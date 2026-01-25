Такси с матерью и ребенком тонуло в канале Махачкалы: чудесная история спасения. Новости 25 января

Спасатели прибыли, когда все пассажиры такси уже были на суше Источник: Сергей Николаев / FONTANKA.RU

Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 25 января.

Владельцам собак грозят крупные штрафы

Российские владельцы собак обязаны соблюдать жесткие правила выгула и содержания животных, нарушения которых ведут к существенным административным штрафам. В настоящее время на рассмотрении в Госдуме находятся законопроекты, направленные на дальнейшее ужесточение ответственности.

Ключевые правила и действующие санкции:

Собаки в общественных местах должны быть на поводке, а для потенциально опасных пород обязателен намордник. Выгул разрешен только в специально отведенных зонах, запрещен на детских и спортивных площадках, а также территориях больниц и школ. Владелец обязан убирать за своим питомцем.

Нарушение этих правил грозит гражданам штрафом от 1,5 до 3 тысяч рублей по федеральным нормам. Регионы могут увеличивать суммы.

Если действиями собаки причинен вред здоровью или имуществу, штраф для владельца возрастает до 10–30 тысяч рублей, не отменяя обязанности возместить весь ущерб пострадавшему.

Планируемые изменения:

Основной законопроект предлагает резко увеличить штрафы за нарушения, повлекшие ущерб: для граждан — до 25–50 тысяч рублей. Другая инициатива предполагает введение обязательной бесплатной регистрации животных (с помощью микрочипа или специального ошейника) в единой государственной ветеринарной базе данных.

Мошенники внедряют новые многоходовые схемы

Мошенники в России активно развивают изощренные многоступенчатые схемы, используя маскировку под госорганы и создавая псевдополезные сервисы. Злоумышленники стали чаще применять социальную инженерию и вредоносное программное обеспечение, что повышает эффективность их атак даже против осмотрительных граждан.

Основные новые схемы обмана:

Вредоносные приложения для водителей . Растет число мошеннических программ, маскирующихся под навигаторы, антирадары или сервисы с информацией о камерах. Их распространяют через Telegram-каналы и пиратские сайты, выяснило РИА Новости. После установки такое приложение запрашивает права на доступ к СМС, уведомлениям или банковским программам, что позволяет перехватывать коды подтверждения или инициировать незаконные списания.

Ложная диагностика аккаунта на «Госуслугах» . Аферисты рассылают письма о якобы оформленной доверенности, а затем, представляясь сотрудниками Минцифры или других ведомств, требуют «проверить» учетную запись на портале, передает ТАСС. В случае отказа к давлению на жертву подключаются псевдополицейские, чтобы любым способом получить доступ к средствам.

Фиктивное участие в расследовании «убийства» . Мошенники звонят от имени участковых, сообщая об убийстве соседа и предстоящем допросе, пишет РИА Новости. Под предлогом помощи в «секретной операции» они убеждают человека снять все деньги со счетов и передать их курьеру, запрещая при этом контактировать с родственниками.

В России введут автоматический перерасчет платы за ЖКУ при перебоях

Правительство России разрабатывает механизм автоматического перерасчета платы за коммунальные услуги при авариях и перебоях в их предоставлении. Новая система позволит жителям получать компенсацию без необходимости подачи заявлений.

В настоящее время для снижения платежа потребитель должен лично зафиксировать нарушение, составив акт с представителем управляющей компании, и направить письменное требование о перерасчете. После внедрения изменений основанием для автоматического снижения платы станут данные с приборов учета, фиксирующие факт и продолжительность перерыва в подаче ресурса, передает ТАСС.

Согласно действующим нормативам, размер ежемесячного платежа снижается на 0,15% за каждый час превышения допустимой продолжительности перерыва в подаче электричества, воды, тепла или газа. Предлагаемый беззаявительный порядок призван упростить процедуру и сделать её максимально прозрачной для граждан.

Кенгуру устроил погром во время велогонки

На последнем этапе международной велогонки Tour Down Under в Австралии произошло неординарное происшествие. Как сообщает газета The Sydney Morning Herald, дикий кенгуру внезапно выпрыгнул на трассу и врезался в лидера гонки, австралийца Джея Вайна, что привело к падению сразу нескольких спортсменов.

Источник: The Sydney Morning Herald

Несмотря на инцидент на высокой скорости, велогонщик сменил велосипед, продолжил гонку и одержал итоговую победу в общем зачете. Это уже вторая его победа на домашней многодневной гонке, первую он одержал в 2023 году.

Роспотребнадзор взял под контроль ситуацию с опасным вирусом из Индии

Роспотребнадзор взял на контроль ситуацию со вспышкой вируса Нипах в Индии. Пока случаев завоза заболевания в Россию не зарегистрировано. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«В Российской Федерации имеется достаточное количество тест-систем для своевременной лабораторной диагностики вируса. В пунктах пропуска через государственную границу функционирует АИС „Периметр“, система позволяет в режиме реального времени выявлять граждан с признаками инфекционных заболеваний и не допускать дальнейшего распространения болезней на территории страны», — говорится на сайте Роспотребнадзора.

