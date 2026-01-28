Беременная родила за минуту в холле перинатального центра в Якутии: у новорожденного перелом черепа. Новости 28 января

Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 28 января.
За пропаганду жестокого обращения с животными хотят штрафовать
В Госдуме разработали законопроект, который предусматривает административные штрафы за пропаганду жестокого обращения с животными. Документ уже направили в правительство России. Подробности об этом рассказал первый зампред комитета Госдумы по просвещению Ксения Горячева.
«Люди видят, как в соцсетях распространяются призывы к жестокости, как создаются группы догхантеров, как это обсуждается как нормальная практика — замучить кота или собаку. При этом полиция часто отвечает: формально запрет есть, а ответственности нет. Этот пробел необходимо закрывать», — пояснила цель инициативы Горячева в разговоре с ТАСС.
Штраф за такое правонарушение должен составить:
для граждан от 5 тыс. до 10 тыс. рублей;
для должностных лиц — от 10 тыс. до 20 тыс. рублей;
для юридических лиц — от 30 тыс. до 50 тыс. рублей.
Оправданием жестокого обращения с животными будет считаться любое публичное признание таких действий правильными и нуждающимися в поддержке. Под призывом понимаются любые действия, побуждающие к жестокости, включая создание, показ и распространение материалов, пропагандирующих насилие над животными. Запрет на такую пропаганду прописан в федеральном законе, но штрафы пока не указаны.
«Совместный» декрет предложили ввести в России
В России предложили ввести новый вид декрета, который позволит ближайшим родственникам помогать молодым мамам, не уходя при этом в неоплачиваемый отпуск. С такой инициативой выступил председатель комиссии Общественной палаты (ОП РФ) по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко.
«Из идей, которые я сейчас бы предлагал рассмотреть, — это дать возможность [работающим] бабушкам и отцам уходить в отпуск по уходу за ребенком в тот период, когда мама еще находится в отпуске по беременности и родам», — сказал глава комиссии ОП РФ.
Отпуск по уходу за ребенком оформляется только после завершения отпуска по беременности и родам (через 70 дней после родов при обычной беременности). Также такой отпуск может оформить не только мама.
«И получается, что родственники в этот момент, чтобы помочь молодой матери, должны брать отпуск за свой счет. Я считаю, что как раз необходимо исключить эту ситуацию и помочь [им]», — отметил Рыбальченко в разговоре с ТАСС.
Он добавил, что такая мера поддержки нужна, потому что в семье может быть несколько детей, за которыми также требуется уход. В этот момент мать ребенка может находиться в перинатальном центре. Также, по его словам, женщина может быть в послеродовой депрессии, и в это время ей тоже нужна поддержка близкого человека.
Рабочую неделю хотят сократить до 30 часов
В Госдуму внесли законопроект о сокращении рабочей недели до 30 часов для одного из многодетных родителей. Документ опубликован в электронной базе ГД. Инициативу разработали депутаты от ЛДПР и сенатор Елена Афанасьева.
«Законопроект <…> предлагает дополнить часть первую статьи 92 Трудового кодекса Российской Федерации положением, устанавливающим право одного из родителей, имеющих трех и более детей, на сокращенную продолжительность рабочего времени — не более 30 часов в неделю», — сказано в пояснительной записке.
По Трудовому кодексу РФ нормальная рабочая неделя составляет 40 часов, и многие многодетные родители не имеют возможности нанять няню или обратиться за помощью к бабушкам и дедушкам. Авторы инициативы уверены, что сокращение рабочей недели улучшит качество жизни многодетных семей и демографическую политику России.
Пенсионерам хотят выплачивать ежегодную 13-ю пенсию
В России обсуждается введение 13-й пенсии для пенсионеров. Подробнее об этом рассказал депутат Госдумы Сергей Миронов.
«13-я пенсия — это заслуженный и очень нужный подарок пенсионерам, которые поддерживают президента и СВО. Такая выплата поможет компенсировать отставание пенсий от уровня реальной инфляции», — считает парламентарий.
Планируется, что к Новому году каждый пенсионер получит доплату, равную страховой пенсии по старости, но не менее 1,5 прожиточного минимума. В 2026 году ее размер составит 24 432 рубля.
Помимо этого, депутаты предлагают ежеквартальную индексацию выплат.
«Мы предлагаем повышать пенсии не раз в год, а каждые три месяца… Будем добиваться и нового подхода к индексации, и введения 13-й пенсии», — подытожил парламентарий.
Школы перейдут на новую учебную программу, а дипломы в вузах изменят
Школы России хотят полностью перевести на единые государственные учебники. По информации министра просвещения РФ Сергея Кравцова, это произойдет в течение трех-четырех лет.
Также изменения произойдут и в системе высшего образования. Минобрнауки обсуждает возможность исключить из дипломов упоминание общих квалификаций. В документе предлагают указывать только конкретные специальности.
