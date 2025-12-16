Получила не менее трех ударов: девятиклассник с ножом напал на учительницу в питерской школе — всё, что известно о трагедии

Школа, в которой произошло нападение Источник: Ирина Лысак / «Фонтанка.ру»

Девятиклассник с ножом напал на учительницу в Санкт-Петербурге. Инцидент произошел перед началом занятий, когда подросток пришел исправлять утром контрольную. Педагог и мальчик оказались в больнице, а следователи возбудили уголовное дело. В этом материале мы собрали всё, что известно об этом резонансном происшествии.

Как и когда произошла трагедия

Трагедия произошла утром 15 декабря в школе № 191 в Красногвардейском районе Петербурга. Как сообщают наши коллеги из «Фонтанки», ученик 9-го класса пришел с ножом в школу на Белорусской улице за полтора часа до начала занятий. 29-летняя учительница математики уже была в кабинете, но ученика в это время она не ждала, мальчик должен был прийти после уроков, чтобы исправить оценку за контрольную. Тем не менее педагог выдала ему задание, а сама занялась проверкой работ учеников. Когда она отвернулась к доске, юноша нанес ей удар ножом в спину, после еще два в область груди. Женщина смогла отбиться и выбежала в коридор.

Что известно о состоянии педагога и школьника

Первой на помощь раненой учительнице математики пришел охранник, который прибежал на крики. На место сразу же вызвали сотрудников Росгвардии. Ученик тем временем закрылся в кабинете. Вневедомственная охрана вскрыла дверь класса, где спрятался подросток, и нашла его с тяжелым ранением. Силовики вызвали на Белорусскую улицу еще одну машину медиков, а сами перебинтовали школьника. Благодаря слаженным действиям охраны и Росгвардии учительницу и мальчика удалось спасти.

По данным СК, учительница получила не менее трех ударов ножом. Как сообщил муж пострадавшей, женщина находится в реанимации в Александровской больнице. Врачи оценивают ее состояние как тяжелое.

«Жду, что скажет врач», — сказал он корреспонденту.

Напавший девятиклассник также находится в реанимации в тяжелом состоянии. По данным главка, юноша предпринял попытку суицида, которую предотвратили сотрудники полиции. Следственный комитет возбудил уголовное дело о покушении на убийство.

Учебное заведение продолжает работать Источник: Ирина Лысак / «Фонтанка.ру»

Что говорят в школе о трагедии

Как рассказала директор школы Светлана Бабак, подросток, подозреваемый в покушении на убийство педагога, в списках проблемных учеников не числился.

«Средний ученик. Не испытывал каких-то серьезных трудностей. Общался, играл в шахматы», — охарактеризовала школьника директор.

По словам директора, пострадавшая учительница математики — молодой и успешный специалист, который работает в школе № 191 пятый год. Учить ныне подозреваемого она начала в сентябре, конфликтов между педагогом и школьником, как заверяют, не было.

Что происходит в школе после нападения