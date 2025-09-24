НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
Происшествия Люди слышали крики животных и пришли помогать: в крупнейшем зоопарке России пожар унес несколько жизней — подробности

Люди слышали крики животных и пришли помогать: в крупнейшем зоопарке России пожар унес несколько жизней — подробности

Публикуем кадры с места ЧП

518
Вольер и здание сгорели дотла | Источник: читатель НГСВольер и здание сгорели дотла | Источник: читатель НГС

Вольер и здание сгорели дотла

Источник:

читатель НГС

В крупнейшем зоопарке России, который находится в Новосибирске, произошел пожар. Возгорание обнаружили вчера вечером, к утру его удалось потушить. Но спасти животных из огня не смогли, некоторые погибли.

По предварительной информации, наиболее вероятной причиной пожара в зоопарке Новосибирска является аварийный режим электрооборудования. Об этом сообщили в областной прокуратуре, пишут наши коллеги из NGS.RU. Точную причину еще предстоит узнать, проверку уже начали.

Этот зоопарк — крупнейший в стране по количеству животных, в нем содержат около 12 тысяч особей 790 разных видов. Его общая площадь — 65 гектаров. Он расположен в густом бору.

К тому моменту как приехали пожарные, на территории уже горели административное здание и один из загонов. Спасатели разделились: одни спасали из огня животных, другие пытались справиться с пожаром. Кадры спасения опубликовало местное МЧС.

Пожар начался поздно вечером 23 сентября

Источник:

МЧС по Новосибирской области

Не все животные давали себя спасти. На кадрах видно, как бык пытался убежать от спасателей, но верблюд, наоборот, пошел к ним навстречу, как будто понимая миссию спасателей.

Пожар локализовали довольно быстро — через 40 минут после прибытия. Сам огонь удалось потушить через два часа. В итоге в пожаре оказались повреждены оба здания на площади 180 квадратов.

Несмотря на то что с возгоранием справились довольно оперативно, без жертв не обошлось. Люди писали, что слышали страшные крики животных, охваченных огнем.

«После анализа и осмотра всех вольеров установлено, что в результате пожара погибло 5 животных. Это корова черно-пестрая, шотландский бык, две ламы и одна альпака. Благодаря слаженной работе сотрудников зоопарка и МЧС удалось спасти 24 обитателя зоопарка», — сообщил директор зоопарка Андрей Шило.

Сейчас там оградили место пожара и не пускают посетителей, однако на остальной территории люди перемещаются свободно.

Люди уже пишут в зоопарк с желанием помочь. Некоторые предлагают материальную помощь, другие приехали волонтерить.

«Ситуация печальная. Чем можем, тем помогаем. У меня сейчас чувство тревоги, адреналин зашкаливает. Расстроен очень», — рассказал корреспонденту NGS.RU волонтер Никита Жарников.

Источник:

Анастасия Медведева / NGS.RU

Источник:

Анастасия Медведева / NGS.RU

Уже откликнулись и другие зоопарки.

«Если будут запросы, если потребуется, — да, конечно. Я думаю, что не только от нашего, скорее всего, все зоопарки откликнутся», — прокомментировал пресс-секретарь красноярского парк флоры и фауны «Роев ручей» Олег Чипура журналистам NGS24.RU.

Сейчас про ремонт и восстановление речи не идет, есть более приоритетные задачи, отметил директор новосибирского зоопарка.

«С восстановлением и ремонтом всё будет решено после того, как всё уберется, наведется порядок. Животные будут рассажены, и потом будут приниматься решения. Персонал зоопарка очень слаженно и активно сработал. Любая трагедия — это тяжело для неравнодушного жителя», — рассказал Андрей Шило.

Мария ФилипповаМария Филиппова
Мария Филиппова
Шеф-редактор оперативной редакции
Пожар Зоопарк Новосибирск
