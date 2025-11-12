НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробкиZODY
В машине исчезнувшей семьи Усольцевых обнаружили сотки тысяч рублей

В машине исчезнувшей семьи Усольцевых обнаружили сотни тысяч рублей

Что говорят в Следственном комитете

3 744
Машина Усольцевых | Источник: Алексей Тайганавт / NGS24.RUМашина Усольцевых | Источник: Алексей Тайганавт / NGS24.RU

Машина Усольцевых

Источник:

Алексей Тайганавт / NGS24.RU

В бардачке машины исчезнувшей в лесу семьи Усольцевых обнаружено 300 000 рублей. Об этом нашим коллегам из NGS24.RU рассказали в Следственном комитете региона. Деньги лежали в открытом доступе, не припрятанные.

Опубликованную ранее в некоторых СМИ информацию, что в тайнике автомобиля Усольцевых правоохранители якобы нашли 600 000 рублей, в Следственном комитете не подтвердили.

Поиски Усольцевых, которые ушли в поход на Кутурчинское Белогорье 28 сентября и с тех пор о них никто ничего не слышал, продолжаются. По уголовному делу о пропаже семьи допросили более 60 свидетелей. В частности, опросили родственников и близких Усольцевых, а также «иных лиц, которым может быть известно об их исчезновении. Это, в частности, люди, которые были в окрестностях поселка Кутурчин, когда пропала семья.

В поисках семьи становится больше вопросов | Источник: Ирина Усольцева / «ВКонтакте»В поисках семьи становится больше вопросов | Источник: Ирина Усольцева / «ВКонтакте»

В поисках семьи становится больше вопросов

Источник:

Ирина Усольцева / «ВКонтакте»

Но официально пока никаких зацепок в этом деле не появилось. Вокруг исчезновения семьи Усольцевых по-прежнему больше догадок и домыслов, чем реальных фактов. Об исчезновении семьи выдвигают самые разные версии — их обсуждали, например, в шоу «Пусть говорят».

Однако основной версией исчезновения семьи, по информации Следственного комитета по Красноярскому краю, остается несчастный случай. Об этом в пресс-службе ведомства рассказали «АиФ». Всё, что известно о поисках пропавших в тайге Красноярского края Усольцевых, мы собираем в сюжете на сайте.

Два больших репортажа с места поисков мы публиковали здесь:

ПО ТЕМЕ
Алексей ТайганавтАлексей Тайганавт
Алексей Тайганавт
корреспондент NGS24.RU
Алексей Тайганавт
корреспондент NGS24.RU
