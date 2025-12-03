НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
Россиянин купил скумбрию, которая оказалась ядовитой рыбой. Как она выглядит — фото

Покупка содержала опасный нервно-паралитический яд, от которого можно умереть

398
Россиянин купил сввежемороженную скумбрию, которая оказалась ядовитым иглобрюхом | Источник: Лина Саитова / 116.RUРоссиянин купил сввежемороженную скумбрию, которая оказалась ядовитым иглобрюхом | Источник: Лина Саитова / 116.RU

Россиянин купил сввежемороженную скумбрию, которая оказалась ядовитым иглобрюхом

Источник:

Лина Саитова / 116.RU

Житель Краснодарского края купил в сетевом магазине в центре города Тихорецк свежемороженную рыбу — скумбрию. Дома он разморозил ее и увидел, что это другой вид, внешне схожий с серебристым иглобрюхом, который ядовит для человека. У этой рыбы есть тетродотоксин — опасный нервно-паралитический яд, поэтому есть такое нельзя.

Как сообщают наши коллеги из 93.RU, на следующий день мужчина написал заявление дежурному прокурору, назначена проверка. Директору магазина объявили предостережение, он провел внутренний контроль.

В прокуратуре также показали, как выглядит рыба.

Оказалось, что это не скумбрия | Источник: Прокуратура Краснодарского края / T.meОказалось, что это не скумбрия | Источник: Прокуратура Краснодарского края / T.me

Оказалось, что это не скумбрия

Источник:

Прокуратура Краснодарского края / T.me

У рыбы большое и надутое пузо | Источник: Прокуратура Краснодарского края / T.meУ рыбы большое и надутое пузо | Источник: Прокуратура Краснодарского края / T.me

У рыбы большое и надутое пузо

Источник:

Прокуратура Краснодарского края / T.me

Яд концентрируется в коже, печени, кишечнике, гонадах и икре рыбы и обладает нервно-паралитическим действием. Попадая в организм человека, тетродотоксин вызывает сильные боли, онемение, паралич мышц, включая дыхательную мускулатуру, что может привести к удушью и смерти. Противоядия не существует, поэтому лучше никак не контактировать с иглобрюхом.

В сентябре 2025 года житель Ярославля вытащил из пруда в городском парке необычную и нетипичную для местных водоемов рыбину — она была темного окраса с небольшими пятнами, массивными плавниками и хвостом. В Институте биологии внутренних вод им. И. Д. Папанина РАН предположили, что на удочку попался аквариумный птеригоплихт.

Валерия Дульская
Валерия Дульская
Заместитель главного редактора
