В Забайкалье студентка родила в туалете и оставила ребенка умирать: Новости 24 ноября

Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 24 ноября.
Некоторые пенсионеры не получат выплаты в январе
Пенсия пожилым россиянам в декабре–январе будет приходить по особому графику, который изменится из-за предстоящих новогодних праздников. По информации депутата Госдумы Алексея Говырина, сначала пенсионеры получат декабрьские выплаты, они придут по стандартному графику — с 3 по 25 число.
После этого на счет пенсионеров могут поступить новые зачисления. Все потому что из-за новогодних праздников банки и почта России будут перечислять пенсии заранее, как это происходит, когда дата выплаты выпадает на выходной день.
Первые поступления придут 25 декабря, основной поток выплат произведут 26–29 декабря, а в некоторых регионах деньги поступят уже 24 декабря.
«Пенсионерам не нужно обращаться в СФР или писать заявления — средства поступят на карты или будут доставлены почтой по региональному графику», — отметил депутат Говырин.
Выплата за январь будет больше привычной суммы, потому что с нового года пенсии проиндексируют на 7,6%. Социальный фонд проведет перерасчет автоматически, а повышенные суммы пенсионеры получат уже в декабре.
Январскую выплату пенсионерам дадут лишь один раз — это значит, что если пенсию за январь выплатили в декабре, то следующая выплата будет только в феврале. Подробный график выплат мы опубликовали здесь.
Что ждет водителей на дорогах с 2026 года
С нового года в России начнут действовать новые правила использования дорожных знаков. В частности, знак «Ограничение максимальной скорости» можно будет дублировать на дорогах с одной полосой движения в местах концентрации ДТП.
Также изменятся правила установки знаков, информирующих о «лежачих полицейских». В населенных пунктах знак «Искусственная неровность» станет необязательным при наличии знака «Рекомендуемая скорость при проезде неровности».
Изменения коснутся и других знаков. Среди них:
вертикальный знак «Стоп-линия» будет использоваться там, где невозможно нанести горизонтальную разметку;
табличка 8.15.1 «Глухие пешеходы» дополнит действующий знак о слепых пешеходах;
вводится новый знак, который указывает время действия различных дорожных знаков по месяцам;
несколько знаков могут быть объединены на одной табличке. Например, «Заснеженное покрытие» с изображением тучи с осадками будет соседствовать со снежинкой;
при размещении автомобилей вдоль края дороги под размеры одного парковочного места должно будет отводиться 2,25 м в ширину и 6,5 м в длину. То есть разметка под такие парковки станет на 25 см уже.
Мошенники создают фейковые магазины с красной икрой перед Новым годом
Аферисты стали по-новому обманывать россиян. Из-за предстоящих новогодних праздников злоумышленники создают фейковые онлайн-магазины, которые продают красную икру и морепродукты. Подробности рассказал депутат Игорь Антропенко.
«С приближением новогодних праздников участились случаи мошеннических схем с продажей красной икры и прочих морских деликатесов», — поделился парламентарий с РИА Новости.
Антропенко отметил, что мошенники легко обманывают покупателей, использующих онлайн-заказы в надежде сэкономить, потому что интернет-торговля стала очень популярной. Он считает, что обезопасить себя можно, совершая покупку таких продуктов на официальных сайтах известных торговых сетей и маркетплейсов.
Работодателям грозят крупные штрафы за сорванный отпуск сотрудника
Штраф до 50 тысяч рублей за сорванный отпуск сотрудника, могут назначить работодателю. Кроме того, работник имеет право дополнительно взыскать с начальника оплату за дни работы в отпуске или потребовать дополнительные дни отдыха.
Если возникнут нарушениях, сотрудник может обратиться в трудовую инспекцию, прокуратуру или суд. По статье 5.27 КоАП РФ предусмотрены штрафы:
для должностных лиц — до 5 тысяч рублей;
для ИП и юрлиц — до 50 тысяч рублей, с увеличением за повторное нарушение.
