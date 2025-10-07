НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
Почти 200 беспилотников атаковали российские регионы ночью: тысяча человек осталась без света, аэропорты не работали

Электричества нет сразу в четырех населенных пунктах

Над регионами России сегодня ночью силы ПВО сбили 184 украинских беспилотника. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«С 23:00 мск 6 октября до 07:00 мск 7 октября дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 184 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — говорится в сообщении Минобороны.

62 беспилотника сбили над территорией Курской области. По информации губернатора Александра Хинштейна, в поселке Коренево Кореневского района пострадал мужчина. У него осколочные ранения ног. Пострадавшего доставили в Курскую областную больницу.

Еще 31 беспилотник сбили над Белгородской областью. Из-за ударов накануне без света остается тысяча человек в четырех населенных пунктах. Также во время работ по восстановлению поврежденного электроснабжения погибли два энергетика. Глава региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале сообщил еще о двоих раненых жителях.

Кроме того, силы ПВО сбили 30 дронов над Нижегородской областью, 18 — над Воронежской областью, 13 — над акваторией Черного моря, 6 — над Липецкой областью, 5 — над Калужской областью, 4 — над территорией Тульской области. При этом в Туле были слышны несколько громких звуков, похожих на взрывы. Наши коллеги из 71.RU сообщили, что официально информации о том, связаны ли громкие хлопки с работой дежурных систем ПВО над Тулой, не сообщалось.

Еще по 3 БПЛА сбили над Ростовской и Рязанской областями, по 2 БПЛА — над Брянской, Орловской областями, Республикой Крым, а также 2 дрона — над Московским регионом, в том числе один летевший на Москву, и один перехватили над Вологодской областью.

Росавиация вводила ограничения в аэропортах Волгограда, Калуги, Нижнего Новгорода и Ярославля.

Что делать, если увидел беспилотник?

Первое и самое главное — нужно позвонить по телефону 112.

Нужно сообщить:

  • свои имя, фамилию и отчество;

  • адрес обнаружения беспилотника;

  • описать дрон: завис он в воздухе или летит, какой у него силуэт, какой мигающий огонек;

  • какой звук издает объект — жужжание, звук газонокосилки, мопеда…

Второе: покинуть зону обнаружения беспилотника, по возможности предупредить окружающих.

Если вы обнаружили дрон на земле, то не приближайтесь к нему и ни в коем случае не трогайте. Позвоните в 112 и сообщите о находке.

ПО ТЕМЕ
Алена СмагинаАлена Смагина
Алена Смагина
Корреспондент оперативной редакции
