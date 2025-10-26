На трассе в Ярославской области случилось смертельное ДТП. Фото

В Ростовском районе Ярославской области утром 26 октября погиб пешеход. Авария произошла около 05:00 на трассе М-8 «Холмогоры», недалеко от деревни Козлово.

« В результате ДТП пешеход скончался на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи», — сообщили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.

Напомним, что субботним вечером 25 октября в Ярославском районе водитель иномарки насмерть разбился в ДТП с трактором. Авария случилась на дороге Туношна — Бурмакино около 17:40. По предварительной версии правоохранителей, 74-летний водитель иномарки «Вольво» на скорости врезался в ехавший перед ним трактор. Водитель легковушки получил серьезные травмы и скончался до приезда скорой помощи.