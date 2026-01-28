Беременная родила за минуту в холле перинатального центра в Якутии: у новорожденного перелом черепа. Новости 28 января

Ребенок находится в реанимации Источник: Максим Серков / NGS42.RU

Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 28 января.

За пропаганду жестокого обращения с животными хотят штрафовать

В Госдуме разработали законопроект, который предусматривает административные штрафы за пропаганду жестокого обращения с животными. Документ уже направили в правительство России. Подробности об этом рассказал первый зампред комитета Госдумы по просвещению Ксения Горячева.

«Люди видят, как в соцсетях распространяются призывы к жестокости, как создаются группы догхантеров, как это обсуждается как нормальная практика — замучить кота или собаку. При этом полиция часто отвечает: формально запрет есть, а ответственности нет. Этот пробел необходимо закрывать», — пояснила цель инициативы Горячева в разговоре с ТАСС.

Штраф за такое правонарушение должен составить:

для граждан от 5 тыс. до 10 тыс. рублей;

для должностных лиц — от 10 тыс. до 20 тыс. рублей;

для юридических лиц — от 30 тыс. до 50 тыс. рублей.

Оправданием жестокого обращения с животными будет считаться любое публичное признание таких действий правильными и нуждающимися в поддержке. Под призывом понимаются любые действия, побуждающие к жестокости, включая создание, показ и распространение материалов, пропагандирующих насилие над животными. Запрет на такую пропаганду прописан в федеральном законе, но штрафы пока не указаны.

«Совместный» декрет предложили ввести в России

В России предложили ввести новый вид декрета, который позволит ближайшим родственникам помогать молодым мамам, не уходя при этом в неоплачиваемый отпуск. С такой инициативой выступил председатель комиссии Общественной палаты (ОП РФ) по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко.

«Из идей, которые я сейчас бы предлагал рассмотреть, — это дать возможность [работающим] бабушкам и отцам уходить в отпуск по уходу за ребенком в тот период, когда мама еще находится в отпуске по беременности и родам», — сказал глава комиссии ОП РФ.

Отпуск по уходу за ребенком оформляется только после завершения отпуска по беременности и родам (через 70 дней после родов при обычной беременности). Также такой отпуск может оформить не только мама.

«И получается, что родственники в этот момент, чтобы помочь молодой матери, должны брать отпуск за свой счет. Я считаю, что как раз необходимо исключить эту ситуацию и помочь [им]», — отметил Рыбальченко в разговоре с ТАСС.

Он добавил, что такая мера поддержки нужна, потому что в семье может быть несколько детей, за которыми также требуется уход. В этот момент мать ребенка может находиться в перинатальном центре. Также, по его словам, женщина может быть в послеродовой депрессии, и в это время ей тоже нужна поддержка близкого человека.

Рабочую неделю хотят сократить до 30 часов

В Госдуму внесли законопроект о сокращении рабочей недели до 30 часов для одного из многодетных родителей. Документ опубликован в электронной базе ГД. Инициативу разработали депутаты от ЛДПР и сенатор Елена Афанасьева.

«Законопроект <…> предлагает дополнить часть первую статьи 92 Трудового кодекса Российской Федерации положением, устанавливающим право одного из родителей, имеющих трех и более детей, на сокращенную продолжительность рабочего времени — не более 30 часов в неделю», — сказано в пояснительной записке.

По Трудовому кодексу РФ нормальная рабочая неделя составляет 40 часов, и многие многодетные родители не имеют возможности нанять няню или обратиться за помощью к бабушкам и дедушкам. Авторы инициативы уверены, что сокращение рабочей недели улучшит качество жизни многодетных семей и демографическую политику России.

Пенсионерам хотят выплачивать ежегодную 13-ю пенсию

В России обсуждается введение 13-й пенсии для пенсионеров. Подробнее об этом рассказал депутат Госдумы Сергей Миронов.

«13-я пенсия — это заслуженный и очень нужный подарок пенсионерам, которые поддерживают президента и СВО. Такая выплата поможет компенсировать отставание пенсий от уровня реальной инфляции», — считает парламентарий.

Планируется, что к Новому году каждый пенсионер получит доплату, равную страховой пенсии по старости, но не менее 1,5 прожиточного минимума. В 2026 году ее размер составит 24 432 рубля.

Помимо этого, депутаты предлагают ежеквартальную индексацию выплат.

«Мы предлагаем повышать пенсии не раз в год, а каждые три месяца… Будем добиваться и нового подхода к индексации, и введения 13-й пенсии», — подытожил парламентарий.

Школы перейдут на новую учебную программу, а дипломы в вузах изменят

Школы России хотят полностью перевести на единые государственные учебники. По информации министра просвещения РФ Сергея Кравцова, это произойдет в течение трех-четырех лет.

