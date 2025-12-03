Сотни мертвых тюленей нашли на побережье в Дагестане: что произошло с животными? Новости 3 декабря

Экологи насчитали уже 484 туши мертвой каспийской нерпы Источник: Михаил Огнев / Fontanka.ru

Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 3 декабря. Продажу препаратов для похудения запретили на маркетплейсах Некоторые препараты, которые продаются на маркетплейсах в качестве средств для похудения, оказались в списке сильнодействующих и ядовитых веществ (СДВ). Это следует из постановления правительства.

Список сильнодействующих веществ (СДВ) — это перечень веществ, утвержденный Правительством РФ. За незаконный оборот предусмотрена уголовная ответственность по статье 234 УК РФ.

Список СДВ пополнили добавки реверол (SR9009) и рекардин (SR9011), которые продаются на маркетплейсах и в магазинах спортивного питания как «жиросжигатели» и средства для снижения веса. Также в перечень попали масторин (S23) и тестолон (RAD-140), которые используются для увеличения мышечной массы. Также в перечне указаны препарат лигандрол (LGD-4033) и стероид андростанол, которые классифицируются как запрещенные спортивные допинги. Помимо самого списка, кабмин также утвердил значения, с которых размер этих веществ считается крупным по статье 234 УК РФ. Продажи квартир из-за «схемы Долиной» запрещать не будут В России увеличилось количество случаев мошенничества по «схеме Долиной». Однако на этом фоне пенсионерам не запретят продавать квартиры, заявил первый зампред Комитета Госдумы по ЖКХ Владимир Кошелев.

Что такое «схема Долиной»

Летом 2024 года народная артистка продала свою недвижимость Полине Лурье за 112 миллионов рублей. Позже выяснилось, что Долина стала жертвой аферистов и перевела им полученные деньги.



Суд признал сделку недействительной и вернул квартиру певице. Мошенники получили до семи лет колонии. При этом покупательница осталась и без жилья, и без денег.

«Пенсионеры чаще других попадаются на уловки мошенников из-за своей уязвимости. К основным причинам относятся меньшая осведомленность о современных технологиях, доверие к представителям официальных организаций, изолированность и потребность в общении. Мошенники пользуются этими факторами, чтобы запугать или ввести пожилых людей в заблуждение», — подчеркнул Кошелев. Депутат считает запрет сделок для пенсионеров недопустимым, так как это противоречит принципам социального государства. Вместо этого обсуждается обязательное нотариальное заверение всех сделок с недвижимостью и их страхование, если это единственное жилье. Дополнительные проверки для пенсионеров перед продажей жилья вводиться не будут. Для безопасности сделок россиянам рекомендуется собирать больше документов. Многодетным семьям напомнили о скидках на ЖКУ Многодетные семьи могут значительно сократить расходы на коммунальные услуги. Об этом сообщил заместитель председателя Комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов. Минимальная скидка в размере 30% установлена на федеральном уровне, но в регионах могут предоставляться более высокие льготы. Например, в Подмосковье скидка может достигать 50%. Льгота автоматически начисляется, когда семья получает статус многодетной. Но существуют и другие преимущества. «Во многих регионах многодетным семьям предоставляется право не платить за содержание жилого помещения полностью или частично», — сообщил Колунов. А что еще входит в список дополнительных бонусов, можно узнать здесь. Пенсионерам начнут выплачивать новогодние бонусы Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов предложил ввести дополнительную выплату пенсионерам перед Новым годом. Депутат отметил, что каждый пожилой россиянин, получающий пенсию, сможет рассчитывать на новогодний бонус в размере 5000 рублей. Выплата коснется россиян, получающих страховую пенсию, а также тех, кто получает социальную пенсию по старости. Главные особенности выплаты: она будет ежегодной;

деньги не будут облагаться налогом;

перечислять их будут заранее — минимум за 2 недели до 31 декабря. Теперь решение за Минтрудом. Ведомству предстоит изучить инициативу и вынести вердикт. Если она получит одобрение, уже в следующем году пенсионеры будут приятно удивлены финансовым подарком к праздникам. С банковских вкладов россиян начнут списывать деньги ФНС получила право списывать долги с банковских счетов граждан, не оплативших налоги вовремя. Новый порядок вступил в силу 1 ноября, а штрафы начали начислять с 2 декабря. После просрочки платежа налогоплательщику дается три месяца на добровольное погашение. Если долг не погашен в течение восьми дней, ФНС может списать его вместе с пенями в течение полугода. По данным ФНС, россиянам направили более 66 миллионов уведомлений об имущественных налогах на общую сумму задолженности 410 миллиардов рублей. Треть уведомлений (21,5 миллиона) в 2025 году будет в бумажном виде, остальные — через электронные сервисы. Пени начисляются с 2 декабря. Размер штрафных санкций зависит от ключевой ставки Центробанка и составляет 1/300 от ее величины ежедневно. До следующего заседания ЦБ 19 декабря пеня будет равняться 0,055% от суммы неуплаченных налогов за каждый день просрочки. Роскомнадзор заблокировал популярную игру Roblox В России заблокировали игру Roblox из-за экстремистской и террористической деятельности, а также пропаганды ЛГБТ*. Об этом сообщил Роскомнадзор (РКН).

