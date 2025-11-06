Мощный взрыв прогремел на заводе в США: произошла утечка аммиака, власти объявили эвакуацию

В небе над городом появилось облако дыма Источник: Rawsalerts / X (заблокирован в России с марта 2022 года по решению Роскомнадзора)

В американском штате Миссисипи, в городе Язу-Сити, несколько часов назад прогремел мощный взрыв. ЧП произошло на заводе компании CF Industries, который производит водородную и азотную продукцию. О происшествии сообщил губернатор штата Тейт Ривз.

По словам местных жителей, ударная волна была настолько сильной, что они буквально почувствовали толчок, а вскоре воздух наполнился резким запахом химикатов. Как позже выяснилось, в результате взрыва на предприятии произошла утечка аммиака.

Власти оперативно отреагировали: жителям ближайших к заводу районов приказали немедленно эвакуироваться. Тем, кто живет чуть дальше, рекомендовано не выходить на улицу и плотно закрыть все окна в домах.

На данный момент информация о возможных пострадавших уточняется. Экстренные службы работают на месте.