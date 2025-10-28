Шторм, пятна и много вопросов. Правда ли, что Анапу ждет вторая серия мазутной катастрофы?

На пляже снова техника, мешки и рабочие Источник: Валерия Дульская / 93.RU

В конце октября на побережье в районе Анапы снова начали находить мазут. По словам губернатора Кубани Вениамина Кондратьева, к берегу идет 900 тонн нефтепродуктов, но откуда они, никто не знает. Волонтеры уже бьют тревогу, блогеры несколько дней снимают фото и видео с новыми выбросами, а власти отчитываются, что принимают все необходимые меры.

Журналисты 93.RU отправились в Анапу и своими глазами посмотрели, что происходит на побережье и правда ли нас ждет вторая серия экологической катастрофы.

Убираешь — через 5 минут всё возвращается

Сильный ветер и шум лазурных осенних волн заглушают рев моторов спецтехники. Внезапный всплеск привлекает к себе внимание: вода в глубоком рву вдоль берега зашевелилась. Как будто в него попала рыба, которая ударила по глади хвостом. Но это осыпающийся по краям песок.

Такие валы и рвы появились в Благовещенской Источник: Валерия Дульская / 93.RU

На берегу сидит уставший спасатель в костюме химзащиты с черными пятнами. На пляже снова видны «люди в белом». Только если год назад их были сотни и тысячи, теперь — единицы.

«Думаю, мазута будет много. Пока не очень. Тут просто что: ты его убираешь, он через пять минут возвращается назад. И получается, что стоишь на одном и том же месте», — говорит человек в костюме.

Основную часть мазута убрали еще утром Источник: Валерия Дульская / 93.RU

На заседании Законодательного собрания края 23 октября губернатор Кубани Вениамин Кондратьев внезапно заявил, что к берегам идет 900 тонн мазута. Откуда они взялись и почему именно столько, он не уточнил. Только сказал, что виноватых искать не нужно — только убирать.

Действительно, с самого утра 23 октября в районе Анапы начали находить пятна мазута. Чаще всего они были небольшими, но встречались и более крупные. Незадолго до этого волонтеры сообщали, что им снова поступают «черные птицы».

Такое фото погибшей птицы выложили в чате волонтеров Источник: Сети, сито, лопата / T.me

«900 тонн уже идет к берегам Темрюка. Вот и всё. Такое время у нас. Можно говорить по-разному, можно искать крайних, виноватых… Можно. Но не нужно. Потому что 900 тонн мазута идет к берегам Тамани… Нужно просто убирать, и на это в том числе будет задействован резервный фонд края», — сказал на заседании Вениамин Кондратьев.

Происходящее губернатор назвал «второй серией эпопеи с танкерами». Но больше всего людей взволновало то, откуда взялся мазут. Ведь раньше в правительстве РФ утверждали, что новых утечек с затонувших танкеров нет.

На пляже Благовещенской встречаются пятна Источник: Валерия Дульская / 93.RU

Машины с мигалками и обходы

Узкая живописная дорога ведет нас в станицу Благовещенскую близ Анапы. Это небольшой населенный пункт, от которого начинается песчаная Бугазская коса — излюбленное место для дикого отдыха. А еще именно она одной из первых приняла на себя первый удар год назад.

По пути в станицу справа — Кизилташский лиман, слева — Витязевский. Асфальт здесь неровный, «плывучий». Сильно разогнаться не получится, зато машин почти нет, ведь курортный сезон почти закончился. Ближе к Благовещенской навстречу вылетает несколько машин с мигалками: ГИБДД, спасатели и элитные — обязательно черные — иномарки. Часть из них едет без номеров, явно превышая скорость. Они едут без спецсигнала, зато прямо по центру дороги, скорее всего, чтобы меньше ловить неровности по краям. Зато всем остальным приходится сильно прижиматься к обочине, удивляясь, почему кортеж не мог занять свою полосу, а решил нарушать правила.

Делегация приехала в Анапу Источник: МЧС России

Позже стало известно, что 24 октября в станице побывали глава МЧС России Александр Куренков и губернатор Вениамин Кондратьев. Когда туда приехали журналисты 93.RU, на пляже уже никого не было: после отъезда начальников все сотрудники выстроились в длинную очередь на обед. Судя по чистоте пляжа, спасатели работали всю ночь.

Очередь на обед после трудной работы Источник: Валерия Дульская / 93.RU

В официальном отчете сказано, что Куренков и Кондратьев проинспектировали очистку пляжей, посмотрели на ситуацию в районе пансионата «Малахит». Там 24 октября нашли небольшие выбросы нефтепродуктов, в основном мелкую фракцию вперемешку с водорослями.

К приезду чиновников вдоль всего пляжа выросли огромные песчаные валы, накрытые сеткой. Перед ними — широкие рвы с водой. Это новшество в сравнении с прошлым годом. По мнению спасателей, мазут легче собирать в воде, чем в песке. Поэтому было решено соорудить именно такие защитные валы. По данным краевого оперштаба, 24 октября на пляжах работали около 500 человек: сотрудники МЧС, «Кубань-СПАСа» из 8 районов края. Однако после полудня, когда все начальники уехали, на берегу осталось всего несколько человек. Большинство из них просто сидели и смотрели на море.