Roblox — это онлайн-платформа, где пользователи сами могут создавать собственные игры и принимать участие в чужих. В ней есть возможность генерировать свои виртуальные площадки и серверы, где ты будешь играть с друзьями или незнакомыми тебе людьми. Игра очень популярна среди детей и подростков.

«РКН ограничил доступ к американскому интернет-сервису Roblox в связи с выявленными фактами массового и неоднократного распространения материалов с пропагандой и оправданием экстремистской и террористической деятельности, призывов к совершению противоправных действий насильственного характера и пропаганды ЛГБТ*-тематики», — объяснили в пресс-службе ведомства. По данным РКН, в игре пользователи могут имитировать террористические акты, нападать на школы и участвовать в азартных играх. Также в Roblox зафиксированы случаи склонения детей к развратным действиям и сексуальному насилию, что делает ее популярной среди педофилов. Подобные инциденты уже происходили как в России, так и в США. На доступ к сервису пользователи пожаловались сегодня. Больше всего жалоб о сбое поступило из Магаданской области, Хабаровского края, Камчатского края, Новосибирской области и Ханты-Мансийского автономного округа.

Источник: скриншот сервиса по фиксации сбоев

Источник: скриншот приложения Roblox

* ЛГБТ — деятельность организации признана экстремистской и запрещена на территории РФ. Как подготовиться к блокировке WhatsApp* Пользователи WhatsApp (принадлежит корпорации Meta — экстремистской организации, деятельность которой запрещена на территории РФ) столкнулись с ограничениями, а у некоторых россиян мессенджер уже совсем не работает. Если сервис все-таки заблокируют на территории России, то вы потеряете доступ к вашим данным. Поэтому стоит подумать об их переносе заранее. Уже сейчас вы можете сделать резервную копию чатов и медиафайлов либо установить альтернативный мессенджер и перенести в него важные контакты. Блокировка WhatsApp* проходит поэтапно. Сначала Роскомнадзор ограничил звонки в мессенджере, а недавно пользователи столкнулись с невозможностью отправлять медиафайлы. Платформа также стала работать медленнее. Аналогичная судьба с блокировкой может ждать и Telegram. Ведь в сервисе уже ограничили голосовые звонки. Кроме того, Роскомнадзор высказывал схожие претензии к мессенджеру и заявлял, что не видит со стороны его разработчиков движения по части блокирования неугодного контента. Однако надежда на то, что основатели ресурса все-таки смогут договориться с ведомством, есть, так как политика их мессенджера сильно отличается от WhatsApp*. Подробнее об этом мы писали здесь. * Принадлежит корпорации Meta — экстремистской организации, деятельность которой запрещена на территории РФ. Россия и США не пришли к компромиссу на прошедших переговорах Сегодня ночью прошли переговоры России и США в Кремле. Стороны не смогли прийти к компромиссу из-за одной темы, которая вызывает споры. Помимо этого, Украина тоже сомневается в трех пунктах мирного плана Трампа. При этом участники диалога отмечают колоссальный прогресс.

Президент США Дональд Трамп разработал мирный план урегулирования конфликта между Россией и Украиной. Изначально документ включал 28 пунктов, однако после первых переговоров в Женеве, где Вашингтон представил его Киеву, план сократили до 19 пунктов. Обновленный вариант американская делегация обсудила с украинской стороной на следующих переговорах в Майами.



Затем американская делегация отправилась в Москву, чтобы продолжить обсуждение плана с президентом России Владимиром Путиным. На встрече со стороны США присутствовал зять Трампа Джаред Кушнер, а Россию представляли помощник президента Юрий Ушаков и спецпредставитель по инвестиционно-экономическому сотрудничеству, глава РФПИ Кирилл Дмитриев. Возглавили переговоры Владимир Путин и спецпосланник Трампа Стив Уиткофф.

Переговоры Путина и Уиткоффа шли пять часов. За это время стороны обсудили несколько вариантов плана по урегулированию на Украине. Однако лишь некоторые предложения США приемлемы для России, остальные не подходят. Подробнее об этом мы писали в отдельном материале. Сотни мертвых тюленей нашли на побережье в Дагестане Массовая гибель тюленей случилась на побережье Каспийского моря. Экологи насчитали уже 484 туши мертвой каспийской нерпы, как еще называют этот вид тюленей. Об этом в Telegram-канале сообщает Министерство природных ресурсов и экологии Республики Дагестан. «Гибель каспийского тюленя (нерпы) в период миграции — печальный, но ежегодный природный феномен на всём Каспии, включая побережья Дагестана, Калмыкии и Казахстана», — говорится в сообщении. По версии экологов, основной причиной смерти животных может быть сейсмическая активность в регионе. Из-за подвижки земных пластов газ метан выходит на поверхность, что приводит к удушью и гибели млекопитающих.

Туши тюленей выбросило прямо на берег Источник: Осторожно, новости / Telegram