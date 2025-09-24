Погибли люди, повреждены дома. Собрали всё, что известно об атаке БПЛА на Черноморское побережье

Повреждены несколько многоэтажных домов Источник: Оперативный штаб — Краснодарский край / T.me

Утром 24 сентября жителей Новороссийска предупредили об атаке безэкипажных катеров, затем — о беспилотной опасности. В городе перекрыли часть набережной, закрыли пляжи. Жителей и гостей попросили оставаться в помещениях и не выходить на улицу.

Также об угрозе атаки предупредили жителей Анапы, Туапсе, Геленджика и Сочи. Во всем крае сохраняется беспилотная опасность и нет мобильного интернета. Портал 93.RU собрал все подробности о том, что происходило сегодня на курортах черноморского побережья.

Мощные взрывы в Новороссийске

С самого утра люди слышали сирену и взрывы над Новороссийском. Ближе к обеду звуки стали сильнее, жители увидели густой черный дым в Центральном районе города.

«Проснулись от сирены», — так горожане описывали ситуацию утром 24 сентября.

Оказалось, что беспилотники попали в гостиницу «Новороссийск» на улице Исаева. Также повреждены как минимум семь жилых домов, в том числе многоэтажки. Об этом сообщил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев. В некоторых зданиях начался пожар. Люди публиковали кадры с горящими машинами возле гостиницы.

Гостиницу «Новороссийск» построили в 1984 году, она состоит из восьмиэтажного жилого корпуса и примыкающего к нему двухэтажного объема, в котором расположены вестибюль и ресторан.

Возле гостиницы сгорели минимум три машины Источник: Оперативный штаб — Краснодарский край / T.me

Изначально сообщалось о двух погибших и трех пострадавших. Позже власти уточнили, что в результате атаки пострадали шесть человек. В соцсетях публиковали кадры: осколки ранили в спину женщину прямо на улице. Также тела людей с ранами заметили в машине возле гостиницы. Живы ли они — неизвестно.

Среди пострадавших есть один несовершеннолетний. Всех людей доставили в городскую больницу, трое из них находятся в тяжелом состоянии, уточнил краевой оперштаб.

Позже заявление сделали в пресс-службе Каспийского трубопроводного консорциума (КТК). Там сообщили, что во время атаки поврежден офис компании. Два человека получили ранения разной степени тяжести, их госпитализировали. Сейчас работу приостановили, а персонал эвакуировали.

КТК — крупнейший международный нефтетранспортный проект с участием России и Казахстана. Его создали для строительства и эксплуатации магистрального трубопровода протяженностью более 1,5 тысячи километров.

В зданиях выбиты окна Источник: Оперативный штаб — Краснодарский край / T.me

Основной удар пришелся примерно на период с 11:00 до 14:00, сообщали местные жители. Затем сирена прекратилась, а звуки взрывов стихли. В это время об опасности предупредили жителей Анапы и Геленджика. А глава Туапсинского района Сергей Бойко заявил, что в акватории заметили два безэкипажных катера. Людей попросили уйти с пляжей.

После 15:00 в Новороссийске вновь зазвучали сирены. В городе ввели режим ЧС. Никаких сообщений о новых ударах не поступало. Но горожане до сих пор делятся своими эмоциями от пережитого: по их словам, было очень страшно.

«Это был самый ужасный день для нашего города: сирены, взрывы, страх. Слезы, когда пошла первая информация о погибших и пострадавших. Состояние не передать словами! У моих друзей дети в школе — за них тоже волнение и страх. Бегали от окна к окну, плотно их закрывали — да разве спасешься?! Есть трагический исход! Жалко людей! Очень много и звонков из других городов страны, узнают о ситуации у нас, в Новороссийске», — рассказала 93.RU одна из местных жительниц.

Повреждены и фасады Источник: Оперативный штаб — Краснодарский край / T.me

Сирены в Сочи

Во второй половине дня всё внимание перешло к Сочи. Там второй раз за день закрыли аэропорт, жителей предупредили о возможной атаке безэкипажных катеров. Людей начали эвакуировать с пляжей, но, судя по реакции отдыхающих, не все восприняли угрозы всерьез. Кто-то пытался остаться у моря, несмотря на запрет.

Эвакуация пляжа «Ривьера» Источник: Sochiradar / T.me

В некоторых районах Сочи включили сирены. Жителей попросили оставаться в укрытии до сигнала «Отбой».

По информации одной из очевидиц, спустя несколько минут после объявления о закрытии неба в Сочи, к пассажирам, находящимся в разных секторах, начали подходить сотрудницы аэропорта. Так, в секторе «А» появились три девушки и попросили спуститься на первый этаж. По словам очевидцев, толпа среагировала вяло.

«Это не шутки! У нас эвакуация!» — эмоционально выкрикнула одна из сотрудниц. После этого люди активнее потянулись к лестнице.

Сирена в Красной Поляне Источник: 93.RU

Во многих городах Краснодарского края сейчас нет мобильного интернета. Местами отсутствует и домашнее соединение. До сих пор на территории Кубани сохраняется беспилотная опасность: ее повторно объявили в 15:14. Примерно в это же время начала пропадать связь.

Аэропорт Краснодара с утра 24 сентября заявил, что может работать с перебоями из-за ограничений на побережье — самолеты не могут использовать воздушные коридоры. Некоторые сегодняшние рейсы прилетели с опозданием или их вовсе отменили.

По данным пресс-службы «Аэродинамики», на запасной аэродром в Минеральные Воды ушел один самолет. В случае если ограничения продлятся до 18:00, рейсы перенесут на завтра, 25 сентября, так как аэропорт работает только с 09:00 до 19:00.