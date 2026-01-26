Беспилотники влетели в жилые дома и предприятие — всё про массовую атаку на Краснодарский край

В нескольких зданиях вылетели стекла из-за удара дрона (фото носит иллюстративный характер) Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Обломки беспилотников повредили жилые дома и предприятия в Славянске-на-Кубани. Без разрушений и пострадавших не обошлось. Об этом сообщил официальный Telegram-канал оперативного штаба Краснодарского края.

В результате падения обломков пострадали семь домов. В трех из них выбили окна, а в одном также повредили кровлю. В остальных четырех случаях обломки обнаружили на территории домовладений: в одном доме повредили навес и разбили стекла в окнах, а еще в двух фрагменты упали во дворах, не задев строений. Пострадавших среди жильцов нет.

Кроме того, обломки упали на территорию двух предприятий города. Там один человек получил травму, не угрожающую жизни, его госпитализировали. На предприятиях также произошли возгорания, которые ликвидировали специальные службы.

Всего в ту же ночь силы ПВО, по данным Минобороны РФ, перехватили и уничтожили 40 украинских беспилотников. Из них 34 сбили над Краснодарским краем, 4 — над Азовским морем и по одному — над Брянской и Калужской областями. В Брянской области власти заявили, что падение обломков не привело к разрушениям и жертвам.

Накануне, 25 января, обломки другого беспилотника повредили линию электропередачи, забор и окна в двух школах станицы Федоровской Краснодарского края. Тогда также обошлось без пострадавших.

Что делать, если увидел беспилотник?

Первое и самое главное — нужно позвонить по телефону 112.

Нужно сообщить:

свои имя, фамилию и отчество;

адрес обнаружения беспилотника;

описать дрон: завис он в воздухе или летит, какой у него силуэт, какой мигающий огонек;

какой звук издает объект — жужжание, звук газонокосилки, мопеда.

Второе — покинуть зону обнаружения беспилотника, по возможности предупредить окружающих.