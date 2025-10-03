«Больше стоит опасаться волков, чем медведей»: семья с ребенком исчезла в красноярской тайге — почему они могли потеряться

Глава семьи считается опытным туристом Источник: Ирина Усольцева / VK, ДПСО «ЛизаАлерт» Красноярского края

Супруги с пятилетней дочерью пропали в тайге Красноярского края пять дней назад. 28 сентября 48-летняя Ирина Усольцева, ее 64-летний муж Сергей и пятилетняя дочь Арина отправились с турбазы в поселке Кутурчин в поход к горе Буратинка и вскоре перестали выходить на связь. Сергей — предприниматель и опытный путешественник, Ирина — психолог и ведущая тренингов. На поиски семьи брошены более сотни человек, задействованы беспилотники, вертолеты и спецтехника. Единственная зацепка — машина, оставленная у подножия горы, откуда супруги с ребенком ушли пешком. Главный вопрос до сих пор остается без ответа: где Усольцевы? Хронологию событий по крупицам восстановила журналистка NGS24.RU Мария Зарукина.

Как идут поиски

По информации NGS24.RU, во вторник, 30 сентября, около 23:00 старший сын семьи Усольцевых — Даня — обратился сразу в два отдела полиции: в Сосновоборске и в Партизанском районе. Он рассказал, что родители с сестрой уехали в поход в Кутурчинское Белогорье и уже второй день не выходят на связь. Из Красноярска на место выехали первые оперативники.

Ориентировка на пропавших Источник: ДПСО «ЛизаАлерт» Красноярского края / Telegram

На месте запустили беспилотники, которые оставили работать и на ночь. Подключились волонтеры. Представитель «Поиска пропавших детей имени Оксаны Василишиной» сообщила корреспонденту NGS24.RU, что к поискам семьи подключились два поисковых отряда: они и «ЛизаАлерт».

К утру 2 октября Усольцевых ищут уже более 70 человек: специалисты краевого учреждения «Спасатель», МЧС, полиция, волонтеры, местные охотники и рыбаки. В воздух подняли вертолеты, привезли квадроциклы и другую технику для труднопроходимых мест.

Днем 2 октября из соседнего региона Кузбасса выехали еще 5 человек из ресурсного центра добровольчества в ЧС Кузбасса, сообщает корреспонденту NGS24.RU директор центра Анастасия Денисова. Она добавила, что волонтеры везут отопительный инвентарь — тепловые пушки, фонари.

К вечеру 2 октября из Красноярска выехала аэромобильная группа Главного управления МЧС — это еще 22 человека и 6 единиц техники.

Хронология исчезновения семьи Усольцевых

Около 12 часов дня 28 сентября Усольцевы вместе с дочкой Ариной выдвинулись в поход из базы отдыха вверх по туристической тропе к горе Буратинке. Уже через несколько часов, около 15:00, погода резко ухудшилась, начался сильный ливень. Как сообщает корреспонденту NGS24.RU источник, знакомый с ситуацией, обратно на тропу семья уже не вышла.

Недалеко от горы нашли машину Усольцевых. Очевидцы говорят, что встречали семью с большими туристическими рюкзаками в начале маршрута.

Место, где семья оставила машину и куда пошла Источник: Андрей Крупнов

В поселке Кутурчин находится лишь одна база отдыха — это «ГеоСфера». Несмотря на круглосуточный режим работы, телефон владельца базы весь день недоступен.

Предположительно здесь остановились Усольцевы Источник: 2gis.ru Предположительно здесь остановились Усольцевы Источник: 2gis.ru

2 октября следователи возбудили уголовное дело п. п. «а», «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц, в том числе малолетнего). В СК поясняют — это стандартная процедура, когда люди теряются.

Кто такие Усольцевы?

Семья Усольцевых в последние годы жила в Железногорске (70 км от Красноярска). Ирина — женский бизнес-тренер, родом из Норильска. Саму себя описывает как психолога, энергопрактика, специализирующегося на семейных отношениях. Практикует с 2000 года. Сергей Усольцев — человек в Железногорске заметный, отмечает Алексей Кулеш, депутат Законодательного собрания Красноярского края, в разговоре с корреспондентом NGS24.RU. С Усольцевым Кулеш познакомился, когда депутат проходил курсы в Центре международного развития. Усольцев был руководителем центра. Из информации на личной странице во «ВКонтакте» можно узнать, что 64-летний Сергей работает предпринимателем, сам он пишет, что занимался порошковой покраской.

— В целом он человек спортивный, да, и я полагаю, что достаточно подготовлен для физических нагрузок. Я, честно скажу, не знаю про его опыт в походах, но Сергей очень ответственный, очень интеллигентный человек. В этом смысле не авантюрист. Поэтому я, честно говоря, был очень сильно удивлен, когда узнал об этой истории. Тем более, что тот район, в который они пошли, на мой взгляд, для прогулки с пятилетним ребенком не подходит. Это достаточно большая дистанция и достаточно большая нагрузка, — говорит Кулеш.