Работодатель имеет право вызвать сотрудника из отпуска только с его согласия, при этом неиспользованные дни отдыха должны быть предоставлены работнику позже. Это предусматривает статья 125 ТК РФ.
«Для „безопасного“ вызова из отпуска работника необходимо получить его письменное согласие, издать приказ о вызове из отпуска, внести изменения в график отпусков и зафиксировать остаток неиспользованных дней», — рассказала юрист Евгения Сабитова РИА Новости.
Однако не всех сотрудников можно отозвать из отпуска. Например нельзя тревожить в отпуске работников до 18 лет, беременных женщин, а также сотрудников занятых на вредных или опасных работах.
Как одна генетическая мутация способна изменить фигуру
Высокий риск возникновения ожирения есть у более 20% россиян. Такие данные выяснили ученые Национального центра генетических исследований (НЦГИ).
Исследование проводили на основе анализа данных 50,4 тысячи человек. Анализ показал, что мутации в генах FTO и MC4R могут способствовать развитию избыточного веса.
Ген FTO влияет на чувство голода и насыщения, участвует в регулировании энергетического обмена. Его повышенная активность может увеличить потребление пищи, а также вызвать склонность к перееданию. Ген связан с риском развития инсулинорезистентности и сахарного диабета второго типа. По данным Национального центра генетических исследований, примерно 17,5% россиян имеют два варианта гена FTO.
Ген MC4R кодирует рецептор, который контролирует пищевое поведение. Снижение его функции ведёт к росту аппетита и набору массы тела. Если в гене MC4R есть поломка, чувство сытости быстро проходит, в результате постоянно хочется съесть что-то ещё. По расчётам учёных, около 5% россиян имеют два варианта такого гена.
Помимо этих двух генов есть еще минимум семь разновидностей, которые связаны с повышенным риском ожирения. Например, ген TCF7L2 регулирует метаболизм жиров и формирует чувство насыщения, а гены LEP и LEPR отвечают за выработку гормона, играющего ключевую роль в регуляции аппетита, передают «Известия».
Цены на алкоголь предлагают заморозить перед Новым годом
В период новогодних праздников и перед ними в России предлагают заморозить повышение цен на алкоголь. С такой инициативой выступили представители Общественной палаты РФ.
По информации заместителя секретаря ОП Владислава Гриба, торговые сети злоупотребляют традиционным ростом спроса и намеренно поднимают цены на спиртное в преддверии каникул. Он призвал зафиксировать цены на алкоголь с 15 декабря по 15 января.
Гриб отметил, что ситуация напоминает практику авиакомпаний, которые повышают цены в пиковые даты. По его словам, именно в праздники россияне сталкиваются с наиболее ощутимым ростом цен на водку, вино и шампанское, что вызывает недовольство и социальную напряженность.
Эксперты также предупредили, что цены могут повысить и без учета праздников из-за роста акцизов. Повышение ожидается как на отечественные, так и на импортные напитки, несмотря на рекордный урожай винограда в Краснодарском крае, передает ТАСС.
Штрафы за рекламу в запрещенных соцсетях увеличат до миллиона
В России предлагают увеличить штрафы за публикацию рекламы в запрещенных соцсетях до 1 миллионах рублей. Законопроект об этом уже направили в Госдуму.
«Очевидно, что штраф в 2,5 тыс. рублей никого не останавливает — рекламу в запрещенных соцсетях блогеры по-прежнему размещают. Для них это символическая сумма по сравнению с доходом от интеграций, где фигурируют сотни тысяч, а иногда и миллионы рублей», — отметил Зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный в разговоре с «Известиями».
Авторы инициативы предлагают штрафовать должностных лиц от 50 тысяч до 80 тысяч рублей, а юридических лиц — от 500 тысяч до 1 миллиона рублей. В настоящее время штрафы за публикацию рекламы в Facebook и Instagram* (экстремистские организации, деятельность запрещена на территории РФ) составляют от 2 000 до 2 500 рублей для физлиц, от 4 тысяч до 20 тысяч рублей для должностных лиц и до 500 тысяч рублей для юрлиц.
