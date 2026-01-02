Юг России завалило снегом. В Сочи отрубило электричество, дороги парализованы, есть погибшие

Такая обстановка в Курганинске Источник: 93.RU

В ночь на 31 декабря несколько районов Краснодарского края и Адыгеи засыпало снегом. Он завалил железнодорожные пути, в некоторых местах оборвались провода. С последствиями разбираются до сих пор.

Во-первых, десятки поездов и тысячи пассажиров оказались в снежном плену. Во многих вагонах закончилась еда и вода, туалеты были закрыты. Несмотря на обещания накормить горячим питанием, почти никто его не получил. Ранее 93.RU рассказывали последние новости о коллапсе и людях, которые вынужденно встретили Новый год в вагонах. Около 50 поездов до сих пор отстают от графика.

Так выглядели утром дворы в Курганинске. По словам местных, за целый день дороги в городе так и не почистили Источник: 93.RU

Во-вторых, у жителей начались проблемы с электричеством. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьево подтвердил, что из-за налипания снега во многих районах отключилось электричество. До сих пор без света остаются около 43 тысяч человек, наиболее сложная ситуация в Белореченском, Апшеронском, Курганинском, Лабинском и Усть-Лабинском районах, а также в Армавире и Сочи. На местах работают больше 120 аварийных бригад.

«Вижу ваши сообщения в соцсетях и полностью разделяю возмущение — это абсолютно справедливо. На оперативном штабе обсудили текущую ситуацию в регионе и прогнозы по ликвидации последствий», — написал Кондратьев.

Сугробы в Курганинске после снегопада Источник: 93.RU

Оперативный штаб Кубани днем впервые сообщил о непогоде, уточнив о ситуации в Белореченске. Помимо погибшей и пострадавшего в городе, в соседнем поселке Степном от снега в многоквартирном двухэтажном доме рухнула кровля. К счастью, никто не пострадал. Но 20 человек разместили в ПВР на базе школы. Где именно они будут встречать Новый год, не уточнялось.

При этом глава Белореченского района Сергей Сидоренко днем 1 января заявил, что в ночь на 31 декабря больше 84 тысяч человек остались без света, воды, газа и тепла. Когда стало понятно, что аварию не получится устранить до новогодней ночи, в 20:00 31 декабря в районе ввели режим ЧС. В городе работает оперативный штаб и три пункта временного размещения.

Сидоренко объяснил, что в районе большие проблемы со связью, поэтому нет возможности оперативно оповещать население. По всем вопросам попросили звонить по телефону 112.