Россиянин купил скумбрию, которая оказалась ядовитой рыбой. Как она выглядит — фото

Житель Краснодарского края купил в сетевом магазине в центре города Тихорецк свежемороженную рыбу — скумбрию. Дома он разморозил ее и увидел, что это другой вид, внешне схожий с серебристым иглобрюхом, который ядовит для человека. У этой рыбы есть тетродотоксин — опасный нервно-паралитический яд, поэтому есть такое нельзя.

Как сообщают наши коллеги из 93.RU, на следующий день мужчина написал заявление дежурному прокурору, назначена проверка. Директору магазина объявили предостережение, он провел внутренний контроль.

В прокуратуре также показали, как выглядит рыба.