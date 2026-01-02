НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
Юг России завалило снегом. В Сочи отрубило электричество, дороги парализованы, есть погибшие

Юг России завалило снегом. В Сочи отрубило электричество, дороги парализованы, есть погибшие

Из-за непогоды оборвались провода

170
Такая обстановка в Курганинске

Такая обстановка в Курганинске

Источник:

93.RU

В ночь на 31 декабря несколько районов Краснодарского края и Адыгеи засыпало снегом. Он завалил железнодорожные пути, в некоторых местах оборвались провода. С последствиями разбираются до сих пор.

Во-первых, десятки поездов и тысячи пассажиров оказались в снежном плену. Во многих вагонах закончилась еда и вода, туалеты были закрыты. Несмотря на обещания накормить горячим питанием, почти никто его не получил. Ранее 93.RU рассказывали последние новости о коллапсе и людях, которые вынужденно встретили Новый год в вагонах. Около 50 поездов до сих пор отстают от графика.

Так выглядели утром дворы в Курганинске. По словам местных, за целый день дороги в городе так и не почистили

Так выглядели утром дворы в Курганинске. По словам местных, за целый день дороги в городе так и не почистили

Источник:

93.RU

Во-вторых, у жителей начались проблемы с электричеством. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьево подтвердил, что из-за налипания снега во многих районах отключилось электричество. До сих пор без света остаются около 43 тысяч человек, наиболее сложная ситуация в Белореченском, Апшеронском, Курганинском, Лабинском и Усть-Лабинском районах, а также в Армавире и Сочи. На местах работают больше 120 аварийных бригад.

«Вижу ваши сообщения в соцсетях и полностью разделяю возмущение — это абсолютно справедливо. На оперативном штабе обсудили текущую ситуацию в регионе и прогнозы по ликвидации последствий», — написал Кондратьев.

Сугробы в Курганинске после снегопада

Сугробы в Курганинске после снегопада

Источник:

93.RU

Случились и трагдии. Так, в Майкопе (столица Адыгеи) навес под тяжестью снега упал на мужчину, он погиб. В Белореченске крыша частного дома обвалилась на 22-летнюю девушку, убив ее. Еще один человек попал в больницу.

Оперативный штаб Кубани днем впервые сообщил о непогоде, уточнив о ситуации в Белореченске. Помимо погибшей и пострадавшего в городе, в соседнем поселке Степном от снега в многоквартирном двухэтажном доме рухнула кровля. К счастью, никто не пострадал. Но 20 человек разместили в ПВР на базе школы. Где именно они будут встречать Новый год, не уточнялось.

При этом глава Белореченского района Сергей Сидоренко днем 1 января заявил, что в ночь на 31 декабря больше 84 тысяч человек остались без света, воды, газа и тепла. Когда стало понятно, что аварию не получится устранить до новогодней ночи, в 20:00 31 декабря в районе ввели режим ЧС. В городе работает оперативный штаб и три пункта временного размещения.

Сидоренко объяснил, что в районе большие проблемы со связью, поэтому нет возможности оперативно оповещать население. По всем вопросам попросили звонить по телефону 112.

Почти во всем крае уже восстановили отопление, за исключением Белореченского района, уточнил Кондратьев.

Вениамин Кондратьев Отключение света Снегопад Задержка поезда
