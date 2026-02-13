Происшествия Водителя из машины вытаскивали спасатели: в Ярославле столкнулись три иномарки — фото

Подробности аварии 12 февраля

3 927
В Ярославле произошло тройное ДТП с пострадавшими | Источник: ГБУ ЯО «Пожарно-спасательная служба ЯО» / Vk.com

В Ярославле 12 февраля случилось тройное ДТП. На Ленинградском проспекте в районе дома № 130 столкнулись три иномарки — «Фольксваген», «Шкода-Октавия» и «Мерседес-Спринтер».

По информации от регионального управления МЧС, столкновение случилось в 08:05. Известно, что на место прибыли шесть спасателей.

По словам очевидцев, кабина одной из машин была сильно помятой. Потребовалась помощь спасателей.

«Спасатели МЧС России деблокировали пострадавшего и транспортировали его до автомобиля БСМП. В результате ДТП один человек травмирован», — рассказали в ГУ МЧС по Ярославской области.

В УМВД по Ярославской области 76.RU сообщили об одной пострадавшей. По информации ведомства, 52-летнюю женщину-водителя «Фольксвагена» доставили в больницу, где ей оказали помощь.

Ранее мы сообщали о ДТП на окружной дороге. Утром 13 февраля здесь столкнулись «Киа» и грузовик «Газель». 43-летняя пассажирка «Газели» получила травмы. На дороге образовалась пробка.

Екатерина Тарыгина
корреспондент
Гость
13 февраля, 18:18
Так, сейчас набегут боты с речами, посмотри на дорогу, не чищено.
Гость
13 февраля, 16:12
Не нужны здесь автобаны как в Германии. Там после аварий вытаскивать не кого.