Депутат Госдумы, член комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи, Антон Немкин заявил, что уровень ответственности должен быть соразмерен масштабам нарушений и их экономическим последствиям. Он отметил, что закон стремится научить людей в интернете быть более ответственными.
А вы публикуете рекламу в запрещенных соцсетях?
Эксперт рассказал, кто в декабре получит тринадцатую зарплату
Многие россияне с нетерпением ждут конец года, в надежде получить тринадцатую зарплату. Однако такая премия положена далеко не всем. Об этом рассказал управляющий партнер HR-агентства Алексей Чихачев.
Важно понимать: то, что в народе называют тринадцатой зарплатой, на самом деле является годовой премией — дополнительным вознаграждением за работу в течение календарного года. Чаще всего такие выплаты производят в декабре.
По информации эксперта, вообще работодатель не обязан выплачивать тринадцатую зарплату, потому что Трудовой кодекс не содержит обязательных требований к ее начислению. Право на такую премию возникает, если она прописана в трудовом или коллективном договоре, а также в положении об оплате труда и премировании.
В этом году из-за экономических трудностей компании всё реже обещают такие выплаты. Поэтому лучше уточнить в отделе кадров или трудовом договоре, предусмотрена ли премия в вашей компании.
Юрист назвал самый невыгодный месяц для отпуска в 2026 году
Эксперты считают, что планировать отпуск на январь 2026 года невыгодно с финансовой точки зрения. Руководитель юридической практики сервиса SuperJob Александр Южалин утверждает, что этот месяц будет самым невыгодным для отдыха, уступая только маю и февралю.
Все дело в количестве рабочих дней. Если вы решитесь на отпуск в эти месяцы, то получите меньше денег, чем если бы продолжали работать. Это связано с тем, что длинные новогодние и майские праздники значительно сокращают количество рабочих дней, при этом оклад остается неизменным.
А о том, как это работает подробнее рассказали здесь.
В Бангкоке пенсионерка очнулась в гробу за несколько минут до кремации
Родственники привезли тело 65-летней женщины в храм в Бангкоке для прощальной церемонии. Когда монахи открыли гроб для последней подготовки, то увидели, что женщина зашевелилась, пишет газета Bangkok Post.
Настоятель храма сразу распорядился отправить женщину в больницу. Также он заверил семью, что монахи возьмут на себя все медицинские расходы на лечение.
«Я три года заботился о своей сестре. Чиновники сообщили нам, что она умерла. Все документы были оформлены, поэтому мы положили ее в гроб и отвезли в храм для кремации», — сообщил шокированный брат пенсионерки.
В больнице врач подтвердил, что на самом деле сердце женщины не остановилось. В том числе и не было признаков дыхательной недостаточности. Однако ее ошибочно приняли за умершую из-за критического снижения уровня сахара в крови.
В Забайкальском крае студентка оставила новорожденного в туалете
В Забайкальском крае студентка оставила новорожденного в туалете общежития поселка Агинское. Малыша нашли рядом с унитазом, завернутого в окровавленную тряпку.
Новорожденный плакал. В общежитие вызвали скорую помощь. Редакции CHITA.RU в Следственном комитете сообщили, что уже проводят проверку по этому делу.
«В Агинском Бурятском округе госпитализировали 17-летнюю девушку и новорожденного после непредвиденных родов, которые произошли в общежитии местного колледжа. Следователи проводят комплекс проверочных мероприятий для установления всех обстоятельств случившегося. Опрошена девушка, руководство и преподаватели учебного заведения. Запрошены медицинские документы», — говорится в сообщении.
По информации Telegram-канала «Осторожно новости», сейчас младенец находится с 17-летней матерью. Его жизни ничего не угрожает.
«Это сигнал о том, что не каждая беременная, оказавшаяся в сложной жизненной ситуации, знает, как можно поступить правильно. Даже если в её голове возникли нехорошие мысли», — цитирует агентство Regnum волонтеров, обнаруживших младенца.
В октябре стало известно, что главврачи большинства центральных районных больниц региона отозвали лицензии на проведение абортов в рамках системы ОМС.