Опасный вирус может передаваться от животных, людей или через пищу. Туристов призвали тщательно мыть руки, избегать контактов с больными животными и грязной водой. Также названы признаки заболевания: высокая температура, кашель, сильная головная боль.

Снежная буря оставила без света сотни тысяч человек и парализовала авиасообщение в США

Мощный зимний шторм продолжает оказывать серьезное влияние на жизнь в США. По данным сервиса PowerOutage.us, из-за непогоды без электричества остались более 730 тысяч человек. За четыре дня американские авиакомпании были вынуждены отменить свыше 16 тысяч рейсов, сообщает Fox News.

Стихия затронула значительную часть страны. Как пишет The Washington Post, чрезвычайное положение объявлено как минимум в 22 штатах. В ряде городов на юго-востоке прошел ледяной дождь, усугубив ситуацию на дорогах. В Канзас-Сити 24 января был зафиксирован рекорд за 70 лет: за сутки выпало около 13 см снега при предыдущем максимуме чуть более 5 см.

По прогнозам метеорологической службы, снегопады и обледенение сохранятся еще несколько дней. Это может привести к новым массовым отключениям электроэнергии и дальнейшим сбоям в работе транспортной системы.

Компанию Meta* обвинили во лжи о безопасности переписок в WhatsApp**

В США подан коллективный иск к корпорации Meta*, которой принадлежит мессенджер WhatsApp**. Истцы обвиняют компанию в мошенничестве и распространении ложной информации о конфиденциальности и безопасности пользовательских данных, сообщает агентство Bloomberg.

Группа пользователей из Австралии, Бразилии, Индии, Мексики и ЮАР утверждает, что публичные заявления Meta о полной приватности переписки не соответствуют действительности. В иске, поданном в окружной суд Сан-Франциско, говорится, что, несмотря на заверения о сквозном шифровании, Meta* и WhatsApp** «хранят, анализируют и могут получить доступ практически ко всем якобы „частным“ сообщениям». Эти данные, по заявлению истцов, были получены от осведомителей.

Официальный представитель Meta* Энди Стоун решительно отверг все обвинения. Он назвал иск необоснованным, а утверждения о том, что сообщения в WhatsApp** не зашифрованы — «категорически ложными и абсурдными». Стоун подчеркнул, что мессенджер уже десять лет использует сквозное шифрование по протоколу Signal, и заявил, что компания будет добиваться применения санкций против адвокатов истцов.

*Meta — экстремистская организация, деятельность которой запрещена на территории РФ.

** Принадлежит корпорации Meta — экстремистской организации, деятельность которой запрещена на территории РФ.

Скончался гитарист «Любэ» и ВИА «Лейся, песня»

На 70-м году жизни скончался российский гитарист, композитор и вокалист Юрий Рыманов. Печальную новость подтвердил коллектив ВИА «Лейся, песня», в котором музыкант работал долгое время.

«Ушел наш Юра… Он несомненно привнес в наш коллектив особый, ни с чем не сравнимый воздух исполнительского качества», — говорится в сообщении ансамбля во «ВКонтакте».

По данным ТАСС, музыкант скончался в клинике от проблем с сердцем. Дата и место похорон пока не назывались.

Юрий Рыманов родился 8 марта 1956 года в Кстово Горьковской области. Его карьера началась в 1977 году в составе ВИА «Шестеро молодых». Наиболее известными этапами его работы стали периоды с 1998 по 2000 и с 2002 по 2008 год, когда он был гитаристом в группе «Любэ». Он также сотрудничал с Владимиром Высоцким и ВИА «Лейся, песня», а в 2010 году вошел в состав трибьют-группы Dipped in Purple.

НДС предложили снизить на некоторые продукты

Депутат Госдумы Сергей Миронов выступил с инициативой расширить список социально значимых товаров и снизить для них ставку НДС. Он предложил уменьшить льготную ставку налога с 10% до 5%.

По мнению политика, перечень товаров, на которые распространяется льготная ставка, нуждается в пересмотре и расширении, пишет РИА Новости. Миронов отметил, что в него следует добавить популярные у россиян продукты, такие как переработанные овощи, майонез, чай и консервированный горошек.

Прохожие спасли женщину с ребенком из утонувшего такси в Махачкале

В Махачкале местные жители спасли женщину с ребенком из автомобиля, съехавшего в канал. Инцидент произошел вечером в районе Семендера, где такси с пассажирами оказалось в воде.

Водитель смог выбраться самостоятельно, а женщину с ребенком достали из тонущей машины проходившие мимо люди. На место происшествия оперативно прибыли сотрудники МЧС, однако их помощь уже не потребовалась.

Источник: 112 / Telegram

В мэрии Махачкалы пообещали найти и наградить случайных спасателей после выяснения всех обстоятельств. По словам водителя, он соблюдал скоростной режим, а машину занесло. Когда автомобиль коснулся дна, очевидцы зашли в воду с тросом и помогли выбраться всем. Претензий к таксисту у спасенных пассажиров не было.

