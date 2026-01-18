Десятки животных оказались заперты в горящем приюте в Хакасии: новости 18 января

Спасатели смогли достать из огня 150 кошек Источник: Булат Салихов / UFA1.RU

Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 18 января.

Правила авиаперелетов изменятся

В России уже с 1 марта изменят правила авиаперелетов. Авиаперевозчики заранее начнут предоставлять пассажирам информацию об условиях, порядке изменения билета, а также способах отказа от полета и возврата денег.

«Впервые в правилах детально закрепляется обязанность перевозчика заранее информировать пассажира об условиях перелета, порядке изменения билета, отказа от перевозки и возврата денежных средств, в том числе в случае болезни или иных вынужденных обстоятельств», — рассказал РИА Новости депутат Госдумы Александр Якубовский.

Помимо этого вводится конкретный критерий задержки рейса более чем на 30 минут от времени, указанного в билете, при котором пассажир имеет право на возврат денежных средств. Одновременно устанавливается четкий регламент обязанности перевозчика по обеспечению пассажиров водой, питанием и размещением при задержках рейсов.

Трамп приступил к экономическому шантажу Европы

Президент США Дональд Трамп заявил, что 1 февраля 2026 года все эти страны: Дания, Норвегия, Швеция, Франция, ФРГ, Великобритания, Нидерланды и Финляндия — будут платить пошлину в 10% на все отправляемые в США товары. Он уточнил, что с 1 июня ставка вырастет до 25%.

Эти меры, по словам президента США, будут действовать «до тех пор, пока не будет достигнуто соглашение о полном и окончательном приобретении Гренландии».

Это решением вызвало немедленную и резкую реакцию в европейских столицах. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предупредила, что пошлины «могут подорвать трансатлантические отношения и создать риск опасной эскалации». О других заявлениях можете прочитать в отдельном материале.

Какие штрафы ГИБДД нельзя оплатить со скидкой

Водители не смогут воспользоваться 25%-й скидкой при оплате штрафов ГИБДД за 12 видов серьезных и повторных правонарушений. Об этом РИА Новости сообщила юрист Елена Браун.

Льгота не применяется к двум основным категориям:

Грубые нарушения, которые всегда исключают возможность оплаты со скидкой. Повторные нарушения, совершенные в течение одного года с момента предыдущего.

То есть скидка не предусмотрена за:

выезд на полосу встречного движения или встречные трамвайные пути;

превышение установленной скорости на 40–60 км/ч и более чем на 60 км/ч;

проезд на запрещающий (красный) сигнал светофора;

нарушения, которые привели к причинению легкого или среднего вреда здоровью пострадавшего в ДТП;

управление транспортным средством в состоянии алкогольного или наркотического опьянения;

неоплаченная парковка на платных местах в Москве (регулируется региональным законодательством);

штрафы, по которым судом предоставлена отсрочка или рассрочка платежа, а также другие нарушения, прямо перечисленные в законе.

Работающие пенсионеры получат прибавку

Если вы работали в 2025 году как пенсионер, в августе 2026-го ваша пенсия будет увеличена. Размер доплаты зависит от суммы страховых взносов, перечисленных за вас работодателем.

Условия получения:

официальная работа по любому договору или статус ИП в 2025 году;

работа даже в течение одного месяца дает право на перерасчет.

Все уплаченные взносы конвертируются в пенсионные баллы (максимум 3 балла в год). Эти баллы умножаются на 156,76 рубля — так определяется ежемесячная доплата. Например: 3 балла × 156,76 рублей = 470,28 рублей в мес.

Фактическая сумма зависит от размера вашей «белой» зарплаты. Процедура полностью автоматическая, обращаться с заявлением не требуется.

Наводнения в Африке унесли жизни более 200 человек

Мощные паводки, вызванные проливными дождями, обрушились на страны юга Африки. По данным Associated Press, число погибших в ЮАР, Мозамбике и Зимбабве превысило сто человек.

Наиболее критическая ситуация сложилась в Мозамбике. Здесь стихия затронула более 200 тысяч жителей. Разрушены тысячи домов, десятки тысяч людей нуждаются в эвакуации. Власти страны сообщают о 103 погибших с конца прошлого года, среди которых — жертвы наводнений, ударов молний, обрушений зданий и вспышки холеры.

