Вскрыл витрину на глазах у посетителей: появились кадры ограбления Лувра — что известно к этому часу

Вскрыл витрину на глазах у посетителей: появились кадры ограбления Лувра — что известно к этому часу

Ворам потребовалось всего 7 минут

260
После ограбления музей закрыли для посещения | Источник: Reuters

После ограбления музей закрыли для посещения

Источник:

Reuters

В Сети появилось кадры момента ограбления Лувра. Видео опубликовал французский телеканал BFMTV.

На видео можно заметить, как некий мужчина в светоотражающей жилетке поверх черного худи вскрывает витрину в галерее Аполлона. Злоумышленник сделал это на глазах у посетителей.

Источник:

BFMTV

Напомним, 19 октября неизвестные преступники проникли в галерею Аполлона знаменитого французского музея и похитили девять ценных предметов из коллекции украшений, принадлежавших Наполеону III и его супруге-императрице Жозефине. Министр внутренних дел Франции Лоран Нуньес заявил, что ограбление было совершено за семь минут. Преступники поднялись в зал по строительной автолестнице.

По данным издания Le Parisien, среди утраченных экспонатов — тиара, ожерелье и серьга, также изумрудный гарнитур императрицы Марии-Луизы и брошь. Кроме того, исчезли украшения императрицы Евгении де Монтихо — тиара и брошь.

Позже стало известно, что рядом с Лувром нашли сломанную корону супруги императора Франции Наполеона III, императрицы Евгении де Монтихо, а также еще одно из похищенных украшений — какое именно, не указывается.

Корона императрицы Евгении, работа Александра-Габриэля Лемонье | Источник: Музей Лувра / Стефан Марешаль

Корона императрицы Евгении, работа Александра-Габриэля Лемонье

Источник:

Музей Лувра / Стефан Марешаль

Также парижская полиция обнаружила вещественные доказательства, оставленные грабителями Лувра. Их нашли рядом с местом преступления.

ПО ТЕМЕ
Павел Пешков
Комментарии
8
Гость
59 минут
Странно что у нас ничего не выносят, по сути нищета еще та.
Гость
1 час
Такого безобразия у нас в Любимском краю отродясь не было. Мы не гнием, как Париж.
Читать все комментарии
