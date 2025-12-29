Подожгла спичку и ушла: в Подмосковье заживо сгорели трое человек. Новости 29 декабря

Жительница Подмосковья пошла на преступление из-за ссоры Источник: СК Подмосковья / Telegram

Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 29 декабря.

В США столкнулись два вертолета

В Нью-Джерси, США, два вертолета столкнулись в воздухе и рухнули. Один человек погиб, еще один ранен.

Всё произошло неподалеку от аэропорта Хаммонтона. На борту в этот момент находились только пилоты.

Репортаж о крушении Источник: Oneindia News / Youtube

Один из вертолетов после крушения начал гореть. Огонь потушили пожарные. Оба летательных аппарата упали в поле. Пострадавших на других вертолетах доставили в травматологический центр.

Победительницу «Мисс Россия» похитили на Бали

Анна Линникова, завоевавшая корону на конкурсе «Мисс Россия — 2022» рассказала о своем похищении. Эмоциональное обращение к подписчикам она опубликовала в социальных сетях.

По словам модели, она стала жертвой нападения со стороны неизвестного мужчины восточной внешности. Ее силой удерживали на вилле, отобрали телефон и попытались изнасиловать.

После случившегося Анна весь день провела в полицейском участке. Модель активно искала переводчиков и оформляла официальное заявление. В своем обращении Линникова отметила, что в Индонезии действуют строгие законы, защищающие женщин от домашнего насилия и других форм агрессии. Девушка надеется, что преступника либо депортируют из страны, либо отправят за решетку.

На Россию обрушится дождь, мокрый снег и ураган в Новый год

Россиян ждут серьезные погодные испытания в последние дни уходящего года. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

До 30 декабря на Кубани, особенно в Сочи и Сириусе, прогнозируется налипание мокрого снега, что может оборвать провода и повалить деревья. Осадки будут очень обильными.

В горных и предгорных районах будет мощный снегопад, метель, дождь, а местами даже грозы, пишет ТАСС. Ветер усилится, где-то пройдут ураганы.

В Москве будет значительно холоднее обычного. По данным синоптиков, 2 января столицу ждет по-настоящему зимняя погода. Ночью температура опустится до −13…−18 °C, а днем будет колебаться в пределах −5…−10 °C.

Мать убила двоих детей в Иркутской области

В Иркутске в одной из квартир обнаружили тела двух маленьких детей — мальчиков трех и пяти лет. По подозрению в убийстве задержали мать малышей.

«Следствием проводится комплекс следственных действий, направленных на выяснение всех обстоятельств совершенного преступления, выясняются причины и условия, способствовавшие совершению особо тяжкого преступления», — прокомментировали в СК.

На телах обнаружили следы насильственной смерти. Задержанная призналась в содеянном.

Детский омбудсмен Татьяна Афанасьева сообщила, что это была полная многодетная семья, где отец работал, а мать находилась в декретном отпуске после рождения третьего ребенка. Малышу нет еще и года.

В популярном напитке нашли опасные для здоровья примеси

Серьезный скандал разгорелся вокруг популярного напитка Aloe Vera. Роспотребнадзор провел проверку и обнаружил в продукции посторонние и потенциально опасные для здоровья примеси.

Покупатели стали жаловаться на резкий запах ацетона, исходящий от напитка. В ходе проверки в пяти из восьми образцов готовой продукции были выявлены нарушения. Продукцию изъяли.

В Госдуме предупредили об отключениях интернета в новогоднюю ночь

Мобильный интернет могут отключить в новогоднюю ночь ради безопасности. Об этом заявил заместитель председателя Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов.

«Именно мобильный интернет — да, могут отключать для того, чтобы обеспечить безопасность наших граждан, чтобы они смогли спокойно выходить на улицы, праздновать Новый год или другие праздники», — сказал депутат.

Свинцов также подчеркнул, что любые меры будут приниматься только по информации о возможных атаках дронов. Подобные ограничения могут вводить не только в праздники, но и в любой другой день.

Маткапитал стал бесполезен

Покупательная способность маткапитала сократилась вдвое за последние десять лет. Теперь на него можно купить куда меньше квадратных метров жилья. Об этом говорится в исследовании ВНИИ труда «Улучшение жилищных условий семей с детьми с привлечением материнского капитала».

По данным аналитиков, в 2015 году покупательная способность маткапитала в пересчете на квадратные метры начала снижаться, что во многом связано с ситуацией на рынке жилья. За 10 лет площадь квартиры, которую можно было приобрести на сертификат, на первичном рынке сократилась более чем вдвое, а на вторичном — на 35% по сравнению с максимумом 2017 года.

По расчетам авторов, в 2015 году на маткапитал в среднем по России можно было приобрести 8,7 кв. м жилья в новостройке. В 2025 — только около 3,5–4 кв. м.

О причинах данного явления и о том, чем можно заменить выплату, — читайте в материале.

