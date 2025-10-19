Вскрыл витрину на глазах у посетителей: появились кадры ограбления Лувра — что известно к этому часу

После ограбления музей закрыли для посещения Источник: Reuters

В Сети появилось кадры момента ограбления Лувра. Видео опубликовал французский телеканал BFMTV.

На видео можно заметить, как некий мужчина в светоотражающей жилетке поверх черного худи вскрывает витрину в галерее Аполлона. Злоумышленник сделал это на глазах у посетителей.

Источник: BFMTV

Напомним, 19 октября неизвестные преступники проникли в галерею Аполлона знаменитого французского музея и похитили девять ценных предметов из коллекции украшений, принадлежавших Наполеону III и его супруге-императрице Жозефине. Министр внутренних дел Франции Лоран Нуньес заявил, что ограбление было совершено за семь минут. Преступники поднялись в зал по строительной автолестнице.

По данным издания Le Parisien, среди утраченных экспонатов — тиара, ожерелье и серьга, также изумрудный гарнитур императрицы Марии-Луизы и брошь. Кроме того, исчезли украшения императрицы Евгении де Монтихо — тиара и брошь.

Позже стало известно, что рядом с Лувром нашли сломанную корону супруги императора Франции Наполеона III, императрицы Евгении де Монтихо, а также еще одно из похищенных украшений — какое именно, не указывается.

Корона императрицы Евгении, работа Александра-Габриэля Лемонье Источник: Музей Лувра / Стефан Марешаль