Также изменения произойдут и в системе высшего образования. Минобрнауки обсуждает возможность исключить из дипломов упоминание общих квалификаций. В документе предлагают указывать только конкретные специальности.

«При переходе на новую модель высшего образования рассматривается отказ от фиксации в дипломах общих квалификаций, не обозначающих направление и профиль подготовки выпускника. В дипломах, получивших базовое высшее и специализированное высшее образование в рамках пилотного проекта по изменению уровней профессионального образования, будут указываться конкретные, понятные работодателю квалификации», — отметили в министерстве.

Профессии в документе будут обозначаться как «химик-эксперт», «горный инженер» и т. д. Это поможет работодателям лучше понимать, кого они нанимают.

Минобрнауки сообщило, что президент России расширил пилотный проект, и теперь правительство будет утверждать не только специальности, но и профессии для выпускников.

Дипломы бакалавров и магистров, уже завершивших обучение, сохранят свой статус.

Власти рассказали, какие сайты в стране заблокируют

С марта 2026 года в России начнут без суда блокировать сайты с онлайн-продажей табачной и никотинсодержащей продукции. Об этом сообщил член комитета Госдумы Антон Немкин.

«С 1 марта 2026 года вступает в силу закон о внесудебной блокировке сайтов с онлайн-продажей табачной и никотинсодержащей продукции. Государство последовательно закрывает каналы дистанционной торговли товарами, оборот которых прямо ограничен законом, особенно с учетом того, что интернет остается одним из ключевых источников доступа несовершеннолетних к подобной продукции», — объяснил Немкин.

Это ускорит процесс и предотвратит смену доменов. Владельцы сайтов и соцсетей также будут обязаны мониторить контент.

Такой подход усиливает контроль за оборотом социально чувствительных товаров в интернете и развивает инструменты проверки возраста, делая цифровое пространство безопаснее.

В пятизвездочном отеле в Куршевеле вспыхнул пожар

Пятизвездочный отель Grandes Alpes загорелся на французском горнолыжном курорте Куршевель. Из здания эвакуировали около 100 человек.

«Шестьдесят пожарных и 50 единиц техники задействованы в Куршевеле для тушения пожара в отеле Grandes Alpes. Около ста человек, среди которых клиенты и сотрудники заведения, были эвакуированы. Эвакуация прошла спокойно, никто не пострадал. Все эвакуированные клиенты смогли разместиться в других отелях курорта», — говорится в сообщении префектуры департамента Савойя в соцсети X.

По информации властей, пожар начался около 19:00 по местному времени (около 21:00 мск) во вторник в мансарде отеля. Согласно заявлению, ожидается, что операция по тушению должна занять длительное время из-за особенностей кровли здания.

Туриста из России нашли мертвым в балийском отеле

Россиянина нашли мертвым в одном из отелей в туристическом районе Убуд на острове Бали. Информация об этом появилась на портале Bali Post.

Тело туриста обнаружили днем. Окна его номера привлекли внимание, так как в них почти сутки горел свет. Свидетель нашел мужчину лежащим лицом вниз, а тело уже начало приобретать синеватый оттенок.

«Накануне вечером из номера погибшего слышались крики о помощи, однако при проверке он находился в сидячем положении и признаков угрозы его жизни замечено не было», — говорится в статье.

Место происшествия осмотрели полицейские и криминалисты, после чего предположили, что причиной смерти стала остановка сердца. На теле не было признаков физического насилия или борьбы, а в номере — каких-либо повреждений.

Известно, что мужчина проживал в отеле с июня прошлого года и регулярно продлевал срок пребывания.

Тело направили для проведения дальнейших действий в соответствии с установленными протоколами для иностранцев. Полиция сотрудничает с соответствующими службами и дипломатическими представительствами.

Мошенники выманивают деньги под предлогом блэкаута

Злоумышленники начали выманивать деньги у россиян новым способом. Они выдают себя за мастеров участка и сообщают жильцам многоквартирных домов, что якобы планируется отключение электричества.

Аферист также уточняет, что готов опустить в почтовый ящик уведомление об отключении электричества, но для этого человеку необходимо подтвердить свои личные данные, передают РИА Новости.

Беременная за минуту родила в перинатальном центре Якутска

Женщина приехала в больницу и прямо у регистратуры у нее начались роды. Ребенок появился на свет за минуту, но получил травму, передает Минздрав Якутии в Telegram-канале.

«В течение одной минуты в 10:34 в холле приемного отделения произошли быстрые (стремительные) роды. Ребенок был немедленно передан под наблюдение специалистов отделения реанимации и интенсивной терапии новорожденных, где ему оказана вся необходимая специализированная медицинская помощь в полном объеме», — говорится в сообщении.

Сообщается, что врачи обнаружили у малыша перелом правой теменной кости черепа. Он находится под круглосуточным наблюдением специалистов.