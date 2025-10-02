Женщина в Уфе едва не похоронила себя заживо в собственной квартире. Новости 2 октября

Жилье завалено мусором под самый потолок Источник: Управление гражданской защиты г. Уфы / Telegram

Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Подводим итоги 2 октября.

В Великобритании напали на синагогу в разгар еврейского праздника

Несколько человек пострадали в результате нападения неизвестного с ножом у синагоги Heaton Park в районе Крампсалл на севере Манчестера (Великобритания) в день Йом Кипур — священного праздника в еврейском календаре.

Йом Кипур — священный день в еврейском календаре. В этот день евреи соблюдают 25-часовой пост, проводят продолжительные молитвы в синагогах и размышляют о прошедшем, испрашивая прощения за ошибки.

Как сообщает The Daily Telegraph, сначала злоумышленник попытался въехать на автомобиле в людей, затем ранил ножом одного из них. Со слов очевидцев, он пытался прорваться внутрь синагоги, колотя ножом по окнам, прежде чем полиция открыла огонь. Нападавшего ликвидировали.

По данным полиции Большого Манчестера, в результате нападения погибли два человека, еще трое пострадавших остаются в тяжелом состоянии.

В России продлят эксперимент по сдаче двух ОГЭ

Эксперимент со сдачей двух ОГЭ могут продлить до 2029 года. Об этом сообщил глава Министерства Сергей Кравцов.

«Мы видим эффективность результатов этой работы. И приняли решение, что выйдем с инициативой о продлении эксперимента до 2029 года», — сказал Кравцов. Он также уточнил, что может быть увеличено количество участников этого эксперимента.

Пока сдать два ОГЭ можно было в Москве, Петербурге и Липецкой области. В этих регионах девятиклассники, которые планировали поступать в колледжи, сдавали экзамены только по математике и русскому языку. Те, кто собирались в 10-й класс, сдавали ОГЭ в полном объеме.

Когда лучше брать отпуск в последние месяцы года

Самым выгодным для отпуска из оставшихся в этом году месяцев будет октябрь. Об этом рассказала юрист по договорной работе и вопросам трудового права Hh.ru Ольга Владимирова.

Юрист объяснила, почему не стоит откладывать отдых на ноябрь или декабрь. Дело в том, что в октябре будет 23 рабочих дня. Это поможет свести к минимуму финансовые потери при уходе в отпуск, добавила Владимирова в беседе с РИА Новости. Чем больше рабочих дней по производственному календарю и меньше выходных и праздников, тем лучше.

Если деньги не являются решающим фактором, то можно отложить отпуск и на другие месяцы. Даже есть возможность продлить себе отдых, присоединив его к праздникам.

Илон Маск стал первым человеком с состоянием в 500 миллиардов долларов

Американский предприниматель, владелец соцсети X, компаний SpaceX, xAI и Tesla Илон Маск стал первым человеком на планете, чье состояние достигло 500 миллиардов долларов. Об этом сообщает Forbes.

Впервые Маск стал самым богатым человеком по оценке издания в сентябре 2021 года. Он несколько раз уступал место другим миллиардерам, но затем вновь возвращал себе это звание.

Сотни тысяч россиян смогут забрать пенсионные накопления в 2026 году

В 2026 году свыше 700 тысяч россиян получат право разово снять свои пенсионные накопления. Эти средства формировались до «заморозки» 2014 года и с тех пор лежали на счетах.

Право на выплату имеют:

• женщины, достигшие 55 лет;

• мужчины, достигшие 60 лет.

Откуда взялись эти накопления? Это те самые 6% от зарплаты, которые работодатели перечисляли на личные счета сотрудников в период с 2002 по 2013 год. После 2014 года эти взносы прекратились, но уже накопленные средства продолжают работать и приносить инвестиционный доход.

В России появятся новые дорожные знаки

В России в 2026 году появятся несколько новых дорожных знаков. Нововведения вступят в силу с 1 января.

Росстандарт уже утвердил новые правила использования дорожных знаков Источник: Росстандарт

Среди изменений:

вертикальный знак «Стоп-линия» — будет использоваться там, где невозможно нанести горизонтальную разметку;

знак 6.2.1 «Рекомендуемая скорость при проезде искусственной неровности» — поможет сохранить подвеску автомобилей;

табличка 8.15.1 «Глухие пешеходы» — дополнит действующий знак о слепых пешеходах;

вводится новый знак, который указывает время действия различных дорожных знаков по месяцам;

несколько знаков могут быть объединены на одной табличке. Например, «Заснеженное покрытие» с изображением тучи с осадками будет соседствовать со снежинкой;

при размещении автомобилей вдоль края дороги под размеры одного парковочного места должно будет отводиться 2,25 м в длину и 6,5 м в ширину. То есть разметка под такие парковки станет на 25 см уже.

Семья из Красноярска загадочно пропала в лесу

Супружеская пара с пятилетней дочерью ушли в поход в Красноярском крае и пропали. С ними нет никакой связи с 28 сентября.

Семья отправилась в поход к горе Буратинка неподалеку от поселка Кутурчин. Они оставили автомобиль у дороги и отправились пешком к скале, но так и не вернулись обратно.

Семью ищут два поисковых отряда, спасатели и полицейские, сообщила NGS24.RU представитель «Поиска пропавших детей имени Оксаны Василишиной». Хоть какие-то их следы пытаются обнаружить и с воздуха. К поискам семьи привлекли вертолет и беспилотники.

Как сообщают в отряде «ЛизаАлерт», поиск осложняется погодными условиями, рельефом и особенностями местности, а также отсутствием связи.

Россиян ждет аномальная погода

Зима на большей части территории России будет холоднее, чем в прошлом году. Об этом сообщили в Гидрометцентре РФ.

«Практически на всей территории России средняя температура декабря предполагается ниже, чем в 2024 году. На большей части европейской территории России (ЕТР), в центральных и южных регионах Уральского и Сибирского федеральных округов январь ожидается значительно холоднее, чем в 2025 году», — говорится в вероятностном прогнозе температуры в России на отопительный период (октябрь — март) в 2025–2026 годах.

В Подмосковье пытались похитить ребенка

Прохожий спас маленькую девочку от похитителя в Подмосковье. Всё произошло в Балашихе.

Неизвестный схватил девочек за руку у продуктового магазина и пытался увести с собой. На крики школьницы прибежал молодой парень и помог ей.

Сам мужчина утверждал, что он отец ребенка, но девочка это отрицает, пишет Telegram-канал 112. Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства произошедшего.

Женщина застряла в квартире, заваленной хламом в Уфе

В Уфе спасатели освободили 62-летнюю женщину. Она не могла самостоятельно выбраться из своей квартиры, так как она вся была завалена хламом.

Так выглядит вход в квартиру Источник: Управление гражданской защиты г. Уфы / Telegram

«Она оказалась запертой в своей квартире, прихожая которой была полностью забита вещами — классический пример „синдрома Плюшкина“», — говорится в сообщении Управления гражданской защиты Уфы.

Из-за завалов дверь не открывалась ни внутрь, ни наружу. Женщина звала на помощь, ее услышали соседи и обратились к спасателям.