Путин подписал новые законы

Президент России Владимир Путин подписал несколько важных законов в конце 2025 года. Они коснутся автовладельцев, госзакупок и отношений с другими странами. Среди них:

о штрафах за отсутствие автокресла;

о наказаниях для водителей временно ввезенных автомобилей с неправильной тонировкой;

устанавливающий новую памятную дату России — 19 апреля — День памяти жертв геноцида советского народа, совершенного нацистами и их пособниками в период Великой Отечественной войны;

закрепляющий наличие крестов на гербе РФ;

запрещающий исполнять в России постановления иностранных уголовных и международных судов;

позволяющий Росфинмониторингу повышать порог сделок с недвижимым имуществом, подлежащих обязательному контролю;

устанавливающий ответственность за нарушение сроков оплаты в сфере госзакупок вне зависимости от наличия у поставщика статуса субъекта малого и среднего предпринимательства;

назначающий экспертизу только после внесения сторонами дела денежных сумм для выплаты экспертам. Также суду предоставляется право отклонить ходатайство о назначении экспертизы в случае, если в установленный срок на счет не были внесены деньги;

предусматривающий создание в России реестра автогрузоперевозчиков;

о введении электронного студенческого билета и зачетной книжки, которые будут доступны на портале «Госуслуги»;

о снижении возраста принесения присяги гражданина РФ с 18 до 14 лет;

предусматривающий возможность управления аварийным и подлежащим сносу или реконструкции многоквартирным домом (МКД) управляющей организацией по решению органа исполнительной власти субъекта РФ;

запрещающий переводить осужденных экстремистов, иностранных граждан и лиц без гражданства из одной колонии в другую.

В Госдуме предложили снизить пенсионный возраст

Ветеранам труда нужно дать возможность более раннего выхода на пенсию. С таким предложением к министру труда и социальной защиты РФ Антону Котякову обратился депутат Госдумы Игорь Антропенко.

«Сокращение срока выхода на пенсию на один год для лиц, имеющих звание „Ветеран труда“, станет эффективным инструментом, поддерживающим и обеспечивающим социальную справедливость и качество жизни, а также позволит снизить социальную напряженность в обществе», — говорится в обращении депутата.

По его словам, сейчас статус ветерана труда предоставляет социальные льготы, но не право на досрочный выход на пенсию, пишет РИА Новости.

В России разработают стандарт медпомощи после родов

Стандарт медицинской помощи в послеродовом периоде будет разработан в 2026 году. Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

«Обеспечим поддержку семьи в процессе подготовки к рождению ребенка, формирование мотивации к рождению ребенка у женщин в ситуации репродуктивного выбора», — сказала Голикова.

Она добавила, что будет расширен охват заболеваний репродуктивной системы у подростков.

Вся Абхазия осталась без электричества

Все районы Абхазии остались без электричества. Об этом сообщает пресс-служба Минэнерго республики.

Аварийное отключение произошло на высоковольтных линиях «Шешелети-1», «Шешелети-2» и «Ачгуара». На месте происшествия работают ремонтные бригады.

В Южной Корее муж подал в суд на жену из-за того, что она не отдала ему свою печень

В Южной Корее муж подал в суд на жену, потому что она отказалась пожертвовать ему печень, чтобы спасти жизнь, пишет Oddity Central.

У мужчины выявили редкое заболевание печени — первичный билиарный цирроз. С таким диагнозом без пересадки органа пациент может прожить не более года.

Супруга подходила в качестве донора, но отказалась от операции из-за страха перед иглами и острыми предметами. Вскоре нашелся другой донор, но обида осталась.

Женщина призналась, что боялась осложнений и оставить детей без матери. Ее муж подал в суд, обвинив супругу в «злонамеренном оставлении» и нарушении супружеских обязанностей.

Подросток в Ленинградской области чуть не погибла от потери крови после пирсинга

В Ленобласти 14-летнюю девушку госпитализировали после неудачного прокола нижней губы. Девочка потеряла много крови.

Сначала после процедуры всё было хорошо, но спустя сутки у девочки возникла сильная отечность, а через два дня началось интенсивное кровотечение.

Фельдшер Токсовской подстанции скорой помощи Александр Зарипов рассказал, что прибыв на вызов, он увидел, что кровь течет настолько сильно, что пол от санузла до прихожей и вся раковина были ею залиты. Визуально медик оценил кровопотерю пациентки примерно в литр.

В Подмосковье женщина заживо сожгла своих знакомых

В Подмосковье женщина подожгла квартиру с тремя людьми из-за ссоры во время застолья. Об этом сообщили в СУ СКР по Московской области.

Местная жительница проводила вечер в компании знакомых, у одного из которых арендовала комнату. В какой-то момент произошла ссора, и женщина решила отомстить обидчикам.

Допрос убийцы Источник: СК Подмосковья / Telegram

«Для этого, используя легковоспламеняющуюся жидкость и зажигалку, она подожгла постельные принадлежности, после чего вышла из квартиры, заперев на ключ входную дверь с внешней стороны. Тем самым обвиняемая лишила потерпевших возможности самостоятельно покинуть квартиру», — говорится в сообщении ведомства.

Все трое человек, находившихся в помещении, сгорели заживо.