Происшествия

Мошенники в России открыли охоту на детей. После такого ребенок может никогда не стать прежним

Против школьников используют их личные соцсети, фото и видео

145
Мошенникам бывает проще обмануть детей, чем взрослых | Источник: Александр Подопригора / 161.RUМошенникам бывает проще обмануть детей, чем взрослых | Источник: Александр Подопригора / 161.RU

Мошенникам бывает проще обмануть детей, чем взрослых

Источник:
Александр Подопригора / 161.RU

Мошенники в России всё чаще прицельно атакуют детей — и используют для этого их личные соцсети. Об этом «Известиям» рассказала Анастасия Хвещеник, руководитель продукта Solar webProxy ГК «Солар».

Главная цель — повлиять на детей через их эмоции, вычислить их слабые места. Для этого мошенники анализируют посты, репосты, фото, друзей, музыку, социальные связи и даже манеру игры детей. После того как психологический портрет ребенка составлен, обманщики связываются с ним любыми путями. Это могут быть электронная почта, соцсети или звонки.

«Ключевой момент — это работа с эмоциями: дети легко поддаются всплескам, что делает их идеальными жертвами для скрытого влияния. Мошенники развивают методы, сочетая психологические приемы с новыми технологиями: создают дипфейки, распространяют фейковые трансляции с „розыгрышами“ в популярных мессенджерах и чатах или заманивают обещаниями „легкого заработка“ в интернете», — подчеркнула Хвещеник.

Через детей охотятся за родителями. А точнее, за их деньгами, персональными данными и чувствительной личной информацией. Эту информацию потом могут использовать против семьи или даже целой организации.

В худших случаях ребенка могут начать шантажировать — например, сливом фотографий с вечеринок. Это сопровождается сильным давлением, кибербуллингом, травлей. Всё вместе наносит ребенку глубокую психотравму. После такого шантажа ему может потребоваться помощь психолога.

«Родителям стоит мониторить онлайн-активность детей, объяснять риски и использовать защитные инструменты, чтобы предотвратить такие сценарии», –– посоветовала эксперт.

Только за две недели сентября в России заблокировали 1,4 млрд попыток перехода детей на вредоносные ресурсы.

Василина Берёзкина
Василина Берёзкина
Старшая ночная корреспондентка