Шторм был не очень сильный Источник: Валерия Дульская / 93.RU

«Снимки, сделанные со спутника, показали мазутное пятно в море. Учитывая направление ветра и волнение моря, риск выбросов высок. Поэтому в качестве превентивных мер решено восстанавливать защитные валы на протяжении 18 км. Работы ведутся круглосуточно, готово 15 км сооружений», — сообщили в краевом оперштабе. В посте Кондратьева уточнялось, что власти получили данные Морского гидрофизического института РАН о дрейфе возможных пятен нефтепродуктов в сторону Бугазской косы.

Куренков и Кондратьев после посещения пляжа провели совещание с зампредседателя правительства РФ Виталием Савельевым. Там они отчитались о проделанной работе.

Правда ли всё так плохо?

Действительно, днем 24 октября пятна мазута удалось найти только в районе станицы Благовещенской. Уже на подходе к морю ощущался очень резкий запах мазута, он почти такой же, как и год назад. Вот только самих нефтепродуктов практически нет. То ли сотни человек хорошо перестарались перед приездом начальства, то ли его и правда было немного.

Так или иначе, на пляже удалось найти лишь небольшие пятна, пару грязных перчаток, несколько испачканных палок и черные водоросли. Там же экскаватор продолжал копать ров. На вопрос о том, как далеко он планирует рыть, машинист отмахнулся и показал в сторону Бугазской косы со словами: «До конца».

Чаще всего мазут выбрасывает небольшими пятнами Источник: Валерия Дульская / 93.RU

Запах мазута есть не только на Центральном пляже Благовещенской, но и у самой косы. Но 24 октября пятен почти не было ни в одном, ни в другом месте. При этом море штормило, но не очень сильно: высота волн максимально достигала метра, а ветер постепенно слабел. Около года назад, когда затонули танкеры, волны доходили до пяти метров, поэтому мазут так быстро вынесло на берег.

В Витязево ситуация совершенно иная. Там чистый песок, солнечно, вдоль берега сидят чайки, гуляют люди. На берегу уже соорудили защитные валы со рвами, поэтому ближе к вечеру рабочих уже не было. И никакого запаха. В Джемете, где прошлой зимой была наиболее сложная ситуация, сейчас тоже спокойно. Но техники там больше: даже вечером ездили тракторы.

Во многих местах пляжи чистые, но рвы на всякий случай уже сделали Источник: Валерия Дульская / 93.RU

Местный блогер Макс Анапский считает, что второй серии катастрофы на курорте не случится. Действительно, последние несколько дней на пляже находят небольшие пятна и крошку мазута, но «это мелочи». Раньше во время сильных штормов на песок выбрасывало гораздо больше нефтепродуктов.

«Всё, что я видел, как пластилин, мазут. 21 октября была основная полоска на спутниковом снимке, около 20 километров. 22 октября она, видимо, подошла. Чуть повыбрасывало. 23 октября тоже, за счет ветра. И сегодня уже крохи. Основная масса, я думаю, ушла на глубину. Как это обычно происходит. Там очень большая глубина, очень далеко от берега. Они никогда не окажутся на берегу. Должна быть очень большая волна, чтобы что-то поднять», — считает Максим.

Все ждали, что в ночь на 24 октября шторм усилится и большие пласты мазута выбросит от Витязево до Благовещенской, но этого не случилось. Ближайший сильный шторм ожидали 27 октября, возможно, после него мазута будет больше. Но не факт.

На берегу снова можно найти мешки в мазуте Источник: Валерия Дульская / 93.RU

Блогер активно следит за ситуацией с первого дня крушения танкеров, но он не понимает, откуда могли взяться новые 900 тонн, о которых 23 октября заявили краевые власти. Однако он твердо уверен в одном: нужно всеми способами убирать оставшийся в море мазут прямо сейчас. Прошел почти год, но эти работы до сих пор не завершены.

В последние дни в соцсетях все стали вспоминать новости об установке коффердамов — специальных водонепроницаемых конструкций, которые ставят в море для проведения ремонтных, строительных или иных инженерных работ. Ими хотели накрыть части танкеров, чтобы оттуда не вытекал мазут. Весной федеральные власти сообщали, что эти работы должны завершиться до 30 октября 2025 года.

Главное сейчас — откачать мазут с затонувших частей Источник: Валерия Дульская / 93.RU

Вице-премьер Виталий Савельев, который возглавляет штаб по ликвидации последствий, 10 октября писал, что «завершены работы по погружению свай направляющих палов в месте установки коффердамов». Что происходило следующие 12 дней до появления спутниковых снимков с большими пятнами — неизвестно.

На ликвидацию последствий снова понадобятся деньги. На этот раз губернатор говорил, что, возможно, их придется брать из резервного фонда, но, о какой сумме идет речь, пока непонятно.

К вечеру мешки с пляжа начали вывозить Источник: Валерия Дульская / 93.RU

Другой анапский блогер Андрей Маковозов в своем телеграм-канале тоже поинтересовался, что именно вызвало такой мощный выброс мазута и когда закончат монтаж оставшихся коффердамов.

«Через 1,5 месяца будет ровно год, а мы в итоге снова вернулись на текущие позиции, при этом куда ушли выделенные десятки миллиардов? Почему не торопятся закончить монтаж коффердамов? В чем причина такого промедления? Если есть проблема, то нужно озвучить причину и принять все меры для скорейшего устранения. Откуда величина именно в 900 тонн? Уверены, что именно столько? Может меньше все-таки? Да, тут одни вопросы в пустоту», — написал Маковозов вечером 24 октября, прочитав все новости о визите главы МЧС Куренкова и совещании с Савельевым.