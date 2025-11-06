НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+9°C

Сейчас в Ярославле
Погода+9°

пасмурно, без осадков

ощущается как +5

0 м/c,

 754мм 87%
Подробнее
6 Пробки
USD 81,19
EUR 93,51
13 фактов про АГПК, которые вы не знали
Беспилотная опасность
«Умные решения» в недвижимости
Скандал из-за детских костюмов
Раскупили билеты на концерт
Последствия атаки БПЛА
Умер бывший глава Брагина
Как узнать информацию о бомбоубежищах
Отработки для студентов-медиков
Происшествия Мощный взрыв прогремел на заводе в США: произошла утечка аммиака, власти объявили эвакуацию

Мощный взрыв прогремел на заводе в США: произошла утечка аммиака, власти объявили эвакуацию

Местные жители опубликовали кадры с места

255
В небе над городом появилось облако дыма | Источник: Rawsalerts / X (заблокирован в России с марта 2022 года по решению Роскомнадзора)В небе над городом появилось облако дыма | Источник: Rawsalerts / X (заблокирован в России с марта 2022 года по решению Роскомнадзора)

В небе над городом появилось облако дыма

Источник:

Rawsalerts / X (заблокирован в России с марта 2022 года по решению Роскомнадзора)

В американском штате Миссисипи, в городе Язу-Сити, несколько часов назад прогремел мощный взрыв. ЧП произошло на заводе компании CF Industries, который производит водородную и азотную продукцию. О происшествии сообщил губернатор штата Тейт Ривз.

Источник:

Rawsalerts / X (заблокирован в России с марта 2022 года по решению Роскомнадзора)

По словам местных жителей, ударная волна была настолько сильной, что они буквально почувствовали толчок, а вскоре воздух наполнился резким запахом химикатов. Как позже выяснилось, в результате взрыва на предприятии произошла утечка аммиака.

Власти оперативно отреагировали: жителям ближайших к заводу районов приказали немедленно эвакуироваться. Тем, кто живет чуть дальше, рекомендовано не выходить на улицу и плотно закрыть все окна в домах.

На данный момент информация о возможных пострадавших уточняется. Экстренные службы работают на месте.

До этого в немецком городе Ашаффенбург произошла серьезная химическая авария на местном гальваническом заводе. В соцсетях появились тревожные кадры: из заводской трубы в небо поднимался плотный ядовито-оранжевый дым, который распространяется над жилыми кварталами. Пострадали четыре человека.

ПО ТЕМЕ
Дарья ПироговаДарья Пирогова
Дарья Пирогова
Корреспондент оперативной редакции
Взрыв Завод ЧП Утечка аммиака
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED1
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
ТОП 5
Мнение
Псевдоинтеллектуалы или непонятые гении? Рецензия на альбом группы «Бонд с кнопкой»
Артем Супонькин
корреспондент
Мнение
Посадили в хвост и сказали, что это бизнес-класс. Пассажир доплатил за место, чтобы не попасть под овербукинг, — это не помогло
Виктор Коробов
Мнение
«Никаких больше каверов». Почему новая «Алиса в Стране Чудес» — очень странненькое кино
Надежда Губарь
Мнение
«Этот город — как самая крутая на свете вечеринка». Туристка раскрыла, что можно посмотреть в Бангкоке
Алина Ринчино
журналист ИрСити
Мнение
«Это провал, крах всего образования»: репетитор рассказала, почему никогда не устроится в школу
Карина
Образование
Рекомендуем
Объявления

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Внештатный юрист удаленно

20 000 ₽

Добавить объявление