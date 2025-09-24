НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
Происшествия Погибли люди, повреждены дома. Собрали всё, что известно об атаке БПЛА на Черноморское побережье

Погибли люди, повреждены дома. Собрали всё, что известно об атаке БПЛА на Черноморское побережье

В Новороссийске горели машины и многоэтажки, как минимум шесть человек пострадали

109
Повреждены несколько многоэтажных домов | Источник: Оперативный штаб&nbsp;— Краснодарский край / T.meПовреждены несколько многоэтажных домов | Источник: Оперативный штаб&nbsp;— Краснодарский край / T.me

Повреждены несколько многоэтажных домов

Источник:

Оперативный штаб — Краснодарский край / T.me

Утром 24 сентября жителей Новороссийска предупредили об атаке безэкипажных катеров, затем — о беспилотной опасности. В городе перекрыли часть набережной, закрыли пляжи. Жителей и гостей попросили оставаться в помещениях и не выходить на улицу.

Также об угрозе атаки предупредили жителей Анапы, Туапсе, Геленджика и Сочи. Во всем крае сохраняется беспилотная опасность и нет мобильного интернета. Портал 93.RU собрал все подробности о том, что происходило сегодня на курортах черноморского побережья.

Мощные взрывы в Новороссийске

С самого утра люди слышали сирену и взрывы над Новороссийском. Ближе к обеду звуки стали сильнее, жители увидели густой черный дым в Центральном районе города.

«Проснулись от сирены», — так горожане описывали ситуацию утром 24 сентября.

Оказалось, что беспилотники попали в гостиницу «Новороссийск» на улице Исаева. Также повреждены как минимум семь жилых домов, в том числе многоэтажки. Об этом сообщил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев. В некоторых зданиях начался пожар. Люди публиковали кадры с горящими машинами возле гостиницы.

Гостиницу «Новороссийск» построили в 1984 году, она состоит из восьмиэтажного жилого корпуса и примыкающего к нему двухэтажного объема, в котором расположены вестибюль и ресторан.

Возле гостиницы сгорели минимум три машины | Источник: Оперативный штаб&nbsp;— Краснодарский край / T.meВозле гостиницы сгорели минимум три машины | Источник: Оперативный штаб&nbsp;— Краснодарский край / T.me

Возле гостиницы сгорели минимум три машины

Источник:

Оперативный штаб — Краснодарский край / T.me

Изначально сообщалось о двух погибших и трех пострадавших. Позже власти уточнили, что в результате атаки пострадали шесть человек. В соцсетях публиковали кадры: осколки ранили в спину женщину прямо на улице. Также тела людей с ранами заметили в машине возле гостиницы. Живы ли они — неизвестно.

Среди пострадавших есть один несовершеннолетний. Всех людей доставили в городскую больницу, трое из них находятся в тяжелом состоянии, уточнил краевой оперштаб.

Позже заявление сделали в пресс-службе Каспийского трубопроводного консорциума (КТК). Там сообщили, что во время атаки поврежден офис компании. Два человека получили ранения разной степени тяжести, их госпитализировали. Сейчас работу приостановили, а персонал эвакуировали.

КТК — крупнейший международный нефтетранспортный проект с участием России и Казахстана. Его создали для строительства и эксплуатации магистрального трубопровода протяженностью более 1,5 тысячи километров.

В зданиях выбиты окна | Источник: Оперативный штаб&nbsp;— Краснодарский край / T.meВ зданиях выбиты окна | Источник: Оперативный штаб&nbsp;— Краснодарский край / T.me

В зданиях выбиты окна

Источник:

Оперативный штаб — Краснодарский край / T.me

Основной удар пришелся примерно на период с 11:00 до 14:00, сообщали местные жители. Затем сирена прекратилась, а звуки взрывов стихли. В это время об опасности предупредили жителей Анапы и Геленджика. А глава Туапсинского района Сергей Бойко заявил, что в акватории заметили два безэкипажных катера. Людей попросили уйти с пляжей.

После 15:00 в Новороссийске вновь зазвучали сирены. В городе ввели режим ЧС. Никаких сообщений о новых ударах не поступало. Но горожане до сих пор делятся своими эмоциями от пережитого: по их словам, было очень страшно.

«Это был самый ужасный день для нашего города: сирены, взрывы, страх. Слезы, когда пошла первая информация о погибших и пострадавших. Состояние не передать словами! У моих друзей дети в школе — за них тоже волнение и страх. Бегали от окна к окну, плотно их закрывали — да разве спасешься?! Есть трагический исход! Жалко людей! Очень много и звонков из других городов страны, узнают о ситуации у нас, в Новороссийске», — рассказала 93.RU одна из местных жительниц.

Повреждены и фасады | Источник: Оперативный штаб&nbsp;— Краснодарский край / T.meПовреждены и фасады | Источник: Оперативный штаб&nbsp;— Краснодарский край / T.me

Повреждены и фасады

Источник:

Оперативный штаб — Краснодарский край / T.me

Сирены в Сочи

Во второй половине дня всё внимание перешло к Сочи. Там второй раз за день закрыли аэропорт, жителей предупредили о возможной атаке безэкипажных катеров. Людей начали эвакуировать с пляжей, но, судя по реакции отдыхающих, не все восприняли угрозы всерьез. Кто-то пытался остаться у моря, несмотря на запрет.

Эвакуация пляжа «Ривьера»

Источник:

Sochiradar / T.me

В некоторых районах Сочи включили сирены. Жителей попросили оставаться в укрытии до сигнала «Отбой».

По информации одной из очевидиц, спустя несколько минут после объявления о закрытии неба в Сочи, к пассажирам, находящимся в разных секторах, начали подходить сотрудницы аэропорта. Так, в секторе «А» появились три девушки и попросили спуститься на первый этаж. По словам очевидцев, толпа среагировала вяло.

«Это не шутки! У нас эвакуация!» — эмоционально выкрикнула одна из сотрудниц. После этого люди активнее потянулись к лестнице.

Сирена в Красной Поляне

Источник:

93.RU

Во многих городах Краснодарского края сейчас нет мобильного интернета. Местами отсутствует и домашнее соединение. До сих пор на территории Кубани сохраняется беспилотная опасность: ее повторно объявили в 15:14. Примерно в это же время начала пропадать связь.

Аэропорт Краснодара с утра 24 сентября заявил, что может работать с перебоями из-за ограничений на побережье — самолеты не могут использовать воздушные коридоры. Некоторые сегодняшние рейсы прилетели с опозданием или их вовсе отменили.

По данным пресс-службы «Аэродинамики», на запасной аэродром в Минеральные Воды ушел один самолет. В случае если ограничения продлятся до 18:00, рейсы перенесут на завтра, 25 сентября, так как аэропорт работает только с 09:00 до 19:00.

В 17:23 в Краснодарском крае отменили угрозу беспилотной опасности, сообщили в приложении МЧС России.

Валерия Дульская
Валерия Дульская
Заместитель главного редактора
Новороссийск Сочи Атака беспилотника Беспилотная опасность Безэкипажные катера
