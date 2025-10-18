«Две скорые с мигалками, большая пробка»: в Ярославской области произошло ДТП с шестью автомобилями

В соцсетях пишут, что фура снесла машины у железнодорожного переезда Источник: «Свободный Ярославль» / Telegram

В Ярославской области 18 октября произошло массовое ДТП. Около 8:45 столкнулись шесть машин на трассе М-8 в районе Ростова Великого.

Как сообщают очевидцы, авария случилась у железнодорожного переезда в сторону Борисоглеба.

«Две скорые с мигалками, пробка большая», — написали в группе «Свободный Ярославль».

По информации полиции, в ДТП попали автомобили «Рено», «Опель», ВАЗ, «Митсубиши», «Ли Сян» и фура «Интернешнл».

«По предварительной информации, ДТП обошлось без пострадавших», — добавили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.

Кадры с места аварии

Сейчас сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства произошедшего.

В телеграм-канале «Жесть Ярославль» одна из подписчиц выдвинула свою версию причин происшествия:

«Там правая полоса для поворота направо, на железнодорожный переезд! И бывают большие очереди, когда переезд закрывают… А знак, предупреждающий, что полоса только для поворота направо висит почти у переезда! Этот знак надо сильно заранее ставить! Фура не успела тупо перестроится в левый ряд или водитель прозевал», — предположила женщина.

Еще одно видео с места происшествия