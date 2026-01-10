Пытаются найти хоть какие-то следы: волонтеры продолжат поиски пропавшей семьи Усольцевых с помощью нейросети

Усольцевы пропали больше трех месяцев назад Источник: Ирина Усольцева / Vk.com

Поисковый региональный отряд «ЛизаАлерт» надеется найти следы пребывания или тела пропавшей в Красноярском крае в конце сентября 2025 года семьи Усольцевых. Поиски продолжат весной и подключат к ним нейросеть, рассказала представитель отряда Серафима Чооду.

«Мы надеемся отыскать следы пребывания семьи или их тела. Весной, когда сходит снег, видимость улучшается, в частности и для квадрокоптеров. Наряду с традиционной работой поисковиков по отсмотру фото- и видеоматериалов с БПЛА отряд активно использует нейросеть, которая помогает распознавать потерявшегося человека в различных природных условиях», — рассказала представитель «ЛизаАлерт».

По ее словам, поиски Усольцевых будут непростыми, учитывая площадь обследуемой территории и характер местности.

«Статистика (по другим различным поискам и их результатам. — Прим. ред.) здесь бессильна, она не учитывает множество факторов. Однако упорный труд, технологии вкупе с выработанными алгоритмами, мы верим, принесут результат», — подчеркнула Чооду в разговоре с РИА Новости.

В Следственном комитете считают, что семья могла упасть в одну из пещер-колодцев в районе Кутурчинского Белогорья. Известно, что Сергей и Ирина Усольцевы отправились в однодневный поход к поселку Кутурчин с пятилетней дочерью, однако оттуда не вернулись.

Они пропали в конце сентября 2025 года, и тогда погода в той местности испортилась. Масштабная поисковая операция, в которой участвовали полторы тысячи человек, закончилась ничем. Исчезновение туристов до сих пор покрыто тайной, так как поисковикам не удалось найти не только их тел, но и следов.

Видео с вертолета. В этих местах искали семью Источник: читатель NGS55.RU

Предполагалось, что Усольцевы собирались к скале Буратинке, известной как одно из самых популярных туристических мест в этом районе. Однако эта версия была поставлена под сомнение после показаний других путешественников. Несколько групп отправились по тому же маршруту с разницей примерно в 30 минут, но семью не видели ни по пути к скале, ни на обратном. Этот факт заставил усомниться в первоначальных планах Усольцевых.

Еще очевидцы рассказывали, как видели, что семья вышла из машины и отправилась в поход в совершенно другом направлении от места, где шли поиски. Тогда Ирина Усольцева была одета очень легко — в шорты и футболку. При этом уже спустя несколько часов на улице сильно похолодало.

После этого следователи выдвинули версию, что потерявшиеся ушли на скалу Мальвинку. О планах увидеть «камень желаний», который находится как раз по пути к горе, перед походом рассказывала Ирина Усольцева.

Источник: Мария Зарукина / NGS24.RU

Красноярский охотовед, опытный таежник и преподаватель Красноярского аграрного университета Дмитрий Беленюк рассказал коллегам из NGS24.RU, что в день исчезновения семьи видели два вертолета. Он считает, что Усольцевы могли покинуть Кутурчинское Белогорье.

Но такую возможность полностью опровергли в СК региона. В ведомстве считают, что там, где пропали Усольцевы, нет оборудованных вертолетных площадок. Кроме того, никто бы не стал увозить оттуда туристов из-за испортившейся погоды.

Ходили слухи, что якобы Усольцевых после пропажи видели в Таиланде. SMM-специалист Ирины Усольцевой Дарья Фурштейн рассказала, что тоже не верит в их исчезновение и считает, что они сбежали намеренно.

Особое внимание в этой истории привлекает поведение старшего сына Ирины — Даниила Баталова. С самого начала событий он ведет себя спокойно и даже радостно. Парень верит, что скоро мама с ним свяжется. Он считает, что ему намеренно не сообщили о планах, чтобы он их не разболтал.

Следственный комитет по Красноярскому краю и Хакасии опровергает версию о том, что семья Усольцевых могла эмигрировать. По информации ведомства, ни один из свидетелей не упоминает о возможном выезде пропавших из России.