Россиянин купил скумбрию, которая оказалась ядовитой рыбой. Как она выглядит — фото

Житель Краснодарского края купил в сетевом магазине в центре города Тихорецк свежемороженную рыбу — скумбрию. Дома он разморозил ее и увидел, что это другой вид, внешне схожий с серебристым иглобрюхом, который ядовит для человека. У этой рыбы есть тетродотоксин — опасный нервно-паралитический яд, поэтому есть такое нельзя.
Как сообщают наши коллеги из 93.RU, на следующий день мужчина написал заявление дежурному прокурору, назначена проверка. Директору магазина объявили предостережение, он провел внутренний контроль.
В прокуратуре также показали, как выглядит рыба.
Яд концентрируется в коже, печени, кишечнике, гонадах и икре рыбы и обладает нервно-паралитическим действием. Попадая в организм человека, тетродотоксин вызывает сильные боли, онемение, паралич мышц, включая дыхательную мускулатуру, что может привести к удушью и смерти. Противоядия не существует, поэтому лучше никак не контактировать с иглобрюхом.