Страну ожидают серьезные гуманитарные и экономические последствия. Под водой оказались свыше 70 тысяч гектаров сельхозугодий, что на фоне финансовых трудностей и последствий недавних циклонов грозит продовольственным кризисом.

В соседних государствах также есть жертвы: в Зимбабве погибли не менее 70 человек, в ЮАР — не менее 30. Под ударом стихии также оказались Мадагаскар, Малави и Замбия.

По прогнозам метеорологов, дожди в регионе продолжатся, что может привести к новым разрушениям и усугубить ситуацию.

Для многодетных родителей предложили добавить две недели отпуска

Дополнительный оплачиваемый отпуск для многодетных родителей продолжительностью 14 дней предложил ввести депутат Госдумы Сергей Миронов. Он надеется, что законопроект примут уже в весеннюю сессию.

Инициатива предусматривает, что право на такой отпуск получат родители, воспитывающие трёх и более детей, пока старшему не исполнится 18 лет. Отпуск можно будет использовать целиком или частями в любое удобное время, уточнил Миронов в беседе с ТАСС.

Как подчеркнул Миронов, многодетные работники несут повышенную нагрузку и нуждаются в более длительном отдыхе. Документ уже внесён в Госдуму, и парламентарий выразил надежду на его поддержку.

Для студентов-очников предложили новую стипендию

Член Общественной палаты РФ Сергей Рыбальченко выступил с инициативой ввести специальную стипендию для семейных студентов, обучающихся очно. Размер выплаты, по его предложению, должен составлять один прожиточный минимум на каждого успешно учащегося супруга.

Как пояснил Рыбальченко, эта мера призвана решить две ключевые проблемы. Во-первых, она обеспечит экономическую устойчивость молодым семьям, особенно на младших курсах, когда совмещать учёбу с работой сложно. Во-вторых, стипендия компенсирует потерю социальных льгот, которые часто отменяются у родителей после вступления студента в брак, уточнил эксперт в разговоре с ТАСС.

По данным Минобрнауки, в России насчитывается около 50 тысяч студенческих семей, в 13 тысячах из них уже есть дети. Эксперт подчеркнул, что расходы на такую поддержку не будут обременительными для бюджета, но станут важной инвестицией в укрепление семейных ценностей.

Сенатор предложил автоматически снижать плату за некачественные ЖКУ

Сенатор Айрат Гибатдинов предложил обязать управляющие компании самостоятельно снижать плату за ЖКУ при неполном или некачественном оказании услуг. Соответствующее обращение он направил главе Минстроя.

Инициатива предполагает, что УК будет обязана автоматически пересчитывать плату всем пострадавшим жильцам и уведомлять их об этом. Также гражданам хотят упростить процедуру взыскания средств через суд.

Поводом стала волна жалоб на неубранный снег и мусор. Гибатдинов отметил, что люди сталкиваются с безответственностью УК, а в публичном поле звучат призывы «самим убирать».

«Исходя из такой логики, людям можно также предложить самим капремонты проводить», — иронично добавил сенатор в беседе с РИА Новости.

Он подчеркнул, что, хотя закон даёт право на снижение платы, на практике добиться пересчёта почти невозможно даже через суд.

В Татарстане женщина выжила после падения из рухнувшей кабины крана

В Татарстане произошел несчастный случай на производстве. На территории механического завода имени Ленина в Булгуме после полудня рухнула часть козлового крана вместе с кабиной, в которой находилась 63-летняя работница.

Источник: Прокуратура ТАТАРСТАНА / Telegram

Женщина осталась жива. Запись инцидента была опубликована 18 января в Telegram-канале прокуратуры Республики Татарстан.

На кадрах видно, как во время работы конструкция крана неожиданно обрушивается на землю.

Десятки животных застряли в горящем приюте

В Хакасии произошел крупный пожар в частном приюте для бездомных животных. Возгорание вспыхнуло в доме и надворной постройке в поселке Сахарный Усть‑Абаканского района.

Источник: МЧС по Республике Хакасия

По данным регионального управления МЧС, пожарные по прибытии обнаружили, что огонь охватил уже около 350 квадратных метров. В ходе спасательной операции из горящего здания удалось вынести 150 кошек и 15 собак. По словам владельцев приюта, внутри еще могут оставаться около 50 кошек.