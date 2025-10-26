НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+8°C

Сейчас в Ярославле
Погода+8°

пасмурно, без существенных осадков

ощущается как +5

4 м/c,

ю-в.

 744мм 87%
Подробнее
3 Пробки
USD 80,97
EUR 94,08
Закрыли ярославский аэропорт
К нам едет «Ревизор»
Студентов заставят отрабатывать после вуза
«Умные решения» в недвижимости
Стала популярной благодаря заиканию
Подготовить авто к холодам
Мнение активиста о платных парковках
Бизнес по-женски
Гуляем по району-призраку
Читайте 76.RU в MAX без интернета
Происшествия На трассе в Ярославской области случилось смертельное ДТП. Фото

На трассе в Ярославской области случилось смертельное ДТП. Фото

Первые подробности произошедшего

1 304
На трассе в Ростовском районе произошло смертельное ДТП | Источник: «УМВД России по Ярославской области» / TelegramНа трассе в Ростовском районе произошло смертельное ДТП | Источник: «УМВД России по Ярославской области» / Telegram

На трассе в Ростовском районе произошло смертельное ДТП

Источник:

«УМВД России по Ярославской области» / Telegram

В Ростовском районе Ярославской области утром 26 октября погиб пешеход. Авария произошла около 05:00 на трассе М-8 «Холмогоры», недалеко от деревни Козлово.

По предварительной информации, 57-летний водитель, управляя автомобилем Chevrolet, сбил 18-летнего пешехода, который перебегал проезжую часть.

«В результате ДТП пешеход скончался на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи», — сообщили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.

В полиции проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Напомним, что субботним вечером 25 октября в Ярославском районе водитель иномарки насмерть разбился в ДТП с трактором. Авария случилась на дороге Туношна — Бурмакино около 17:40. По предварительной версии правоохранителей, 74-летний водитель иномарки «Вольво» на скорости врезался в ехавший перед ним трактор. Водитель легковушки получил серьезные травмы и скончался до приезда скорой помощи.

ПО ТЕМЕ
Кристина ГеворкянКристина Геворкян
Кристина Геворкян
корреспондент
ДТП Пешеход Погибший
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY1
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
6
265968645
1 час
Явно суицид.
265968645
1 час
Явно суицид. Не перебегал, а бросился под колёса проезжающего автомобиля.
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
Стоит ли разводиться? Психолог рассказала, из-за чего чаще всего расходятся пары
Мария Овчинникова
Мнение
«Алиса в Стране капец»: как российские киноделы превратили сказку Кэрролла в «Американский пирог»
Илья Ненко
Шеф-редактор национальной редакции
Мнение
В России снизили ключевую ставку. Как это скажется на рынке недвижимости?
Екатерина Торопова
директор агентства недвижимости
Мнение
Кредитка — не враг? Мать двоих детей превратила долги в доход — рассказываем как
Анонимный автор
Мнение
«Школа к успеваемости выпускников давно не имеет никакого отношения». Колонка репетитора о крахе системы образования
Катерина Одинцова
Автор мнения
Рекомендуем
Объявления

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Внештатный юрист удаленно

20 000 ₽

Добавить объявление