Пропавшие Усольцевы, фото из ориентировок Источник: ДПСО «ЛизаАлерт» Красноярского края / Telegram

При содействии Кулеша в Партизанский район 2 октября направили еще два квадроцикла и кинолога с собакой.

— Понятно, что они нужны в Красноярске, но там, мне кажется, нужнее, — подытожил Кулеш.

В СМИ писали, что Сергей давно увлекается походами, однако подтвердить или опровергнуть эту информацию пока невозможно.

Что могло случиться с семьей

Поисковики прочесывали местность всю ночь, но не заметили никаких следов. В некоторых местах по лесу есть связь, а иногда и интернет. Что могло произойти с Усольцевыми, пока никто не понимает. Семья с ребенком пропала там, где это почти невозможно, говорят опытные туристы. Район горы Буратинка — это классическая тайга с хвойными и лиственными деревьями. Главная опасность там — каменные осыпи и курумники, где легко подвернуть ногу. Местность изрезана оврагами и ручьями, но с ближайшей возвышенности открывается хороший обзор, что в нормальных условиях помогает не сбиться с маршрута.

— Там, в принципе, на вот эту ближайшую возвышенность выбраться, и у тебя будет отличный вид, и ты всё знаешь, куда идти. Там одна тропинка. Но всякое бывает, кто-то чересчур самонадеян. Плюс сейчас, даже не имея связи, скачав простенькое приложение с картами, тебе всё равно телефон выдаст геолокацию, и ты, имея вот это приложение офлайн, спокойно можешь ориентироваться и не заблудиться, — объясняет Александр, опытный охотник из Красноярска.

Семью ищет больше сотни человек Источник: ДПСО «ЛизаАлерт» Красноярского края

При этом ночные температуры там значительно ниже городских: до -5…-6 градусов. Снег в этом месте появляется раньше, и без костра провести ночь очень тяжело. Возникает риск встретиться с медведем, но сразу несколько специалистов в разговоре с корреспондентом NGS24.RU объяснили, что зверь в это время уходит к кедрачам на шишку и готовится к зимней спячке.

— Там больше стоит опасаться волков, чем медведей, потому что в регионе у нас волков больше и встречи с ними всё чаще происходят, — объясняет Александр.

Наиболее же вероятной причиной пропажи семьи эксперт считает несчастный случай с травмой одного из участников похода или потерей ориентира в условиях тайги.

— Если кто-то из семьи получил травму, например, отец повредил ногу, мать с ребенком вряд ли решили уйти далеко. Скорее всего, они бы остались рядом, пытаясь развести костер или временно устроить укрытие из лапника. В обратной ситуации — если бы травмировалась женщина, Сергей мог бы оставить ее с ребенком и вещами и сам отправиться за помощью, — рассуждает Александр.

Версию с медведем опровергает еще один собеседник NGS24.RU, журналист Алексей Тайганавт, опытный исследователь Сибири и путешественник. По его мнению, медведи в этом районе точно есть, но опасность преувеличена.

Видно, что в горах уже лежит снег Источник: ДПСО «ЛизаАлерт» Красноярского края

— Медведи, особенно в таких местах, они не социализированы, как в Ергаках, где они привыкли подбирать пищевые отходы, которые оставляют туристы. Они там уже людей не сильно боятся. А в таких местах медведи в принципе на человека не нападают. Ну и тем более осенью. Это вообще очень редкий случай, когда медведь там будет специально нападать. Как правило, он просто удирает, — говорит Алексей.

По его мнению, главная угроза в этих местах — вовсе не звери, а холод. Сам Алексей был в этих местах 10 дней назад, и в тот момент там уже шел снег.

— В тайге чаще всего погибают не от голода, а от переохлаждения. Днем кажется терпимо, а температура уходит в минус. Если человек опытный, он найдет сухостой и разведет костер, но тогда его бы уже заметили спасатели.

Еще одна опасность, по словам эксперта, — это нехватка воды.

— В тех местах, если выше забираться, с водой сложности. Когда нет дождей, ручьев по сути нет.

Однако с пятилетним ребенком, подчеркивает эксперт, поход в такую местность становится рискованнее: пересеченный рельеф, подъемы и спуски быстро выматывают даже взрослых.

Так проходит поисково-спасательная операция Источник: ДПСО «ЛизаАлерт» Красноярского края

След никуда не привел

Ближе к вечеру 2 октября спасатели обнаружили след ребенка на снегу. Но «цепочка следов отработана и никуда не привела», — сообщили в поисково-спасательном отряде журналисту NGS24.RU.

— Снег сейчас, вполне возможно, выпал на отметке тысяча метров над уровнем моря. То есть они, видимо, пошли на самую вершину, чтобы там осмотреться и выбраться — на высоту 1500 метров. От турбазы это километрах в десяти. Кольцевой маршрут там всего 20–25 километров, но набор высоты очень большой: за три километра он составляет 900 метров. То есть это очень крутой угол наклона, — передает ТАСС слова Натальи Мерецкой.