прошлого года. С тех пор о семье ничего не слышно. Пока волонтеры и спасатели пытаются найти хоть какой-то след пропажи, эксперты разбирают разные версии исчезновения Усольцевых.

Семья семь месяцев назад как будто бы провалилась сквозь землю. С тех пор об их исчезновении в Сибири ходит немало слухов. Есть даже версия о криминале, что они могли погибнуть от рук браконьеров, и в таком случае их тела вряд ли когда-нибудь найдут.

Однако следователи уверены, что с Усольцевыми произошел несчастный случай.

Бывший альпинист и спасатель Юрий Раилко считает, что супруги вместе с пятилетней дочерью могли отравиться угарным газом и погибнуть.

«Спрятались от непогоды, гипотермия началась. Из-за резкого похолодания поднялся туман, ориентиров не было. Могли укрыться в какой-то нише, пытались что-то разжечь и отравились угарным газом. И так они все вместе лежат. Такой вариант хоть и маловероятен, но возможен, если они в каком-то герметичном, невентилируемом убежище были», — рассказал он о своих предположениях нашим коллегам из Starhit.ru.

Однако пещеры от того места, где пропала семья, далеко. Но Раилко не исключает, что они могли забрести в глухой грот. Еще большой вопрос в том, была ли у Усольцевых с собой газовая горелка. Эта информация не подтверждена.

Есть еще одна версия, которая дает надежду на то, что семья жива. Не исключено, что Усольцевы перезимовали в охотничьей сторожке.

Недавно стало известно, что поиски семьи возобновятся в мае. Спасатели ждут, чтобы снег в той местности полностью растаял.

Тем временем Сергея, Ирину и свою сестру дома ждет старший сын Усольцевой от прошлых отношений Даниил Баталов. Недавно он заявил, что продолжит поиски, как только позволит погода. Пока он не планирует обращаться в суд для признания родственников умершими.