В Забайкалье студентка родила в туалете и оставила ребенка умирать: Новости 24 ноября

Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 24 ноября.

Некоторые пенсионеры не получат выплаты в январе

Пенсия пожилым россиянам в декабре–январе будет приходить по особому графику, который изменится из-за предстоящих новогодних праздников. По информации депутата Госдумы Алексея Говырина, сначала пенсионеры получат декабрьские выплаты, они придут по стандартному графику — с 3 по 25 число.

После этого на счет пенсионеров могут поступить новые зачисления. Все потому что из-за новогодних праздников банки и почта России будут перечислять пенсии заранее, как это происходит, когда дата выплаты выпадает на выходной день.

Первые поступления придут 25 декабря, основной поток выплат произведут 26–29 декабря, а в некоторых регионах деньги поступят уже 24 декабря.

«Пенсионерам не нужно обращаться в СФР или писать заявления — средства поступят на карты или будут доставлены почтой по региональному графику», — отметил депутат Говырин.

Выплата за январь будет больше привычной суммы, потому что с нового года пенсии проиндексируют на 7,6%. Социальный фонд проведет перерасчет автоматически, а повышенные суммы пенсионеры получат уже в декабре.

Январскую выплату пенсионерам дадут лишь один раз — это значит, что если пенсию за январь выплатили в декабре, то следующая выплата будет только в феврале. Подробный график выплат мы опубликовали здесь.

Что ждет водителей на дорогах с 2026 года

С нового года в России начнут действовать новые правила использования дорожных знаков. В частности, знак «Ограничение максимальной скорости» можно будет дублировать на дорогах с одной полосой движения в местах концентрации ДТП.

Также изменятся правила установки знаков, информирующих о «лежачих полицейских». В населенных пунктах знак «Искусственная неровность» станет необязательным при наличии знака «Рекомендуемая скорость при проезде неровности».

Изменения коснутся и других знаков. Среди них:

вертикальный знак «Стоп-линия» будет использоваться там, где невозможно нанести горизонтальную разметку;

табличка 8.15.1 «Глухие пешеходы» дополнит действующий знак о слепых пешеходах;

вводится новый знак, который указывает время действия различных дорожных знаков по месяцам;

несколько знаков могут быть объединены на одной табличке. Например, «Заснеженное покрытие» с изображением тучи с осадками будет соседствовать со снежинкой;

при размещении автомобилей вдоль края дороги под размеры одного парковочного места должно будет отводиться 2,25 м в ширину и 6,5 м в длину. То есть разметка под такие парковки станет на 25 см уже.

Мошенники создают фейковые магазины с красной икрой перед Новым годом

Аферисты стали по-новому обманывать россиян. Из-за предстоящих новогодних праздников злоумышленники создают фейковые онлайн-магазины, которые продают красную икру и морепродукты. Подробности рассказал депутат Игорь Антропенко.

«С приближением новогодних праздников участились случаи мошеннических схем с продажей красной икры и прочих морских деликатесов», — поделился парламентарий с РИА Новости.

Антропенко отметил, что мошенники легко обманывают покупателей, использующих онлайн-заказы в надежде сэкономить, потому что интернет-торговля стала очень популярной. Он считает, что обезопасить себя можно, совершая покупку таких продуктов на официальных сайтах известных торговых сетей и маркетплейсов.

Работодателям грозят крупные штрафы за сорванный отпуск сотрудника

Штраф до 50 тысяч рублей за сорванный отпуск сотрудника, могут назначить работодателю. Кроме того, работник имеет право дополнительно взыскать с начальника оплату за дни работы в отпуске или потребовать дополнительные дни отдыха.

Если возникнут нарушениях, сотрудник может обратиться в трудовую инспекцию, прокуратуру или суд. По статье 5.27 КоАП РФ предусмотрены штрафы:

для должностных лиц — до 5 тысяч рублей;

для ИП и юрлиц — до 50 тысяч рублей, с увеличением за повторное нарушение.

Работодатель имеет право вызвать сотрудника из отпуска только с его согласия, при этом неиспользованные дни отдыха должны быть предоставлены работнику позже. Это предусматривает статья 125 ТК РФ.

«Для „безопасного“ вызова из отпуска работника необходимо получить его письменное согласие, издать приказ о вызове из отпуска, внести изменения в график отпусков и зафиксировать остаток неиспользованных дней», — рассказала юрист Евгения Сабитова РИА Новости.

Однако не всех сотрудников можно отозвать из отпуска. Например нельзя тревожить в отпуске работников до 18 лет, беременных женщин, а также сотрудников занятых на вредных или опасных работах.

Как одна генетическая мутация способна изменить фигуру

Высокий риск возникновения ожирения есть у более 20% россиян. Такие данные выяснили ученые Национального центра генетических исследований (НЦГИ).

Исследование проводили на основе анализа данных 50,4 тысячи человек. Анализ показал, что мутации в генах FTO и MC4R могут способствовать развитию избыточного веса.