«При переходе на новую модель высшего образования рассматривается отказ от фиксации в дипломах общих квалификаций, не обозначающих направление и профиль подготовки выпускника. В дипломах, получивших базовое высшее и специализированное высшее образование в рамках пилотного проекта по изменению уровней профессионального образования, будут указываться конкретные, понятные работодателю квалификации», — отметили в министерстве.
Профессии в документе будут обозначаться как «химик-эксперт», «горный инженер» и т. д. Это поможет работодателям лучше понимать, кого они нанимают.
Минобрнауки сообщило, что президент России расширил пилотный проект, и теперь правительство будет утверждать не только специальности, но и профессии для выпускников.
Дипломы бакалавров и магистров, уже завершивших обучение, сохранят свой статус.
Власти рассказали, какие сайты в стране заблокируют
С марта 2026 года в России начнут без суда блокировать сайты с онлайн-продажей табачной и никотинсодержащей продукции. Об этом сообщил член комитета Госдумы Антон Немкин.
«С 1 марта 2026 года вступает в силу закон о внесудебной блокировке сайтов с онлайн-продажей табачной и никотинсодержащей продукции. Государство последовательно закрывает каналы дистанционной торговли товарами, оборот которых прямо ограничен законом, особенно с учетом того, что интернет остается одним из ключевых источников доступа несовершеннолетних к подобной продукции», — объяснил Немкин.
Это ускорит процесс и предотвратит смену доменов. Владельцы сайтов и соцсетей также будут обязаны мониторить контент.
Такой подход усиливает контроль за оборотом социально чувствительных товаров в интернете и развивает инструменты проверки возраста, делая цифровое пространство безопаснее.
В пятизвездочном отеле в Куршевеле вспыхнул пожар
Пятизвездочный отель Grandes Alpes загорелся на французском горнолыжном курорте Куршевель. Из здания эвакуировали около 100 человек.
«Шестьдесят пожарных и 50 единиц техники задействованы в Куршевеле для тушения пожара в отеле Grandes Alpes. Около ста человек, среди которых клиенты и сотрудники заведения, были эвакуированы. Эвакуация прошла спокойно, никто не пострадал. Все эвакуированные клиенты смогли разместиться в других отелях курорта», — говорится в сообщении префектуры департамента Савойя в соцсети X.
По информации властей, пожар начался около 19:00 по местному времени (около 21:00 мск) во вторник в мансарде отеля. Согласно заявлению, ожидается, что операция по тушению должна занять длительное время из-за особенностей кровли здания.
Туриста из России нашли мертвым в балийском отеле
Россиянина нашли мертвым в одном из отелей в туристическом районе Убуд на острове Бали. Информация об этом появилась на портале Bali Post.
Тело туриста обнаружили днем. Окна его номера привлекли внимание, так как в них почти сутки горел свет. Свидетель нашел мужчину лежащим лицом вниз, а тело уже начало приобретать синеватый оттенок.
«Накануне вечером из номера погибшего слышались крики о помощи, однако при проверке он находился в сидячем положении и признаков угрозы его жизни замечено не было», — говорится в статье.
Место происшествия осмотрели полицейские и криминалисты, после чего предположили, что причиной смерти стала остановка сердца. На теле не было признаков физического насилия или борьбы, а в номере — каких-либо повреждений.
Известно, что мужчина проживал в отеле с июня прошлого года и регулярно продлевал срок пребывания.
Тело направили для проведения дальнейших действий в соответствии с установленными протоколами для иностранцев. Полиция сотрудничает с соответствующими службами и дипломатическими представительствами.
Мошенники выманивают деньги под предлогом блэкаута
Злоумышленники начали выманивать деньги у россиян новым способом. Они выдают себя за мастеров участка и сообщают жильцам многоквартирных домов, что якобы планируется отключение электричества.
Аферист также уточняет, что готов опустить в почтовый ящик уведомление об отключении электричества, но для этого человеку необходимо подтвердить свои личные данные, передают РИА Новости.
Беременная за минуту родила в перинатальном центре Якутска
Женщина приехала в больницу и прямо у регистратуры у нее начались роды. Ребенок появился на свет за минуту, но получил травму, передает Минздрав Якутии в Telegram-канале.
«В течение одной минуты в 10:34 в холле приемного отделения произошли быстрые (стремительные) роды. Ребенок был немедленно передан под наблюдение специалистов отделения реанимации и интенсивной терапии новорожденных, где ему оказана вся необходимая специализированная медицинская помощь в полном объеме», — говорится в сообщении.
Сообщается, что врачи обнаружили у малыша перелом правой теменной кости черепа. Он находится под круглосуточным наблюдением специалистов.
«По данному факту будет незамедлительно проведена служебная проверка для установления всех обстоятельств произошедшего. По ее итогам будут приняты необходимые меры», — отметили в Минздраве.